图片版权 Getty Images Image caption 中国政府被控大规模关押维吾尔人。

一名澳大利亚籍维吾尔族人向澳大利亚政府表示，自己的妻子与儿子面临被中国扣押的危险，希望澳大利亚当局可以帮助救助二人。

这名男子称，他的妻子为中国国籍，2017年他与妻子二人分离，妻子被禁止离开中国。

该男子随后为其18个月大的儿子申请获得了澳大利亚公民身份，但他从未见过自己的孩子。

澳大利亚政府称正在为这个家庭提供领事帮助。

已有多个人权团体指控中国当局迫害维吾尔族穆斯林。去年联合国消除种族歧视委员会称有“可靠情报”显示，中国在新疆秘密囚禁百万维吾尔族人，中国当局则称这些人在参加“再教育”项目。北京此前曾否认存在类似营地。

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“我的孩子是澳大利亚人”

这名28岁的悉尼男子不希望公布自己的名字。他表示，其妻子去年曾在新疆被短暂关押，之后因为需要照顾他们的儿子而被释放。

他还担心，如果妻子再次被送回营地，他的儿子会被归入当局负责的孤儿院管理，有可能会被另一个家庭收养。

“我的孩子是澳大利亚人。因此我真心希望官员们可以做一些事情，把他带来这里，”他向BBC表示。

据他表述，他只在照片中见过自己的儿子，也害怕与妻子沟通会对中国当局起反作用。

该男子的律师麦克·布莱德利（Michael Bradley）表示，其当事人“因新疆维吾尔族人处境的脆弱性而持续焦虑”，并称他担心他们有随时被抓走的风险。

国际人权组织“人权观察”（Human Rights Watch）表示，维吾尔族人在中国面临的严厉监控尤其严重，除此以外，当局还收集他们的DNA及生物识别样本。

公民身份问题

图片版权 Getty Images Image caption 世界各地的维吾尔族群体曾举行示威，抗议中国政府对待维吾尔人的方式。

布莱德利称，澳大利亚官员告诉他的当事人，由于其妻子没有澳大利亚公民身份，想要将她带到悉尼是“不可能”的。

据美国新闻聚合类网站Buzzfeed报道，这对夫妻青少年时期便开始交往，该男子后来在澳大利亚寻求政治庇护并在澳洲居住多年，二人2016年在新疆结婚。

澳大利亚政府周二（2月19日）针对此事回应称，正在为“一名家人在中国的澳大利亚人”提供领事协助，并表示由于隐私原因不能提供更多细节。

澳大利亚外交贸易部一名发言人表示，该部门注意到“多起”澳大利亚居民无法与身在新疆的亲友取得联系的事件。

“澳大利亚对新疆的人权状况表示关切，并持续要求中国停止对维吾尔人及其他穆斯林群体的随意关押，”这名发言人称。

澳大利亚及其他国家此前均表达过类似关切。

近期还有身在澳大利亚的维吾尔人表示，受到中国当局的骚扰及施压。

去年澳大利亚官员证实，有三名澳洲公民被关押在新疆营地后被释放，但有维吾尔族活动人士认为，实际上的数字还要高些。