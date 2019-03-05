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中国在两会开幕之际公布了2019年度的国防预算报告，宣布新一年军费将比2018年增加7.5%。

周二（3月5日）在十三届中国人大二次会议开幕日公布的预算报告中，中国在未来一年的国防预算定在了11899亿元人民币（约1774.9亿美元），比上一年度增幅下降，并且连续第四年以个位数增长。

不过，国防预算的增长率仍然高于中国为新一年的经济增长目标。

据中国官方新华社报道，在2016年之前，中国军费曾经连续五年保持两位数增长，最近数年增速有所减缓；但是总体上，中国军费开支已经连续25年增长，成为仅次于美国的世界军费第二高的国家。

中国总理李克强在周二发表的政府工作报告中表示，中国将会“坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度，全面深入贯彻军委主席负责制”，同时“加快国防科技创新步伐”。

在中国已成世界第二大经济体并在南中国海日渐加强主权声张的背景下，西方持续关注中国军事实力的变化以及在地区军事上的策略意图，包括在航母、反卫星导弹以及情报等方面的发展动向。

高于GDP增速

中国为2019年定下的国内生产总值（GDP）增长目标为6.0%至6.5%，而中国的军费增长高于这一升幅。

不过，2019年的军费预算升幅低于2018年的8.1%；2017年和2016年的国防预算升幅则分别为7%和7.6%。

2011至2015年，中国的军费开支增速曾经连续五年保持在双位数。

新华社英文版引述全国人大年度会议发言人张业遂表示，中国国防预算增长“合理和适当”，旨在“满足国家维护国防安全和中国特色军事改革的需要”。

图片版权 CNS Image caption 解放军内部对中国军力的评估与外界理解或有出入。（资料图片）

中国军方媒体《解放军报》则报道指，国防预算“将重点支持国防和军队改革，全面推进国防和军队现代化建设”。

中国方面的公布未有具体列明军费开支将用于哪些领域。

2015年9月3日，中国国家主席和军委主席习近平“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会”上宣布裁军30万，将中国军队人数将从约230万减少13%。

军事实力增强引西方担忧？

中国军队发展的动向一直受到外界关注，在东海及南海的主权声张加强以及台湾问题的背景下，西方倾向于在中国国防战略上，寻找中国是否转向军事化从而给地区带来危险因素的线索。

南中国海周边邻国近年一直为中国在这一海域的人工岛建设以及加强军事存在感的动作感到担忧，而日本等地区重大势力则对中国国防预算缺乏透明度而有不满。

路透社引述日本内阁官房长官菅义伟表示，日本希望中国提高国防政策上的透明度。

“中国大幅度增加防务支出已经有一段时间了，中国希望看到它在防务政策和军事化事务上有高透明度，”菅义伟于周二向路透社表示。

一周前，中国国防部曾对国防预算不透明的说法进行过反驳。

“我们坚决反对外界对中国国防费的不实指责”，中国国防部发言人任国强在2月28日的例行记者会上说。

他表示，中国的国防预算向全国人大报告以供审查的过程“完全公开透明”。

另一方面，有媒体分析，中国军方内部对中国军事实力的评估与西方所构建的中国军队日益成为地区危险因素的叙事有明显出入。

《解放军报》在一星期前发表一篇报道，以一场内部军事演习为例，历数中国军队在人事管理和作战观念上存在的弱点。

英国《金融时报》（Financial Times）指出，中国军方未必如西方所认为的那样，有如此强的作战能力和信心，而“导致中西方看法不同的根本原因在于中国自己的宣传”。

该报指，中国军方媒体在本国的报道中时常提及中国军力薄弱的问题，但是这些报道很少能传播到外部世界，而西方接收到的信息往往来自于一些中国鹰派立场的前军方人员评论。

这些非官方的言论加上中国在南海岛屿军事化的行动，以及对民进党执政下的台湾较为强硬的立场，令外界理解为中国在习近平领导下正在摒弃“韬光养晦”的外交方针，在军事上比以往更加靠近世界中心。