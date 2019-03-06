中国人大开幕：台湾媒体更关注韩国瑜是否参选总统

图片版权 Reuters Image caption 台湾媒体对"两会"并未大篇幅报导，反而关注韩国瑜是否表态参选2020年台湾总统大选。

2019年中国“两会”开幕，在两岸关系论述中，中国国务院总理李克强周二（2月5日）在政府工作报告中强调，贯彻习近平在纪念《告台湾同胞书》发表40周年大会上的谈话，坚持“一个中国”原则和“九二共识”。台湾媒体对“两会”上李克强的谈话并未大篇幅报导，反而是关注韩国瑜三月底访问大陆，及是否表态参选2020年台湾总统大选。

中国“两会”与台湾

今年李克强对于两岸论述，重申“习五条”及坚持“九二共识”，并未发表新论述，倒是中国国台办主任刘结一接受媒体采访时，重申反台独立场，并指出“一国是历史定论”，两岸必须统一，也必然统一。他强调，“制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的藉口。”

刘结一说，“一国两制”体现对台湾同胞的照顾、关爱及体谅，还说台湾同胞的心情会更舒畅，日子会更安宁。

对此，台湾陆委会则回应，中国这种极其荒谬欺骗的说法，是试图掩盖北京当局才是对台湾主权尊严及民主体制严重伤害的始作俑者，并呼吁北京当局切勿再操作错误的对台统战分化与武力威吓手段，才真正有助于两岸良性互动。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾媒体没有大篇幅报导中国“两会”，反而持续关注台湾内部政治。

对比国台办及陆委会各自的强硬态度，台湾媒体更多在关注台湾内部政治。

台湾《苹果日报》当天上午以滚动新闻方式即时更新李克强谈话，偏统派的《中国时报》关注两会各分组会议及惠台措施，偏独派的《自由时报》则关注中国军事预算。

台湾世新大学新闻系教授彭怀恩向BBC中文分析，在台湾议题上，习近平今年初已经定调，因此大家心知肚明，李克强不会再有更新的论述。

彭怀恩进一步指出，台湾人在两岸议题上并没有发言权，因为该话语权是在北京，不在台北，因此人们有点“鸵鸟心态”。他说：“台湾在两岸论述方面，相对被动。因此会认为说什么也没用！”

台湾《联合报》副总编辑郭崇伦则表示，李克强在“两会”人大的报告内容，大部分与全国经济有关，台湾媒体会比较关注习近平和各地代表团的分组会议，是否对台湾有新的论述。

韩国瑜才是台湾焦点

中国“两会”人大开幕的这天，台湾媒体真正关注的其实是高雄市长韩国瑜。前新北市长朱立伦5日南下至高雄拜访韩国瑜，两人见面就紧紧相依，甚至十指紧扣握在一起。

台湾媒体观察此次拜会，认为以表态参选总统的朱立伦，南下高雄是充满政治意涵的宣示动作。台湾多次民调都显示，韩国瑜是国民党支持率最高的候选人，但他尚未松口表态是否参选2020年台湾总统大选。

图片版权 CNA Image caption 朱立伦专程到高雄拜会高雄市长韩国瑜，两人并肩闲聊直说老朋友见面特别开心。

郭崇伦分析，台湾媒体聚焦韩国瑜，除了因为民众支持度高，有收视率及点阅率的考量外，他是否参选下届台湾总统是外界最关心的议题。

韩国瑜2月4日才宣布，将会在3月底访问香港、澳门、深圳和厦门，加强城市交流，并推销高雄，并强调不碰中央权责。

中国国台办对韩国瑜率团到大陆参访表示欢迎，台湾陆委会则表示支持地方政府基于互惠互利多多交往，不过台湾行政院长苏贞昌则提醒韩国瑜，涉及中央职权部分要小心谨慎，不要被不放弃武统的极权政府的种种政治框架框住。