图片版权 Getty Images Image caption 防疫涉及民众健康人权。

台湾2月底欲参与世界卫生组织（World Health Organization ，WHO）于北京举办的“北半球流感病毒疫苗选株会议”，迟至会议召开当日凌晨才收到世卫组织的邀请函，致台湾代表来不及列席会议，2014年以来首次缺席世卫组织疫苗选株会议。

台湾外交部向世卫组织瑞士日内瓦总部提出严重抗议，外交部长吴钊燮（Joseph Wu ）表示“绝对是出自中国的压力”阻扰台湾顺利与会，WHO需要检讨。

BBC记者通过世卫组织媒体联络部门询问此事，但截至发稿未收到回应。

WHO： 台湾外交突围破口?

1948年成立、吏属联合国、为全球防疫以及医疗问题把脉的世卫组织，一直是台湾重点靠拢的国际机构。但因为中国因素，台湾一直无法成为世卫组织成员。

2009年，马英九任职总统时期，台湾收到世卫年度大会（WHA）邀请函，成为观察员出席大会，马英九对外说明成功原因在于国际支持、国内共识以及“两岸和平”。

然而，长期推动台湾加入世卫组织会员的“台湾医界联盟”执行长林世嘉批评，马英九时代，因为接受九二共识，也时而对世卫文件中称台湾回中国一省不做任何抗议，因而在若干世卫会议或事务上能有立足之地。

2016年，蔡英文就任总统，不在名称以及立场上妥协，不承认九二共识。2016年后，台湾就不再拥有世卫组织观察员身份。

2018年5月在日内瓦召开的年度大会，台湾便因中国向大会施压，表示在会议中台湾不能独立于中国，导致台湾代表与随行媒体皆被拒绝进入会场，引起台湾总统蔡英文向国际抗议。

图片版权 Getty Images Image caption 世卫组织掌管疫苗等相关卫生健康事务，在国际合作中发挥极大作用。

台湾“本土立场”的林世嘉接受BBC中文采访时表示，北京施压世卫组织，以九二共识狭持台湾，绑架了台湾人的健康人权。

台湾驻日内瓦代表处向BBC中文表示，台湾外交部已对世卫组织总部去函抗议。

台湾外交部代表、“公众会”执行长李宪章对BBC中文强调，台湾外交部得知北京会议召开日期时便已报名申请，但是世卫组织仍依据其2005年与北京签订的“秘密备忘录”，将台湾申请事务转交给北京处理，以致会议当天才收到邀请，无法成行。

中美台角力

相关分析指出，台湾竞逐参与世卫组织活动，需放在“中美台三方角力”的大背景来观察。

李宪章告诉BBC中文，台湾政府正努力联合17个邦交国，帮助台湾继续在世卫组织立足。

美国众院议员约霍（Ted Yoho）提出的《支持台湾重返世界卫生组织法案》已于今年1月23日通过。该法案要求美国国务卿研拟相关策略，帮助台湾重获世卫组织观察员地位。

外界评论表示，在美中贸易战背景之下，台湾与美国的关系逐渐热络，美国官方支持台湾逐渐向世卫组织靠拢，是美国施予中国压力的象征。

然而，台湾国民党立法委员王育敏则在立法院表示，两岸应该在世卫议题上合作防疫，维持人民健康，其批评蔡英文政府上任以来，两岸关系进展不佳。

中国官方批评

中国官媒《环球时报》近年来则据此批判蔡英文政府以“亲美日，远大陆”， 在一中问题“倒退”。

环球时报评论蔡英文政府不接受九二共识，所以，在没接到日内瓦邀请时，还派出代表团“试图闹场，受到鄙视”。评论称，世卫组织是台独者“梦醒之地”。

图片版权 Getty Images Image caption 世卫组织现任总干事盖布·瑞雅瑟斯。阻挠台湾参加疫苗会议的是中国政府还是世卫组织，目前还不得而知。

世卫为何重要？

林世嘉向BBC中文说明，台湾需要加入世卫组织，这是基于医疗人权的考虑。

林世嘉解释，1998年肠病毒流感开始肆虐台湾，却因为台湾不是世卫组织会员，而没有被及时通报，也没能与世卫组织会员国合作防疫，造成许多婴孩丧命。

此外，2003年SARS肆虐之前，也有类似问题。因为台湾被排除在世卫组织通报体系之外，反而是之后“美国政府疾病防疫中心”通报台湾疫情，晚了一步，让许多人在SARS中过世。“此刻北京阻扰台湾参与疫苗会议也十分不智，因为本月台湾已有8名民众死亡病情与流感相关，将台湾阻扰于疫情防治之外，十分不人道，”林世嘉强调。