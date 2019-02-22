粤港澳大湾区：“欧盟式融合”、“边缘化”与“被规划”的争议

Image caption 周四在香港举行的粤港澳大湾区发展规划纲要宣讲会吸引数百人参加。

中国国务院日前发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》后，广东、香港和澳门三地政府在香港举行“粤港澳大湾区发展规划纲要宣讲会”，三地政府首长和北京政府官员在会上先后发言，分别都表示会支持大湾区发展。

除了香港和澳门，大湾区还覆盖包括广州、深圳、佛山、东莞、惠州、中山、珠海、江门和肇庆等广东省多个城市组成的城市群。国务院的规划纲要指出，大湾区的发展主要是让区内城市互补优势，也提出大湾区内各个城市负责的角色。

各方对计划有不同的看法。一些意见认为，纲要的内容没有提出具体实行的方案，而宣讲会也没有对计划作出详细说明，显示各方官员要克服粤港澳三地不同体制并不是一件容易的事。但支持的意见指出，这个纲要只是要指出“大方向”，具体的措施要各方稍后讨论确定。

香港社会也有一些声音批评，这个纲要指明香港的发展方向，这种做法等于香港“被规划”。另外一些意见忧虑，香港会在大湾区的发展中失去独特性，长远来说角色会被“矮化”。

图片版权 CNS Image caption 中国大陆当局去前开始容许居住满一定期限的港澳台居民申请居住证，持证者可享有一些与中国大陆居民同等的社会服务。

香港特首林郑月娥在周四（2月21日）的宣讲会中表示，香港会不遗余力推动大湾区的发展，计划也不会抵触一国两制，而是“丰富‘一国两制’的内涵”。广东省省长马兴瑞就表示会出动“全省之力”，与港澳做好大湾区建设。

另外， 澳门特首崔世安就表示，澳门正不断充实它中葡双语人才发展基地等优势，使大湾区成为“一带一路”的重要支撑。

巴西驻香港总领事塔拉戈（Piragibe Tarrago）出席宣讲会后接受BBC中文访问时说，他认为大湾区的发展对中国与巴西的关系会有正面影响，他又指如果大湾区的计划成功，可以为巴西产品提供更大的市场。

他同时认为，目前需要观望计划会否有“实质达成的结果”。

一家总部设在香港的房地产发展公司的融资总监赵慧接受BBC中文时表示，她出席宣讲会是为了了解当局对大湾区房地产方面的政策，发掘商机。

被问及她是否认为目前公布的资料欠缺具体措施时，她认为这个政策必须先推行框架，然后才会深化，因此“完全不用担心”。

《规划纲要》有哪些重点

《粤港澳大湾区发展规划纲要》详细列出中国南方包括香港和澳门等多个城市联合发展的计划，目标是到2022年的时候令这个地区“综合实力显著增强”，到2035年形成一个“以创新为主要支撑的经济体系和发展模式”。纲要其中一个重点，是说明大湾区中，香港、澳门、广州和深圳四个“中心城市”各自的角色：

香港：巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空 枢纽地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位

澳门：建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台

广州：全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建设国际大都市

深圳：发挥作为经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市的引领作用。

另外，纲要提出推动各地在教育、就业、基建和通讯等方面的整合，包括在广东建立港澳子弟学校、容许港澳居民中的中国公民在中国大陆国有企业工作，也研究让这些人报考中国大陆公务员，促进各地交流。

中国官方全国港澳研究会理事张燕生接受香港《明报》专访时指出，大湾区城市谁主导哪些领域，主要看各个城市的能力。“比如金融，全球优势在香港，创新全球优势在深圳，陶瓷制造业在佛山，看主导的是什么。”

虽然规划纲要强调要促进广东、香港和澳门居民之间流通，张燕生指出北京政府过去制定中国大陆居民来往港澳的政策时考虑得不够好，大陆客大规模访问港澳令当地市民产生巨大反弹。他认为从这角度说，北京政府要在通关便利方面有所约束，“一点一点探索前行”。

