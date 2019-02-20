图辑：600岁的故宫首次夜间开放
- 2019年 2月 20日
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即将迎来600岁生日的北京故宫，在2019年元宵夜罕见向公众开放，这是紫禁城建筑群第一次在夜晚被点亮，也是中国末代皇帝溥仪离宫后，故宫94年来首次举办此类活动。
夜晚的故宫是什么样子？BBC中文带你一窥究竟。
突然宣布的活动在中国社交媒体引发讨论热潮，有网友称“等待夜游故宫很多年”，也有网友批评过度强烈的灯光破坏了故宫的古色古香。但无论如何，这场活动还是吸引了大量民众围观，甚至抢票网站的服务器都一度瘫痪……
摄影：汪宜青、罗璐璐、冯仁可