图片版权 TAIWAN ADVENTURE OUTINGS Image caption 外国人号召志工团清理天灯残骸，形容“天灯节”宛如一场环境灾难。

农历新年及元宵期间，许多华人会放天灯（孔明灯）祈求平安，台湾新北市的“平溪天灯节”更享誉国际，受各地游客的青睐。不过坠落的天灯对环境造成伤害。

今年元宵节后，有外国人号召志工团清理天灯残骸，短短两个小时就捡了超过320公斤的垃圾，他们形容“天灯节”，宛如一场环境灾难。

“每20分钟就有一个天灯掉下来”

“看到美丽的天灯从空中缓缓落下，变成垃圾，实在很震惊！”旅居台湾的美国人关德贤（Dustin Craft）向BBC中文描述他到平溪捡拾天灯残骸时所看到的景象。

今年元宵节后的周六(2月23日)，关德贤和海文（Ryan Hevern）召集约30名志工，在新北市平溪区捡拾天灯残骸及垃圾，短短两个小时，就捡了整整326公斤的垃圾，其中高达九成都是天灯残骸。

图片版权 TAIWAN ADVENTURE OUTINGS Image caption 志工团清理天灯残骸，短短两个小时就捡了超过320公斤的垃圾。

关德贤向BBC中文表示，距离平溪放天灯的地点约五分钟的距离，就可以看到许多天灯从空中落下，他说：“每20分钟就有一个天灯掉下来。”

他表示，捡拾的过程觉得很沮丧，因为山头、树梢到处都是掉落的天灯，这些地方，可能是某些动物的家。

关德贤和海文2016年开始发起志工清理天灯残骸的活动，他说：“每年捡到的天灯数量，都比前一年多。”

关德贤说，“平溪天灯节”非常美，但放天灯的行为是“目光短浅”。他解释，人们在天灯上写了愿望及梦想，天灯冉冉升上天，看似有意义，但对环境而言则是一场“灾难”。

环保天灯

他解释，平溪有店家贩售环保天灯，框架是由纸和竹制成，在掉落到地面前就会先被火烧光，因此对环境较为友善，但价钱比一般的天灯高。

因此，大部分的游客只会买最便宜的天灯，而不愿意多花点钱，购卖环保天灯。关德贤建议，应该规定只能放环保天灯，他呼吁，“在没有限制采用环保天灯前，政府不应积极宣传平溪天灯节。”

他强调，他非常热爱中华传统文化，但应该有更好的方式来保留这些传统，

根据统计，平溪每年吸引超过60万名游客，施放超过100万盏天灯，为当地创造许多商机，但新北市环保局曾对媒体表示，平溪的河川及树梢常有掉落的天灯，很难清理。天灯节期间的垃圾量约5公吨左右，对环境的冲击很大。

图片版权 TAIWAN ADVENTURE OUTINGS Image caption 平溪的河川及树梢常有掉落的天灯，对环境的影响很大。

新北市政府环境保护局统计，回收天灯的数量逐年攀高，2013年回收天灯数量为8.4万多盏，至2017年回收25万盏天灯，去年则是29万盏。

不过当问及天灯的回收机制时，新北市平溪区十分里长陈元君向BBC中文表示，他知道有些长辈会捡框架作回收，陈元君说：“但对于回收机制，不予置评。”

传统与环保的冲突

除了台湾，中国大陆、港澳、日本及东南亚各国都有放天灯的习俗，外国人呼吁台湾政府应该暂停宣传“平溪天灯节”，长期关注环保议题及发起多场净滩活动的“宝岛净乡团”发起人林艺则分享不同看法。

林艺曾经担任纸质“环保天灯”代言人，她说：“希望能保留天灯文化，但同时避免天灯对环境造成的危害。”她向BBC中文表示，环境及保留传统文化这两个价值都很重要。

事实上，台湾台北两大庙宇行天宫及龙山寺，各自从2014及2017年就陆续采取禁香或减香炉的措施，改善空气品质。另外，台湾政府针对住宅区燃烧金纸也有相关法律，可以依法开罚。

林艺说，文化传统有保留的必要，不过若可以达到相同效果，保留传统，非必要就不必牺牲环境。她强调，她并不认为“平溪天灯节”应该停办或不再积极宣传，但与关德贤看法相同，她呼吁政府应该介入，对放天灯的游客有所规范。