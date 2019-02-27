中国语文教材删陈胜吴广起义 学术考量还是政治意图？

图片版权 Xinhua Image caption 人民教育出版社正式确认，《陈涉世家》确实未入选新编语文教材。

近日网络上盛传中国大陆语文教材删除经典文言文《陈涉世家》，引发网友讨论。周一（2月25日），中国人民教育出版社正式确认，这篇课文确实未入选新编语文教材。

虽然出版社称，此次删改教材是为避免重复，但网友们的解读仍充满政治意味。

争议是什么？

上周有中国大陆网友发帖称，最新版语文教科书中删除了几代人耳熟能详的经典文言文《陈涉世家》，而《出师表》、《邹忌讽齐王纳谏》等其他经典课文都在。

《陈涉世家》出自司马迁的《史记》，是秦朝末年起义领袖陈胜和吴广的传记，记录了起义的全过程，是初中语文经典课文。这篇课文中有“王侯将相宁有种乎”、“燕雀安知鸿鹄之志”等许多名句。

网友的帖子一出，立马引发舆论争议。许多人认为，删除《陈涉世家》有政治意味。

人民教育出版社周一确认，初中语文统编教材确实删除了《陈涉世家》，并以《史记》中《周亚夫军细柳》一文替换。

人民教育出版社还表示，替换原因是“避免不必要的交叉重复”。“三科编写组根据学科特点，统筹安排道德与法治、语文和历史的相关内容。陈胜、吴广起义是初中历史必须讲述的内容，因此，初中统编历史教材七年级上册《秦末农民大起义》一课专列‘陈胜、吴广起义’，详细介绍陈胜、吴广大泽乡起义，并引述了‘王侯将相宁有种乎’。”

另外，中国媒体红星新闻引述教育部编义务教育语文教科书总主编温儒敏称，替换课文是正常现象。

“学术性的东西，网上很多（人）搞不清楚。这没什么好解释的，这是非常正常的现象，没有任何背景考虑。”

图片版权 Weibo Image caption 人民教育出版社周一确认，初中语文统编教材确实删除了《陈涉世家》，并以《史记》中《周亚夫军细柳》一文替换。

不过，许多网友却并不接受这种说法。微博网友“那也不能坑老熟人啊”说：“语文不是主课吗？因为历史课本里有就删除语文课本的内容？这是什么神操作？”

“就是让你做个顺民就对了，”微博网友“默默支持就好了”说。

目前，微博上关于该新闻的评论遭到审查。中国新闻网、头条新闻微博中该新闻的评论都无法显示。

怕造反？

香港大学历史系教授徐国琦对BBC中文表示，这篇课文讲陈胜吴广起义，而中国共产党怕农民起义；里面还有一句名言，“王侯将相宁有种乎”；而共产党的逻辑就是打天下、坐天下、吃天下，这篇文章跟现在党的思维不符。

徐国琦认为，《陈涉世家》这篇课文中传达出三个信息，“一是江山轮流坐，二是不公平就要造反，三是要挑战权威”；中共并不喜欢这些信息，“他们现在是草木皆兵”。

图片版权 CNS Image caption 中国曾将历史教材中的抗战时间从8年改为14年

对于人民教育出版社给出的替换理由，徐国琦并不信服，“不管官方怎么顾左右而言他，但是它实际上就是怕造反，意识到问题太多，危机太多”。

他认为，历史教材的影响力比语文教材小，所以中国官方删除了语文课文，毕竟不可能让这篇文章彻底消失。

历史学者章立凡也认为，语文课本跟历史课本不同，语文课本用的是古文，详细叙述了官逼民反的过程，也有很多经典的句子。“如果学生从小学会了，以后可能终生不忘。我觉得当局担心的也是这个，比如‘王侯将相宁有种乎’这一类的话，在他们看来是不利于维稳的，”章立凡对BBC中文说。

“中共就是靠农民起义起家的，它最怕的就是革命、起义，”章立凡还表示，“为了避免出现‘官逼民反’的事件，所以它就把这篇课文删掉了，这还是一种不自信的表现。”