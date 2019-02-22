Image caption 淘宝上热卖的抄作业机器人。

农历春节已过，假期结束，不少中国学生陷入恶补功课的状态。俗称“假期不抓紧，开学两行泪”的中国大陆寒假作业令模仿手写字迹的“抄作业机器人”成了网购热销产品。同时，社交媒体上掀起了一轮新科技与旧教育的争论。

能模仿笔迹的机器人

中国媒体《钱江晚报》报道称，哈尔滨市一位张女士发现正在读初三的女儿用自己的压岁钱买了一台“抄作业机器人”。这台机器可以模仿孩子的笔迹抄课文和生字，还能画手抄报。

中国网购平台淘宝上有多个卖家销售这种机器，由不同科技公司研发设计，价格由几百元到一千多元。

一家名为“AXIDRAW”的淘宝网店上显示出的机器人图片看似设计简单，却能模仿手写笔记、支持各类绘图软件、雕刻软件。店主表示操作简单，“小白即可快速上手”。

该店以不同人手的字迹为配图做促销，并显示最近已售出300多件。一位匿名买家留言说，“写字非常快，每秒28字左右，1000字的思想汇报30多分钟就完成了。”

另一位买家在收货后2天追加评论，说“经过反复仔细调整，做好了自己的字库，真人笔记很满意。”

图片版权 Getty Images Image caption 在中国的应试教育体制下，考试多以考验学生记忆课本的能力为主，少有批评、分析类的测试。

家长的态度

1990年代以前，中国大陆很多省份没有多样化的教学辅导材料，教师多以抄写课本和试题卷子为学生布置作业。但近年来，网络课程、多媒体辅导材料充斥市场。许多人不明白，随着时代进步、资源提升，为何仍有学校以应试化的抄写方式来训练学生。

在社交媒体上，评论者大多对学生表示同情。一位网友在微博上留言称，“老师想把学生训练成机器人，拿机器人应付这种老师不是挺好的。节约下来的时间多培养培养思维方式，提高创造力不是挺好的。”

但是，也有人认为学生的行为是投机取巧。包括《钱江晚报》报道的张女士，不仅摔碎了机器人，还臭骂女儿一顿。她说，“它能替你写作业，能替你考试吗？”

河南省郑州市的殷女士是一位大学老师，有两个正在上幼儿园的孩子。由于在假期计划中安排时间有误，开学前最后一天熬夜到凌晨一点帮孩子完成作业。但她对BBC中文说，老师布置作业一定是根据孩子学习需要，“即便是布置的较多，或者带有惩罚性的作业，也是一种有益的方式以示告诫。”

她表示不会使用抄作业机器人帮孩子完成作业。她说，“我想让他们知道什么是态度。”

在中国的应试教育体制下，考试多以考验学生记忆课本的能力为主，少有批评、分析类的测试。但殷女士说，重复的作业是“熟能生巧”、“量变产生质变”必要的条件。

逃离刻板功课

据《纽约时报》报道，制造这种机器人所需的技术已经存在很久，是在以前的版本上进行了更新。最早用来复制签名，自制图章。有不少公司使用类似科技产品来模仿人手字迹，用于商业用途，旨在效果美观。

长期以来，中国学生试图用各种各样的方式逃离刻板的功课。抄作业机器人只是利用新科技开发出的一种工具。

一位网友在回忆经历时说，“当初小学时被罚写字，两只铅笔绑一起，一次写两行。”随后有网友跟帖称，“我以前抄思修毛概作业的时候怎么没有这种好东西。”