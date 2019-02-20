图辑：600岁的故宫首次夜间开放

即将迎来600岁生日的北京故宫，在2019年元宵夜罕见向公众开放，这是紫禁城建筑群第一次在夜晚被点亮，也是中国末代皇帝溥仪离宫后，故宫94年来首次举办此类活动。

夜晚的故宫是什么样子？BBC中文带你一窥究竟。

Image caption 紫禁城南门午门在绚丽的灯光下，呈现出不同颜色。

Image caption 灯光和月光照耀下的东南角楼。

Image caption 《清明上河图》、《千里江山图》等名画被投影在屋顶上。

Image caption 太和殿前方的太和门在灯光下美轮美奂。

Image caption 此次活动是故宫新年系列活动之一，部分宫殿再现了清代皇家过春节时的盛况。

Image caption 故宫是中国明、清两代的皇宫，也是世界上保存最完好的古代皇家建筑群之一。

Image caption 城墙上红色灯笼随风摇曳，节日气氛随处可见。

突然宣布的活动在中国社交媒体引发讨论热潮，有网友称“等待夜游故宫很多年”，也有网友批评过度强烈的灯光破坏了故宫的古色古香。但无论如何，这场活动还是吸引了大量民众围观，甚至抢票网站的服务器都一度瘫痪……

Image caption 故宫罕见夜间开放的消息引爆了中国社交媒体。

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Image caption 大部分网友对活动表示欢迎，但也有批评人士认为灯光会破坏故宫的古色古香。

摄影：汪宜青、罗璐璐、冯仁可