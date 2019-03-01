印度巴基斯坦冲突：巴基斯坦将释放印度飞行员

图片版权 Pakistan Information Ministry (ISPR) Image caption 印度飞行员瓦尔塔曼

巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）表示，巴基斯坦将在周五（3月1日）释放被捕印度飞行员，以示和平姿态。

伊姆兰·汗在议会上宣布了这一决定，并称巴基斯坦希望局势降温，印度军方对此决定表示欢迎。

印度与巴基斯坦两国最近因争议地区克什米尔局势升级而关系紧张。巴基斯坦周三（2月27日）击落了一架印度战机，飞行员瓦尔塔曼（Abhinandan Varthaman）被捕。

印度空军官员表示，飞行员获释，他们十分高兴。

周二（26日），印度袭击了他们所称的巴基斯坦的一个武装分子基地，以报复2月14日克什米尔发生的自杀式炸弹袭击，那次袭击造成至少40名印度军人死亡。

总部在巴基斯坦的一个组织称发动了这次袭击，这是克什米尔地区30年来反抗印度统治最严重的一次袭击。

巴基斯坦否认参与2月14日的袭击，称别无选择，只能以空袭报复印度的袭击。这引发了一场混战，一架印度战机在巴基斯坦控制的克什米尔地区被击落。

在克什米尔地区，仍有成千上万的军队驻扎在边界。在局势最紧张的时候，巴基斯坦关闭了领空、主要航线中断，但预计周五将恢复。

巴基斯坦总理说了什么？

“为了展示和平姿态，我们将在明天释放印度飞行员，”巴基斯坦总理伊姆兰·汗周四对议员表示。

图片版权 EPA Image caption 巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，巴基斯坦将释放被捕印度飞行员

他也再次呼吁让局势降温，称巴基斯坦和印度“必须和平共处”。在紧张局势迅速升级之际，伊姆兰·汗周三推动与印度政府进行谈判，避免两个拥有核武器的邻国出现“误判”风险。

印度外交部长斯瓦拉杰（Sushma Swaraj）周三表示，“印度不希望看到局势进一步升级”。而印度总理莫迪还未公开评论这次危机。

印度一直要求立即释放被捕飞行员，这名飞行员在印度已经被誉为英雄。

飞行员怎么了？

这名印度空军飞行员名叫瓦尔塔曼（Abhinandan Varthaman），印度官员称他在行动中失踪，随后瓦尔塔曼被捕的画面流出。

图片版权 Pakistan Information Ministry Image caption 印度被捕飞行员

巴基斯坦信息部公布了一则视频，其中一名被蒙着眼的飞行员在被捕后不久就要求喝水。这则视频随后被该部门删除。

巴基斯坦军方发言人加富尔（Maj Gen Asif Ghafoor）说，巴基斯坦战斗机周三在印度控制的克什米尔地区发动袭击。

两架印度空军战机随后回应，飞越了分隔克什米尔的实际边界。“我们的飞机已经准备好了，击落了它们，”他说。

巴基斯坦信息部还在推特上发布了据称是一架被击落的印度战机的视频。

印度外交部发言人库马尔（Raveesh Kumar）承认，有一架战机被击落，一名飞行员丧生。但他也说，一架印度飞机击落了一架巴基斯坦战斗机。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MoIB_Official Wreckges of Indian fighter planes burning. Well done Pakistan Air Force. The entire nation is proud of you. pic.twitter.com/TTIb1zvNZS — Information Ministry (@MoIB_Official) 2019年2月27日

有何政治后果？

印度国会大选前发生的这一系列事件，本被视为会对人民党有所帮助，但事件进展已经让人们普遍感到失望。

周三早上，当被捕飞行员的消息占据头条新闻时，印度反对党发表声明，抨击执政的印度人民党“公然将军队的牺牲政治化”。

印度总理莫迪将在五月底面临选举，他评论现在的局势将面临更多压力。许多人将他的沉默与巴基斯坦总理伊姆兰·汗对印度的公开呼吁做对比。

印巴紧张局势：发生了哪些大事？

2月14日：载有印度中央后备警察部队（CRPF）人员的车队在查谟与克什米尔邦的普尔瓦玛遭遇自杀式袭击，40名印度警员丧生。“穆罕穆德军”宣称对袭击负责。

2月17日：巴基斯坦召回驻新德里高级专员。

2月18日：印控克什米尔，普尔瓦玛一处居民区附近发生枪战，至少九人丧生，其中包括四名印军士兵和一名警员。该居民区据信是武装分子的藏身之地。

2月19日：巴基斯坦总理伊姆兰·汗说，印度必须“停止无端指责巴基斯坦”，他呼吁印度当局分享任何“实用情报”。伊姆兰·汗还说，如果有人要对巴基斯坦发动任何形式的攻击，“巴基斯坦不会只考虑还击，巴基斯坦一定会还击。”

图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦称，图中是被击落的印度飞机