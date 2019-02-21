图片版权 AFP Image caption 2017年的房峰辉与习近平。

中国官方媒体周三报道，中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

房峰辉是习近平反腐运动中最新落马的高级将领。法院宣判正值中共即将召开全国人大会议和政治协商会议之时。

数罪并罚

2018年1月，中共当局首次宣布房峰辉因涉嫌行贿、受贿，正在接受军事检察机关调查。

新华社周三报道，军事法院裁定房峰辉受贿、行贿和巨额财产来源不明三项罪名成立，决定对其执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，将追缴的赃款上缴国库。

报道还称，已没收房峰辉的所有资产，但没有提及数额。

图片版权 AFP Image caption 2017年，房峰辉（右一）在美国华盛顿会见美国官员。

军事高官房峰辉

出生于1951年的房峰辉在17岁时参军，56岁时升任北京军区总司令，是当时中国七大军区中最年轻的司令员。2009年，他担任国庆60周年阅兵总指挥。

2012年，在习近平就任中共总书记前夕，房峰辉晋升为解放军总参谋长。2015年，习近平改革军队架构，房峰辉跻身中国最高军事机构中央军委，担任联合参谋部参谋长。

房峰辉曾在2017年4月陪同国家主席习近平与美国总统特朗普第一次会面。同年8月，房峰辉被剥夺公职，从公众视野中消失。中国政府后来证实，房峰辉因涉嫌腐败而接受调查。

2018年，房峰辉被中央军委开除军籍，取消上将军衔。同年10月，房峰辉在军事法庭受审前被中央开除党籍。

房峰辉与之前同在中央军委任职的解放军上将张阳的关系密切。张阳因涉嫌腐败被调查，于2017年11月在家中自缢身亡。

图片版权 CNS Image caption 2014年8月，房峰辉在上海合作组织成员国军队总参谋长会议上发言。

反腐运动牵连广泛

习近平在2012年上台后开始反腐运动，许多官员被判入狱。反腐运动同样涉及正在进行现代化建设的中国军队。

当局称有超过100万官员因受贿受到惩罚，包括前中央军委副主席徐才厚和郭伯雄。徐才厚在2015年法院审判前死于癌症。郭伯雄在2016年被判终身监禁。

但也有评论称，习近平的反腐运动旨在对党内反对派进行大规模清洗。在毛泽东时代进行的文化大革命也清洗了许多中共高级官员，但此次反腐运动的规模之大是文革后之最。