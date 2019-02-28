图片版权 Getty Images Image caption 拉米·马雷克

中国知名视频网站芒果TV周一（2月25日）在对第91届奥斯卡金像奖颁奖礼全程进行中文字幕同步直播时，因修改了最佳男主角拉米·马雷克（Rami Malek）获奖感言中关于同性恋的部分而遭到批评。

马雷克凭借《波西米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）获得最佳男主角，《波西米亚狂想曲》是英国皇后乐队以及其主唱弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）的传记电影。马雷克说，这部电影能帮助那些为身份挣扎的人。

“我们做了一部关于一名男同性恋、一位移民的电影，他生活得理直气壮，”马雷克说。

BBC国际媒体观察部记者凯丽·艾伦（Kerry Allen）和BBC新闻网记者克里斯·贝尔（Chris Bell）报道说，在对第91届奥斯卡金像奖颁奖礼进行中文字幕同步直播时，芒果TV避免使用“男同性恋”（gay man）的字眼，而将其翻译成“特殊人群”。

BBC中文记者周三（27日）再次查看芒果TV网站奥斯卡金像奖精校字幕版时发现，芒果TV将这句缩略成“我们拍了一部电影”，未翻译“男同性恋”一词。

此前，芒果TV就因转播欧洲歌唱大赛时删减有关同志的片段，并在彩虹旗上“打格”而备受批评。

此次针对同志内容的审查在网上引发了巨大反响，很多人在新浪微博上分享了芒果TV字幕截图。

微博上音乐博主“另类国度”也发布了这则截图。

“芒果TV把‘gay man’翻译成‘特殊人群’，”这名音乐博主在微博上说，目前这则帖子已经被转发超过15000次，评论有近3000条。

“当今社会，仍然有很多人在提到所谓的‘特殊人群’时表现出偏见或歧视，”一名微博用户说。

“连‘同性恋’这个词都不能出现在我们的屏幕上，太悲哀了，”还有评论说。

“他们究竟在怕什么？”有网友评论说。

芒果TV目前没有回应网上的批评声音。

图片版权 Mango TV Image caption 2018年5月，芒果TV转播欧洲歌唱大赛时将彩虹旗画面用马赛克遮挡

一些网友则回忆起了芒果TV此前的一些审查事件。

2018年5月，芒果TV转播欧洲歌唱大赛时将彩虹旗画面用马赛克遮挡，并删除有同性恋题材和纹身者表演的画面。欧洲广播联盟因此取消其转播权。

欧洲广播联盟表示，审查制度不符合其多元化的价值观。

中国当局近年来针对其认为不合适的内容加强了审查力度。

2017年6月，广电总局主管的中国网络视听节目服务协会发布《网络视听节目内容审核通则》，称同性恋属于“表现和展示非正常的性关系、性行为”，是“渲染淫秽色情和庸俗低级趣味”。

2018年4月，新浪微博发布通知称将集中清理同性恋题材的内容，在社交网站上引发争议。随后在舆论压力下新浪微博让步，表示不再清除微博上的同性恋内容。