统独都不满 台湾继续激辩“转型正义”

Image caption 台湾总统蔡英文出席二二八事件纪念仪式发言

台湾总统蔡英文2月28日出席台湾二二八和平纪念日活动。

1947年的这一天，台北市内因为统治的国民党当局查缉私烟问题，让台湾的“外省人”与“本省人”因社会文化与语言不同等爆发激烈冲突。最后国民党军队展开清乡与武力扫荡，至今伤亡数字仍是难以统计。

这起事件，也被认为是台湾统与独两派明显分裂的缺口。一直以来，每当台湾谈及统独议题时，二二八事件的责任归属与咎责，往往让统独两派争执不休。

自2016年就任总统后，蔡英文力推台湾版的"转型正义"，希望效法德国或南非等国家，在民主化后去还原当时国民党威权时代（1945-1987）的真相。二二八事件自然是重中之重。

过去三年，包括以中华民国元首身份向原住民致歉、成立促进转型正义委员会（简称促转会）、回复过去威权时代遭受害人士的名誉，与清查并没收国民党过去不当党产等，蔡英文政府推动转型正义脚步。

在当天活动致词时，蔡英文说："时间是转型正义最大的敌人。"她阐述许多当年受到政治迫害的老一辈，因为不敌岁月，在这几年撒手人寰。"转型正义在台湾既然曾经迟到，现在我们就必须更加把握时间。"

统独都"不满意"

未来一年，蔡英文希望可以在加快转型正义的脚步。但对于过去历史上统治台湾超过半百岁月的国民党来说，民进党这几年的动作却让他们相当不满，指责这无疑是"政治清算。

现任国民党主席吴敦义就在3月1日批评，民进党政府喜欢拿国民党威权时期与东西德或纳粹时期来比较，但过去国民党执政时期，一切都是规规矩矩的。纵然有党产是不正确的，就照法律判断，他指责民进党政府完全单以没入、打压方式来打击国民党，是不对的。

早在促进转型正义条例通过前，国民党也曾表示，转型正义除了过往的国民党威权时期，应该也需要包含日本统治时期（1895-1945），如台湾原住民族与慰安妇等，都需要政府还给公道，国民党对于民进党单一且针对性高的转型正义，相当不谅解。

除了政治清算的批评外，转型正义对于独派人士来说，却认为力道不够。台湾政党时代力量发言人李兆立对BBC中文表示，民进党政府至今没有做到除垢法立法，让许多过去威权时代的依附在一党体制内的菁英，仍旧可以在民主转型中再度复辟。再者，过去加害者的责任尚未厘清、还有回复受害者名誉等，都应刻不容缓。

Image caption 二·二八事件纪念仪式，许多受难者家属纷纷上前献花致意。

中国认"去中化"

三年来，对于转型正义，中国大陆也将其标定为"去中国化的台独分裂活动"。台湾政治大学国家发展研究所所长李酉潭向BBC中文解释，中国是用党国体制的核心利益来解释转型正义，所以不论什么动作，对中国而言，是只有偏向统跟独的结果判定。

李酉潭分析，转型正义浅白地说，就是回顾历史伤痛，将来易地而处、时空转移之时，也不会再犯下同样的错。但中国大陆建政70年来，国家认同是用民族主义塑造，而非"自由人的归属感结合"，因此不难想像中共当局会对台湾转型正义如此定义。

他也说明，按照现今的中国共产党逻辑，很自然会把转型正义思考为政治清算斗争，因为在过往，国民党在大陆也是如此被共产党清算的。如今，中共看到台湾版的转型正义，自然会联想到政权稳定性，而解释为单一的分裂活动。

然而，除去中国大陆因素，现实摆在眼前的，是2018年11月的地方大选，已让民进党面临难堪大败。台湾又将于2020年1月举行总统大选。至今蔡英文的民调依旧没有达30%。若未来执政的民进党失去政权，过往的国民党班师回朝，民进党推动的转型正义脚步将会就此中断。

李酉潭认为，民主政治就是有任期制跟没办法预期的风险，转型正义也是许多国家民主化过程中的必经之路，因此"该做什么就做什么"。不论做与不做，人民都会思考，社会都会监督，将来无论谁执政，都要正视自己国家过去的伤痛。