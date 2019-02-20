图片版权 Getty Images Image caption 台湾总统蔡英文宣布2020年将竞选连任。

台湾总统蔡英文2月19日接受美国有线新闻网CNN专访，松口表态她将代表民进党参选2020年台湾总统大选。台湾专家分析，蔡英文选在这个时间点宣布寻求连任，是希望凝聚民进党共识，走出民进党2018年地方选举大败的阴霾。

蔡英文宣布竞选连任

在支持度下滑及民进党内大老呼吁不要寻求连任的双重压力下，台湾总统蔡英文仍在2月19日接受CNN专访时宣布参加2020年总统竞选一期连任。

蔡英文对CNN记者表示，任何现任总统都希望替国家做更多事情，并在任期内完成所有任务。面对党内反对她参选的声音，她说：“我有信心能够胜选，因为我已经准备好了。”

她并强调，作为总统并不缺乏挑战。经济困难有挑战，经济繁荣时时又会遇到其他挑战。

报导指出，虽然两岸关系持续紧张，但蔡英文认为这并不是去年地方选举受挫的主因，她认为关键是民进党上任后所推行的改革，像是养老金或是同性婚姻等都遇到困难，而使台湾分裂并引发民众抗议。

CNN引用民调显示，蔡英文支持度落后可能代表国民党参选总统的朱立伦约30个百分点，因此连任之路会很艰困。

台湾总统府发言人张惇涵表示，蔡英文总统接受CNN专访主要是希望透过国际媒体为台湾发声，专访中主要谈及当前国际局势，让世界知道为何台湾在国际上扮演着重要角色。

蔡英文连任之路艰辛

台湾中央研究院政治所研究员吴重礼向BBC中文表示，蔡英文在这个时间点宣布竞选连任，“一点都不意外。”

他进一步分析，民进党能取代蔡英文出来参选总统的人选不多，蔡英文宣布参选，有点“卡位”（抢位子）作用。针对的是民进党内另一名有意角逐总统大位的前台湾行政院长赖清德，同时也希望藉此凝聚民进党共识，并寻求国际上的支持。

国民党发言人洪孟楷则对BBC中文表示，蔡英文宣布参选他不意外，不过国民党不会因为蔡英文宣布竞选连任而改变既定时程。他说：“国民党会按照既定时程推出总统候选人，党内提名办法预计四月定案，预计六月会确定人选。”

目前国民党党主席吴敦义、前新北市长朱立伦及前立法院长王金平据报都有意争取参选。另外，台北市长柯文哲及国民党籍高雄市长韩国瑜也被视为可能加入总统选战。

民进党努力“接地气”

2018年台湾地方选举民进党遭受挫败导致蔡英文辞去民进党主席，支持度更持续走低，外界认为总统蔡英文闭门造车，使民众对于施政不够了解。蔡英文在接受CNN采访时也坦承，任期中过于关注政务及外交事务而与民众脱节。

图片版权 AFP Image caption 2018年地方选举民进党遭受挫败，蔡英文辞去民进党主席职务，为选举失利负责。

民进党地方选举大败后，蔡英文在与民众互动上做了改变。像是12月开始，效法美国总统在白宫东厢走廊发表谈话的方式，利用府内行程空档，以较轻松形式就时事议题响应媒体提问。

蔡英文社群媒体平台的风格也从1月开始逐渐改变，不仅密集发文谈政策，更常以活泼或讽刺方式，针对时事发表看法。台湾媒体披露，“脸书”风格大变的幕后推手，除了总统府发言人林鹤明外，还有两名90后年轻人。

像是2月19日台湾嘉义有学校英文考题疑似羞辱总统，蔡英文的官方“脸书”随即推出英文教学图片响应，以两句例句教导民众如何正确使用“comment”的名词、动词，同时也呼应台湾艺人“焦糖哥哥”陈嘉行，因为立场被中国大陆封杀，导致推荐书本无法在大陆顺利出版议题。

习近平意外扭转蔡英文声势

事实上，蔡英文对两岸关系明确表态是从今年初才开始。过去她从不公开表示接受“九二共识”，直到2019年1月2日蔡英文在回应习近平的《告台湾同胞书》谈话时，明确表示拒绝“九二共识”，并强调不接受“一国两制”是“台湾共识”，罕见强硬回击习近平谈话，使蔡英文声势顿时扶摇直上。

图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文强硬回应习近平“两制”台湾方案提议。

台湾中研院政治所研究员吴重礼认为，习近平当时谈话的目的是争取台湾民众的支持，却无意间为蔡英文架了舞台，使蔡英文有机会在两岸关系上表态，并扭转原本蔡英文声望低迷的态势。

台湾大学政治系教授王业立也发表类似看法，他向BBC中文表示，蔡英文把握支持度回升的时机宣布参选，就是要吸引拥有"反中情绪"的台湾选民，但这些支持者是否能让她赢得足够选票连任总统，必须再观察。

不过，针对蔡英文在两岸关系上表现出强硬态度，国民党认为她激化了两岸议题。国民党发言人洪孟楷接受BBC中文采访时表示，蔡英文上任后，两岸关系从冷冻变停滞，到现在持续激化，他问：“这是台湾民众乐见的吗？”

洪孟楷表示，两岸和平稳定发展是大家所追求的公约数，也是大家的共识。他并引述高雄市长韩国瑜日前的谈话，批评蔡英文不敢宣布台湾独立又不愿接受“九二共识”。

他说，2016年总统大选时，蔡英文说两岸要维持现状，但如今看似已经不是“维持现状”。洪孟楷强烈呼吁，明年要选举了，“蔡英文必须正式告诉台湾人民，她到底要带领台湾往哪里走？”

两岸论述决定大选胜负

王业立向BBC中文分析，2016年台湾总统大选时，国民党气势低迷，选前外界认为蔡英文会轻松赢得选举，而结果也与预期相符，蔡英文以压倒性票数当选，成为台湾首位女总统。

如今，面对去年地方选举失利，民进党已不再占优势，2020总统连任之路对蔡英文将是一场硬仗，“与2016年不可同日而语。”

王业立说，两岸关系将为成为2020年台湾总统选战焦点。他指出，目前蔡英文在两岸关系的论述，仍停留在2016年所提倡“维持现状”，若民进党对两岸论述若仍保持模糊且封闭立场，可能对蔡英文竞选连任不利。

图片版权 REUTERS Image caption 高雄市长韩国瑜批评蔡英文不要独立，也不承认“九二共识”，只想要“权力”两个字。

他说，台湾选民会将过去四年的经济发展停滞，与两岸关系倒退连结在一起，另外加上韩国瑜的“韩流效应”，也突显出民众对经济发展的渴望。

王业立说，两岸关系势必成为大选的重要议题。他举例，像是可能参选2020总统大选的无党籍台北市长柯文哲，在两岸论述上要吸引国民党选民的迹象就非常明显。他解释，柯文哲跟民进党选民有重迭，光靠柯文哲的支持群众（即所谓的白色力量）及浅绿选民很难胜选，因此必须积极争取浅蓝选民，“希望在蓝绿之外，走出第三条路。”

至于国民党可能推出的总统参选人包括吴敦义、王金平和朱立伦则都提及“和平协议”。国民党主席吴敦义日前接受台湾媒体专访时表示，若未来国民党执政，将与对岸签订两岸和平协议。

国民党发言人洪孟楷向BBC中文解释，“和平协议”只有总统可以签署，目前国民党目前尚未重返执政，因此“和平协议”仍在讨论阶段。他强调：“无论谁代表国民党参选2020年总统选举，国民党在两岸关系上，肯定会比民进党来得温和。”