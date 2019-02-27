还愿网游遭半夜下架 小熊维尼再次惹怒北京审查者
台湾公司“赤烛”在Steam游戏平台发布的恐怖游戏《还愿》（Devotion）在两岸引发热议，因为游戏场景中的“彩蛋”，出现“习近平小熊维尼”及疑似影射中国领导人习近平的词语，台湾网友叫好，但许多中国大陆的网友则扬言抵制，游戏公司2月26日清晨突然宣布将游戏下架。
踩红线
台湾游戏公司赤烛19日发行的恐怖解谜游戏《还愿》，是第一人称视角的恐怖解谜游戏，背景是1980年代的台北的小公寓中，一个遵循传统的家庭周边所发生的事件，结合了当年元素及传统宗教信仰。
游戏上市后，被玩家发现场景中出现一张符咒，黄纸上除了有“呢、嘛、叭、唭”字样外，还暗藏“习近平小熊维尼”的红印，引起轩然大波。
中国网友齐声讨伐，游戏的中国大陆代理商Indievent宣布与台湾公司终止合作，中国大陆社群网站也禁止“还愿”字眼等相关内容。
游戏开发商赤烛发表声明称，团队在制作游戏的试玩版时“经常会参照当时的网路用语作为暂时素材，但这次因为版本同步问题而没有全部删除”，并强调实属意外，没有任何攻击或辱骂意图。
目前《还愿》已经在Steam游戏平台中国区下架，除了中国大陆代理商Indievent与赤烛终止合作，负责欧美地区发行和营运的“唯晶科技”也在微博发布声明稿，表示不只要和赤烛停止合作关系，同时将向他们索取经济损失。该游戏的微博帐号也被停用。
26日清晨，赤烛在其官方脸书粉丝专页上表示，因为《还愿》在部分电脑出现无法开启与偶有闪退现象，因此暂时全球下架，重新进行软体品质检测，引发网友讨论。
有人留言表示“你们是台湾的骄傲”、“加油”，但是也有人不满游戏遭政治迫害，质疑“为什么要向中国低头？”
创作自由
香港游戏产业商人郑立在香港媒体CUP上发表评论指出，中国是一个让创作者人人自危的世界，是由硬性挡住你的防火长城与审查，随机爆发的文字狱，以及接受这两者去劝受害者让步的乡愿者组成的。
郑立指出，真的能分开经济政治的人，本来就能超脱立场地欣赏别人的东西。他举例，成龙的政治主张有时惹人争议，但他早期的电影特别好看，是客观的成就。
另外，《还愿》也受到台湾许多政治人物的声援，台湾副行政院长陈其迈25日晚间直播玩《还愿》游戏，不仅对该款游戏表示赞赏，还强调只有民主自由国家才，创作才能不受限制，该直播影片截至26日晚间已累积超过一百万观看人次。
台湾总统蔡英文也在25日脸书发文回应某女星对她的评论时，文后以“主题标签”（hashtag）写下“台湾总统被评论是日常不用画符”，明显是讽刺《还愿》游戏因提及出现“习近平小熊维尼”而遭中国大陆遭到下架一事。
中国大陆政府过去10年禁止任何出现暴力或反北京内容的游戏，但是因为当局已经冻结发布新的游戏牌照，且近期内没有解冻迹象，因此多款游戏皆未循正常管道进入中国市场。