图片版权 Xinhua Image caption 3月5日，中国全国人大代表走向会场。

2019年中国“两会”开幕。3月5日上午，中国总理李克强作《政府工作报告》，对去年工作进行总结，同时公布2019年中国政府制定的目标。

此次李克强的工作报告共宣读100分钟左右。BBC中文为您整理了以下几大要点。

经济发展

2018年GDP增长6.6%，总量超过90万亿元人民币

2019年GDP（国内生产总值）增长目标：6%-6.5%（去年《政府工作报告》设定GDP增长目标为6.5%左右）

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减税：2019年，制造业等行业税率由16%降到13%，交通运输业、建筑业等行业税率由10％降至9%。

企业融资：国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。

新兴产业：深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。移动网络流量平均资费再降低20%以上。

中国国内投资：铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元。2019年中央预算内投资安排5776亿元，比去年增加400亿元。

吸引外资：增设上海自贸试验区新片区，推进海南自贸试验区建设、探索建设中国特色自由贸易港。

进一步放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，允许更多领域实行外资独资经营。完善债券市场开放政策。加快与国际通行经贸规则对接，提高政策透明度和执行一致性，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的公正市场环境。加强外商合法权益保护。

污染防治：二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。

国防与军队

图片版权 Getty Images Image caption 军队代表出席2019年两会。

牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度，全面深入贯彻军委主席负责制。

贯彻新时代军事战略方针，提高实战化军事训练水平，坚决维护国家主权、安全、发展利益。继续国防和军队改革。各级政府要大力关心支持国防和军队建设，深入开展“双拥”活动。

港澳台

图片版权 AFP Image caption 2018年10月，习近平与香港特别行政区行政长官林郑月娥（左）、澳门行政长官崔世安（后）一同在珠海出席港珠澳大桥开通仪式。

继续全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，严格依照宪法和基本法办事。全力支持香港、澳门特别行政区政府和行政长官依法施政。

支持港澳抓住共建“一带一路”和粤港澳大湾区建设的重大机遇，更好发挥自身优势，全面深化与内地互利合作。

坚持对台工作大政方针。全面贯彻落实习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。坚决反对和遏制“台独”分裂图谋和行径，坚决维护国家主权和领土完整。

深化两岸融合发展，持续扩大两岸经济文化交流合作。

中美关系

图片版权 Getty Images Image caption 有消息称习近平可能会在两会结束后访问美国。图为2017年11月美国总统特朗普访问中国时出席习近平准备的国宴。

过去一年中国面临深刻变化的外部环境。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。

一年来，中国深入贯彻以习近平为核心的党中央决策部署，稳妥应对中美经贸摩擦。

2019年，推进区域全面经济伙伴关系协定、中日韩自贸区、中欧投资协定谈判，继续推动中美经贸磋商。

中国秉持互利合作、共赢发展，一贯主张通过平等协商解决贸易争端。对作出的承诺认真履行，对自身合法权益坚决维护。

加强与主要大国沟通对话与协调合作，深化同周边国家关系，拓展与发展中国家互利合作。积极为妥善应对全球性挑战和解决地区热点问题提供更多中国建设性方案。