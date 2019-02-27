图片版权 Red Candle Games/Devotion Image caption 引发争议的符咒，其中的红印中有维尼熊及习近平字样。

台湾公司“赤烛”在Steam游戏平台发布的恐怖游戏《还愿》（Devotion）在两岸引发热议，因为游戏场景中的“彩蛋”，出现“习近平小熊维尼”及疑似影射中国领导人习近平的词语，台湾网友叫好，但许多中国大陆的网友则扬言抵制，游戏公司2月26日清晨突然宣布将游戏下架。

踩红线

台湾游戏公司赤烛19日发行的恐怖解谜游戏《还愿》，是第一人称视角的恐怖解谜游戏，背景是1980年代的台北的小公寓中，一个遵循传统的家庭周边所发生的事件，结合了当年元素及传统宗教信仰。

游戏上市后，被玩家发现场景中出现一张符咒，黄纸上除了有“呢、嘛、叭、唭”字样外，还暗藏“习近平小熊维尼”的红印，引起轩然大波。

图片版权 AFP/Weibo Image caption 2013年，中国领导人习近平和美国总统奥巴马并肩款款而行的照片激发网友创意，将习奥分别比作“小熊维尼”和好友“跳跳虎”。

中国网友齐声讨伐，游戏的中国大陆代理商Indievent宣布与台湾公司终止合作，中国大陆社群网站也禁止“还愿”字眼等相关内容。

游戏开发商赤烛发表声明称，团队在制作游戏的试玩版时“经常会参照当时的网路用语作为暂时素材，但这次因为版本同步问题而没有全部删除”，并强调实属意外，没有任何攻击或辱骂意图。

目前《还愿》已经在Steam游戏平台中国区下架，除了中国大陆代理商Indievent与赤烛终止合作，负责欧美地区发行和营运的“唯晶科技”也在微博发布声明稿，表示不只要和赤烛停止合作关系，同时将向他们索取经济损失。该游戏的微博帐号也被停用。

图片版权 Sina Weibo Image caption "赤烛"游戏在中国新浪的微博帐号也被停用。

26日清晨，赤烛在其官方脸书粉丝专页上表示，因为《还愿》在部分电脑出现无法开启与偶有闪退现象，因此暂时全球下架，重新进行软体品质检测，引发网友讨论。

有人留言表示“你们是台湾的骄傲”、“加油”，但是也有人不满游戏遭政治迫害，质疑“为什么要向中国低头？”

你的器材不支持播放多媒体材料 《维尼与我》：中国当局不喜欢的迪士尼小熊

创作自由

香港游戏产业商人郑立在香港媒体CUP上发表评论指出，中国是一个让创作者人人自危的世界，是由硬性挡住你的防火长城与审查，随机爆发的文字狱，以及接受这两者去劝受害者让步的乡愿者组成的。

郑立指出，真的能分开经济政治的人，本来就能超脱立场地欣赏别人的东西。他举例，成龙的政治主张有时惹人争议，但他早期的电影特别好看，是客观的成就。

图片版权 Getty Images Image caption 将小熊维尼和习近平放在一起的图片在智能手机上被屏蔽，不能下载。

另外，《还愿》也受到台湾许多政治人物的声援，台湾副行政院长陈其迈25日晚间直播玩《还愿》游戏，不仅对该款游戏表示赞赏，还强调只有民主自由国家才，创作才能不受限制，该直播影片截至26日晚间已累积超过一百万观看人次。

台湾总统蔡英文也在25日脸书发文回应某女星对她的评论时，文后以“主题标签”（hashtag）写下“台湾总统被评论是日常不用画符”，明显是讽刺《还愿》游戏因提及出现“习近平小熊维尼”而遭中国大陆遭到下架一事。

中国大陆政府过去10年禁止任何出现暴力或反北京内容的游戏，但是因为当局已经冻结发布新的游戏牌照，且近期内没有解冻迹象，因此多款游戏皆未循正常管道进入中国市场。