Zara雀斑女模广告引发中国“美女”定义争论

图片版权 Zara/Sina Weibo Image caption 一些人称，李静雯在广告中的形象“丑化”了中国人。

中国社交媒体日前因一则广告而波澜再起——这一切源于一名女模特脸上的雀斑。

在西班牙时装品牌Zara（飒拉）发布的一组新彩妆产品广告中，中国模特李静雯的雀斑形象引发人们的强烈关注。

中国官媒《环球时报》称，李静雯脸上的雀斑是她的“标志性”形象之一，但这在中国社交媒体引发争论，因为在中国，有雀斑的人并非多数。

一些人称，她在广告中的形象“丑化”了中国人，也有人持相反观点，认为这种广告多多益善，可以帮助人们接受自然美。

“我真的很讨厌雀斑”

来自中国南方广州的李静雯，在过去五年里已成为模特界熟悉的面孔。

她曾为很多奢侈品牌和平价品牌做过模特，包括CK和H&M。

图片版权 Getty Images Image caption 李静雯说，她小时候很讨厌雀斑，因为亚洲人通常不会长这些。

李静雯没有回应广告所引发的争议，但她曾谈及早年对脸上长了雀斑的不安全感。2016年10月，她在接受《时尚》（Vogue）杂志采访时说：“当我小的时候，真的很讨厌雀斑，因为亚洲人通常不会长这些。”

“在高中时，我总是想把它们盖起来，但现在无所谓了。我喜欢它们，这就足够了。”

几十年来，无论是在中国，还是在东亚其他地区，拥有白皙无瑕的皮肤一直是人们首选的美容标准。

因此，她在Zara最新广告上的露面才会引发争议，并受到一些微博网友的强烈反对。

在上周五（2月15日）Zara发布广告后，很多中国人对其决定邀请一名有雀斑的模特表示困惑。有人说李静雯的长相在他们看来很“难看”。

更激进的网友则质疑Zara在“侮辱”或“中伤”中国人。有人称，“一名长着雀斑的亚洲模特和一张面无表情的大饼脸，误导了西方人对亚洲女性的印象，并可能导致针对亚洲女性的种族主义。”

“审美多样性”

中国视频网站“梨视频”采访了Zara的一名负责人。他表示，这些广告面向全球市场，而非仅仅中国市场。负责人称，“西班牙人审美观不同。我们对模特只是单纯摄影，图片没有任何修改。”

他们还驳斥了李静雯“丑化”的说法：“她一直长这样，照片是自然状态下拍摄，完全没有PS。”

Zara的回应再度引发数以万计微博用户在#ZARA回应丑化中国模特#的话题下留言。一些人赞扬Zara在广告中没有对李静雯进行PS，并对批评李静雯的人表示愤怒。

图片版权 Getty Images Image caption 李静雯2017年在纽约时装周。

“中国的模特是被自己的同胞所歧视，”一名网友说，该评论收到了数十万个点赞。

另一名网友问道：“中国人到底有多自卑？”

还有很多人称赞她的“自然美”，认为中国应该有更多对美的不同看法。一名网友说：“很多人眼里，美观的定义太狭隘了。”

展现“爱国”

随着事件发酵，一些网友将他们的批评转向政府，他们认为这是打着“爱国主义”旗号继续攻击外国品牌的运动。

官方媒体《中国日报》称，在“缺乏文化自信”的情况下，“那些抱怨Zara新广告的人可能是为了防止国家形象被损害”。

很多网友说，Zara的广告和奢侈时装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）去年的广告有相似之处。

杜嘉班纳的广告中，一名中国模特使用筷子吃比萨，这种在文化上的不敏感引发了公众的强烈批评。

图片版权 Dolce & Gabbana/Instagram Image caption 中国模特左也说，她出演的杜嘉班纳广告“几乎毁了自己的演艺事业”。

一些网友认为，自从D&G事件以来，点出可能“辱华”的公司或个人已经成为一种趋势。

“在D&G广告因辱华而被叫停之前，我不会再想看它的视频了。”一名网友说，从那以后，他们觉得在中国公众中已经有了一种“普遍的自卑感”。

另一名网友补充说，已经有一波公司和个人因“辱华”而名节不保，并指出D&G事件“已上升到外交层面”。

但他们认为，企图打压Zara是“矫枉过正”。另一人说，“我觉得一些同胞并不是真正爱国，但现在他们只是通过参与集体围攻，来表达他们对国家的热爱。”