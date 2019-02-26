图片版权 Kaohsiung City Government Image caption 韩国瑜见证与大马粮食商会签合作书。

台湾台北市长柯文哲与高雄市长韩国瑜，被外界视为2020年台湾总统大选的热门人选，两人23日丶24日分别出访以色列和吉隆坡，但行程却不断改变，还传出遭当地官员“放鸽子(放飞机)”，突显台湾“城市外交”窘境。

在中国的夹击下，台湾在国际社会举步维艰，如今“城市外交”也多方受阻。 专家分析，政治因素是官员出访无法逃避的问题，而“中国因素”则是台湾面对外交关系的重要挑战。

出访碰壁

高雄市长韩国瑜周日(24日)出访马来西亚，当天晚间的城市外交晚宴，却未见马来西亚官方代表，原本预定出席的吉隆坡市长也未参与晚宴。综合台湾及马来西亚媒体报导，马来西亚台湾商会联合总会长林永昌表示，原本确实安排吉隆坡市长与韩国瑜见面，但行程太早曝光只好取消。

除此之外，韩国瑜25日原本安排与马来西亚议员黄书琪丶刘子健及马来西亚驻华特使陈国伟见面，最後却只顺利和议员刘子健见面。未现身的议员黄书琪在脸书上表示，没有收到任何邀请，陈国伟则对马来西亚媒体说“本来就没有敲定这个行程”。

图片版权 Kaohsiung City Government Image caption 高雄市长韩国瑜上任後首次出访，率团赴新加坡及马来西亚行推销高雄农产品。

出访行程生变，韩国瑜表示，原本确实有些安排，但後来不清楚为何有变化，如果当地官员说没有就是没有，对於当地安排一切尊重。高雄市长新闻局长王浅秋则向BBC中文解释，高雄市政府并未和马国官方接触，所有行程皆由民间单位安排。

无独有偶，人在以色列参访的台北市长柯文哲，原订25日会和其他参加“全球市长会议”的市长一起拜会以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu），但以色列官方却突发声明表示，本雅明·内塔尼亚胡要飞去莫斯科见俄罗斯总统普京，所以无法和市长会议参与者见面。

柯文哲接受台湾媒体采访时，也证实被以色列总理突然“放鸽子”，他说这一定是面临政治丶外交上危机，所以要做这样的操作。他表示，最近以色列要大选，国家都有紧急事件，一定是国家有外交危机。

中国因素

更早前，柯文哲也曾针对韩国瑜行程生变一事表示，愈低调愈成功，愈高调愈容易被卡。他认为“是预料中的事”。他说，美日这种国家，比较不会变化，因为够大，比较不怕中国大陆干扰，其他小的国家常常跟你讲好，出发前又变卦，他碰到太多了。

图片版权 Taipei City Government Image caption 台北市长柯文哲赴以色列参加全球市长会议。

台湾淡江大学东南亚所副教授林若雩向BBC中文表示，原本答应见面的官员却没现身，很明显就是“中国因素”。韩国瑜经由民间单位与政府官员或企业见面并不困难，但可能风声走漏被中国大陆知道，而多国官员在各种压力下反悔而取消行程，类似情况很常见。

林若雩说，城市与城市的交流，会比国与国的正式外交更游刃有馀，但是“中国因素”仍然存在。她解释，随着中国崛起，各国都不会想要惹怒中国，因此该国官员无论和台湾关系多好，要与台湾官员见面，还是会迟疑，因为面对台湾，大部分的国家仍采取“一中政策”。

台湾大学政治学教授张亚中也表示类似看法，他向BBC中文表示，两地交流从国家层级降至到城市，虽然增加模糊和灰色空间，但仍会受到政治影响，而城市的大小及重要性也会影响政治性的强弱。

他举例，“台湾的台北市长可能是下一届总统候选人，或许是台湾第二大人物，那政治性强不强？”因此，首都或大城市的市长，即使单单是城市外交，也充满了政治性质。

当然他强调，访问未成行，不单单是“中国因素”。他说，有很多可能因素都会存在，比如内政突变，甚至我方准备不够详尽等都有可能导致行程生变。