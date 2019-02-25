图片版权 AFP Image caption 金正恩专列

朝鲜领导人金正恩为参与周三（2月27日）举行的第二次“特金会”，已乘坐火车穿越大半个中国。

朝中社周日（24日）报道，金正恩周六（23日）下午乘坐专列离开平壤，前往越南河内。报道称，金正恩的妹妹、朝鲜劳动党党中央第一副部长金与正随行。

中国目前仍处于春运阶段，客流量大，一些旅客近期遭遇晚点，在社交媒体上吐槽，怀疑与金正恩的“穿越”有关。

中国网民抱怨

有媒体称，上周六晚21点，金正恩的火车抵达了中国边境城市丹东。平壤到河内的距离超过4500公里，预计他将在25日抵达越南，行程达48小时。

凤凰网周一上午发布视频，称疑似金正恩专列在25日上午7时行驶过武汉火车站，列车车窗全部涂黑。

图片版权 Weibo Image caption 凤凰网周一上午发布视频，称疑似金正恩专列在25日上午7时行驶过武汉火车站，列车车窗全部涂黑

这则视频收获了300多次转发400多条评论。微博网友“蔷薇遇上猛虎”评论说：“扰民，导致多车次停运。”

不少微博网民怀疑，最近几日不少火车晚点，是金正恩的专列影响了民众正常生活。

“今天岳阳火车站从北方过来的全部晚点，工作人员问了十几个，都给不出解释，也想不出办法，打了12306，也什么都不知道，有点求助无门的感觉……”微博网民“三横两竖”说。有人回复该网民说：“有宇宙无敌大元帅路过。”

中国铁路广州局集团有限公司发布公告称，2月25日，长沙开D7562、石门县开D7561、常德开D7577等多次列车临时停运。但是，目前并不清楚停运是否与金正恩专列南下有关。

还有微博网民称，周一早上，武汉长江大桥被封。武汉长江大桥交通大队的工作人员对BBC中文说，武汉长江大桥今天上午进行了数小时的交通管制。但问及原因，该工作人员说“不方便透露”。

在微博社区“中华火车迷部落”上，有网民调侃称，“就不能从丹东买张高铁票么？”

神秘专列

朝鲜方面并未透露金正恩此次行程的具体路线以及是否停靠一些中国城市，中国也未回应有关问题。

上周五（22日），中国外交部例行记者会上，有记者询问金正恩周末乘火车过境中国前往越南一事，发言人耿爽回应，“我不了解有关情况”。

韩国媒体韩联社引述消息人士称，金正恩23日下午从平壤出发，晚上9点30分左右路过丹东，此后陆续经过天津、保定、石家庄、郑州，并在25日上午7时路过湖北武汉，下午1时左右停靠在湖南长沙站。

图片版权 NHAC NGUYEN Image caption 越南同登车站

韩联社称，预计金正恩将选择经广西南宁、凭祥跨越中越边境，但也不排除路过广州的可能。

法新社引述越南消息人士称，金正恩可能在周二清晨抵达中越边境越南一侧的同登（Dong Dang）车站。他的车队可能从同登开往河内。这条长达170公里的公路将在周二早上6点到下午2点完全关闭。

两名消息人士对法新社表示，金正恩将下榻河内市中心的一家现代化酒店，距离峰会可能举行地越南国宾馆（Government Guesthouse）约1公里。