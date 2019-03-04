图片版权 AFP/Getty Images Image caption 人大发言人张业遂：本次人大将审议和表决《中华人民共和国外商投资法（草案）》

在3月4日，中国人大的新闻发布会上，中美在贸易、华为事件等方面的争端成为焦点。

中美贸易战从2018年开始发酵，在下半年进入高潮。新一年中国两会正值两国展开贸易谈判之际。

作为贸易战后的首届两会，中美在军事、安全、人权等多个领域的差异、分歧，甚至对立和对抗，成为中国两会上国际媒体关注的主要议题。

两会上或宣传贸易谈判成果

在周一的“十三届全国人大二次会议”新闻发布会上，CNN记者提问，华盛顿形成了超越党派分歧的共识，即无论贸易谈判结果如何，当应当把中国视为一个战略威胁，中国队美国的定位会不会产生类似的转变？中国将如何应对这种日趋强硬的对华立场？

人大新闻发言人张业遂回应，两国在历史文化、社会制度、发展阶段方面确实有很多的不同，存在差异、分歧十分正常，但是这并不必然导致对立、对抗。应该看到，中美两国的利益已经深度地交织，我认为一个冲突对抗的中美关系不符合任何一方的利益。

“另外，用冷战的旧思维来处理全球化背景下的新问题是肯定没有出路的。”张业遂表示。

张业遂还提到中美经贸团队开展密集磋商，并在很多问题上取得重要阶段性进展。

就在同一天，路透社援引消息人士称，美国与中国似乎接近达成协议，美国针对至少两千亿美元中国制商品加征的关税将可望撤回；北京方面则承诺结构性经济改革，并且取消对美国商品的报复性关税。

另一位消息人士表示，美国和中国接近在执行机制以外的议题上达成协议，包括中国承诺增加购买美国农产品、能源产品和制成品，以及六项结构性政策改革协议。鉴于美中贸易谈判的进展，美国总统特朗普和中国国家主席习近平可能在3月底左右的峰会中达成正式贸易协议。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 本次人大将于3月5日上午开幕，3月15日上午闭幕，会期10天半。

《华盛顿时报》报道，本届中国的两会上，立法机构势必会通过支持某项法律的形式来结束同华盛顿的关税战，两会也为中国政府提供平台，宣传中国为结束贸易战所做的努力。

此外，将在本次人大上表决的《外商投资法》也被外界认为有助于解决中美贸易争端。张业遂在新闻发布会上介绍，外商投资法草案明确规定，中国对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度，取消逐案审批制管理模式；对于禁止和限制外国投资者投资的领域，将以清单方式明确列出，清单之外充分开放，中外投资将享有同等待遇。

《情报法》与华为事件

人大新闻发布会举行之时，在加拿大被拘押的华为高管孟晚舟对加拿大政府、加拿大边境服务局和皇家骑警（即联邦警察）提起诉讼，指控他们在未告知她的情况下，就对她进行逮捕、搜查和审讯，这些做法都侵犯了她的宪法权利。

针对西方国家对华为的打压，澳大利亚战略政策研究所访问学者尤伦（Tom Uren）曾向BBC中文表示，外界忧心的另一根源是中国去年通过的《情报法》，该法第七条要求中国国内任何组织和公民要“依法支持、协助和配合国家情报工作”。

他认为，正是《情报法》中类似的条款，不利中国企业的海外业务，尤其是在为其他国家建造一些重要的网络基础建设时，难以取信于当地政府。

图片版权 Getty Images Image caption 中国要求加拿大立即释放孟晚舟，否则将面临严重后果。

针对《情报法》，张业遂也回应称，以立法形式维护国家安全是国际通行做法，包括美欧在内的各国均有类似的法律或规定。那么在这部法律的立法过程中，中国也借鉴了有关国家的实践；此外，《情报法》中也规定了国家情报工作应当依法进行、尊重和保障人权、维护个人和组织合法权益的义务。

“中国一贯鼓励和倡导企业在海外经营中严格遵守当地的法律法规，从来没有，也不会要求中国企业从事违反当地法律法规的活动。美国政府的一些官员拿国家情报法说事，渲染特定中国企业产品存在所谓安全风险，是以政治手段干预经济行为，违反世贸组织规则，干扰公平竞争的国际市场秩序，是典型的双重标准，既不公正，也不道德。”