大灣區城市數據比較 面積（平方公里） 人口（萬） 地區生產總值（GDP，億美元） 人均GDP（萬美元） 香港 1,106 739.1 3,390 4.58 深圳 1,997 1,252.8 3,310.96 2.71 廣州 7,434 1,449.8 3,173.01 2.23 佛山 3,798 765.7 1,409.14 1.86 東莞 2,460 834.3 1,118.8 1.34 惠州 11,346 477.7 565.32 1.18 中山 1,784 326 509.12 1.56 澳門 31 65 499.21 7.69 江門 9,505 456 397.01 0.87 珠海 1,732 176.5 378.5 2.2 肇慶 14,891 411.5 324.76 0.8

“中国内部的欧盟”

中国官方《人民日报》海外版旗下的微信公众号“侠客岛”引述中国华南理工大学公共政策研究院学术委员会主席郑永年指，大湾区计划可以协助区内城市突破产业单一的问题。他举例说，香港有很多新技术，却没有市场，而邻近的珠三角地区有庞大的市场，技术却不如香港。

他在访问中以欧盟为例子，指出欧盟由不同国家组成，成员国之间的资源仍然可以频繁流动。欧盟目前面对的问题，是因为它没有超越主权政府的实体组织从中协调。而大湾区的城市都属中国，有中央政府从中协调，令它可以仿效欧盟的“高标准、好做法”，又避免欧盟缺乏协调产生的弊病。

但经济学人智库（Economist Intelligence Unit）中文经济学家苏月形容，国务院发出的《规划纲要》内容模糊，认为这显示官员要达成计划的目标十分困难。她接受BBC中文访问时补充，纲要没有解释在“一国两制”的框架下，如何解决香港、澳门和中国大陆之间的监管差异。

她认为周四的宣讲会没有为大湾区计划提供更具体的说明，而更多是像一种“表决心”的会议，让各方表明会支持这个计划，“但是并没有就这个规划本身的内容点出一些细节”。

各地大灣區比較 粵港澳大灣區 東京灣區 紐約大都會區 三藩市灣區 面積（平方公里） 56,094 36,900 21,500 17,900 人口（百萬） 71.12 44 20.2 7.7 地區生產總值（億美元） 16,418 17,742 16,575 7,812 人均生產總值（美元） 23,300 40,360 82,050 102,230

香港中文大学地理与资源管理学系教授沈建法认为，纲要并不是要具体规定要做甚么东西，而只是提出一个大体的方向，让各个城市之间合作，“提高我们这个区的发展水平”。

他接受BBC中文访问时指出，具体的每个措施要大湾区内城市之间讨论。

“例如香港和深圳之间有甚么事情要做，最后决定怎么做，还是需要两家来谈这个东西。”

“所以我相信不可能说规划里边有很多具体的东西出来，因为这是做规划的阶段，只能是总体的方向。”

苏月认为，各地政府之后会从最容易、对双方都有利的方面入手讨论合作，例如放宽香港和澳门商业服务等方面进入中国大陆市场的措施。

“三地政府它们互相之间的讨论，会从最容易的议题入手，然后越后越难，去到最难的部份，就是如何解决一国两制框架下监管差异的问题，会遇到非常多的堵力。”

图片版权 XINHUA Image caption 去年通车的港珠澳大桥令香港来往珠江西岸的车程大幅减少，但车流量却远低于最初的估算。

香港“被规划”

中国政府早在2017年第12届全国人大第五次会议上，就已经提出要加强香港、澳门和中国大陆地区之间的合作。

香港中文大学一份去年发表的民意调查显示，差不多有70%的受访者听说过这个计划，但超过一半受访者认为香港人在大湾区内城市发展的优势“很少”或“完全没有”。

大纲没有给出详细的实行措施或时间表，但它已经引起香港各方的意见，担心计划会令香港失去它的独特性，也影响它在“一国两制”框架内的自主性。

泛民主派政党民主党主席胡志伟形容，香港政府在大湾区长远难以成为有竞争力的城市，反而“事事配合”，这会影响香港社会的长远利益。同属泛民主派的公民党主席杨岳桥认为，大湾区的计划会令城市间有更多的资源和人才争夺，但香港政府却未有提出具体方案挽留人才。

另一方面，香港最大的亲北京政党民建联表示欢迎大湾区的规划纲要，希望香港政府争取让港人在就业、教育和医疗等方面，在大湾区城市都可以享有与中国大陆居民一样的福利。而另一个亲北京政党经民联就呼吁，香港政府在现有的机制上更积极回应大湾区的发展。