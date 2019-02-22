图片版权 CNA Image caption 2018年赴台念书的陆生学士班仅有733人，创历年新低（资料照片）。

在台湾就学的大陆学生（简称陆生）日前向中国国台办申诉，台湾辅仁大学及成功大学有教师在课堂授课时，传递个人意识形态及政治立场，中国因此要求缩减两校对陆生的招生名额，在台湾引发中国干预学术自由的争议。

台湾辅仁大学2月19日发信给教职员，表示因为国台办接获陆生及家长反映，教师在课堂上宣扬、灌输个人意识形态，并致电要求台湾大陆学生联合招生委员会，要求缩减辅大陆生招生名额，对此校方要求教师授课时不宜过度灌输意识形态及政治立场。

校园谈政治惹争议

该信件经由辅仁大学心理系副教授何东洪在脸书上曝光。他痛批：“1980年代戒严时期，辅大校方的腰都没这么的弯。”这就是今日台湾的高教现场。

对此，辅仁大学在官网回应，该校教务处发函提醒的文字失准，并强调绝非代表学校立场。台湾“陆联会”总干事张鸿德21日接受台湾媒体采访时表示，本意只是代为转达陆生和陆方的意见，但人员在转达意见的时候，没有注意到里面的用字；陆生招生名额核定是教育部的权责，不会因为陆方说什么，教育部就会配合扣减名额。

辅大学生会长刘家杭也向BBC中文表示，课堂上老师会针对时事评论发表个人看法，他认为校园是开放空间，应该欢迎各种对话，不同意见可以开放讨论。但他质疑，辅大是为了招收陆生，而企图影响老师的教学自由。

台湾教育部则表示，辅大引援国台办指导意见“确实不妥”，并提醒“陆联会”及学校与中国大陆交流时，应秉持维护国格与学术自由的立场。台湾教育部并强调，核定陆生招生名额是台湾权责。

箝制学术自由

成功大学也同样收到台湾“陆联会”信函，称遭反映有课堂上表达个人意识形态。校方向BBC中文表示，并不了解是哪位老师在课堂提到什么内容使陆生反感，不过成大强调不会以任何立场干预此学风与理想，但仍然会提醒系所教师以学术专业传递授课内容。

立场偏台湾本土派的香港籍成功大学政治系教授梁文韬表示，陆生必须尊重老师授课自由，而生活本身就会涉及政治及政策，不可分离。他痛批：“若不能谈政治，政治系或其他相关的法律系、经济系，甚至社科院都可以废掉！”

他举例，科技领域也会与政治有关，“华为的信息安全问题，能不谈政治吗？”他进一步分析，很多陆生都在威权体制的社会下长大，常以专制、威权的思维去干预其他人本来就享有的自由，他希望陆生在自由的地方享受自由，而不是连同独裁政府打压其他地区所享有的自由。

台湾政治大学教育系教授秦梦群则向BBC中文表示，大学教授面对各国学生应该一视同仁，课堂上可以讨论各国政治或政策，但要避免一味发表主观或情绪的言论。

他强调，因为两岸关系特殊，大学教授在谈论中国政策时，应以讨论方式进行，而不是发表个人看法，特别是尤其对陆生，发言要更加谨慎。

秦梦群同时也呼吁，学生若不满教师言论，应该先试着礼貌对话，若教师不愿沟通，可以透过学校机制报告，除非学校弃之不理，否则不需要投诉至国台办层级。他解释，若投诉至国台办，容易造成政治效应，对学生而言没有正面效果。

陆生抗议事件

大陆学生引发干预学术自由的争议层出不穷，2017年台湾世新大学与中国江苏师范大学、浙江理工大学及浙江传媒大学三所学校签订研修承诺书，表示陆生来台仅有学术交流活动，课程内容不得涉及“一中一台”、“两个中国”、“台湾独立”等政治敏感事务，引发争议。世新大学解释，校方是为了学术中立避开敏感议题。

澳洲中文媒体《今日悉尼》曾在2017年报导，一名在澳大利亚纽卡斯尔大学（Newcastle）任教的印度裔讲师，在课堂上称台湾及香港为“国家“，引发大陆留学生不满，认为此举“伤害中国学生的感情“，事后更集体向讲师提出抗议。

根据统计，赴台就学的陆生从2012年的951人一路攀升到2015年达到高峰共3019人注册。但2016年蔡英文政府上台后，注册人数逐渐下跌，去年2018年人数只剩733人，显示两岸关系确实影响双方学术交流。