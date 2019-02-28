图片版权 BBC WORLD SERVICE Image caption 2月24日，日本冲绳县就美军是否该迁移基地举办公投，投票结束后知事玉城丹尼出面谈话。

2月24日，日本南端列岛冲绳县举办一场公民投票，就美军普天间基地是否该迁移至边野古地区一事诉诸民意。结果显示，约有72%的民众反对普天间基地迁移，19%的民众投下赞成票，另有9%的人表示没有意见。

这是冲绳县自1996年来，再度就美军基地议题举办公投。美国官方在25日表示，对于冲绳一直帮助美军担当亚太国防与安全保障的重任，甚为感谢。但话锋一转，美方发言人也表示“从普天间迁移是唯一解决之道，建设计划将持续进行”，间接否决该公投的效力。

日本冲绳县知事玉城丹尼（等同县长）表示，未来不只希望普天间基地迁移，将地还于民外，更希望正在冲绳东北方边野古地区兴建的新美军基地能立刻停工。然而，日本中央政府与美国官方持续表示，建设计划将如期实施。

这场地方对抗中央的戏码，其实已上演超过10年。从2006年新基地建设计划通过后，冲绳当地就有不少反对声浪，要求美军缩减编制，居民们定期举办抗议活动，知事定期与日本首相会面。然而，东亚局势20多年以来已经出现重大变化。

图片版权 AFP Image caption 部署在冲绳各地的美军基地，全天候监视东亚军事行动。

东亚天然屏障

如果说台湾海峡是两岸的天然屏障，那位于冲绳的各式美军基地，则是自二次世界大战后，美国所建设的最大人工军事屏障。从1945年日本战败后，美国军队就接管当时的琉球列岛，并在岛上建设为数众多美军基地。

一直到1972年，美国归还日本本土后，依旧有20%的土地属于美军管辖。不过，美军驻留所引发的问题层出不穷，就以美军迁移的普天间基地来说，周边近10万人口，除了震耳欲聋的飞机噪音外，美军风纪问题与出勤时的直升机意外等，更让当地民众觉得担忧。

在经营几十年后，美军决议将最大海军陆战队普天间基地迁往边野古地区，却又因为当地有珍贵的珊瑚礁资源而遭反对，从填海造陆开始就遭到当地居民抗议，进而让当地新知事上任后，决定交付民意公投。

然而，美军基地不一定有着全然负面印象。事实上，美军的进驻也带来很大的消费力，美方也必须支付大笔费用来租赁这些土地，这些都成为冲绳县重要的税收来源。许多冲绳县居民与美军，也形成一种互利共生的关系。

图片版权 Reuters Image caption 20多年来，中国在东亚不断强化军事部署，军机与军舰侦查能力不输美国。

抗衡中朝威胁

冲绳美军基地的存在，最明显地是可以直接影响中国、朝鲜与俄罗斯等三国军事平衡。台湾亚太国防杂志总编辑郑继文对BBC中文表示，冲绳县的嘉手纳空军基地，不只是远东最大的空军基地，配备最先进的隐形战斗机与电子侦察机全天侦候外，反应时间也相当迅速。

以两岸来说，如果台海发生危机，冲绳美军基地从反应到出勤到台湾海峡上空约630公里距离，仅需约40至50分钟即可完成，前往朝鲜也仅约90分钟，拥有绝佳制空能力。

郑继文表示，冲绳基地可以辐射的地区相当广泛，这几年来中美两国间的侦察机不断在东海上空互相试探侦查，近日也有发生美国军舰通过台湾海峡等事件，上方保护的飞机都是从冲绳基地派遣，可以说是掐住中国军事部署。

郑继文分析指出，中国目前战略一定是避免东亚直接冲突，但会在中程与远程的导弹上强化打击能力。这几年下来，中国解放军导弹精准度大幅提升，也让美军思考让海军陆战队后撤到第二岛链关岛与日本本土地区，第一岛链则是作为监视用。

图片版权 EPA Image caption 特朗普与金正恩金在越南举行峰会，朝鲜半岛无核化能让冲绳基地驻军获得减缓？

冲绳面临两难

就在27日，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在越南河内二度“特金会”，也谈到无核化议题。郑继文认为，朝鲜无核化的成功与否，会直接影响美军在冲绳驻军的幅度。

“朝鲜是美国现阶段最大的敌人，但中国是美国说不出口的敌人”。郑继文分析，美国不把中国列为直接的战争对象，朝鲜的核武却是直接威胁，因此一但朝鲜真的走向无核，朝鲜半岛签署正式结束战争关系，都有机会让冲绳基地幅度变小。

再者，台海危机也是一大因素，1996年因台湾总统直选而引发的导弹危机，美军除了派遣航空母舰外，冲绳基地的航空战斗机群的威胁，更让中国不敢轻举妄动。

然而再过了20年后，中国的军事力持续直线上升，除了中国主席习近平强调不放弃武力犯台外，中国海军并反过来派遣船舰与战机巡逻，美国如何与中国这个间接敌人保持一定的恐怖平衡，也让冲绳驻军煞费苦心。

1979年美台断交（与中华民国）后，驻台美军撤出，冲绳美军成为台湾的保护罩。但美军在保护台湾，与制衡中国与朝鲜军力之余，无形间也让冲绳的居民与土地承受70多年的军事设施历史。

不可讳言的是，冲绳基地未来几十年依旧相当重要，只是一但发生军事冲突，美方在冲绳的军事设施势必会遭受打击，对冲绳人来说，期盼当地成为“和平之岛”的梦想，路途依旧遥远。