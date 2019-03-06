图片版权 AFP Image caption 美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷："我不是个虚张声势的人，但是让我有生以来感到意外的事情是反间谍中来自中国的威胁，其广度，深度和规模。"

美国联邦调查局负责人否认中国电讯巨头华为争议背后有政治动机。他还警告说，来自中国的威胁“令人震惊”，长时间没有引起美国的重视。

克里斯托弗·雷(Christopher Wray)18个月前接管美国联邦调查局，他说最近美国司法部对中国电讯巨头及其首席财务官孟晚舟的刑事指控与贸易战中的政治考虑无关。

据英国《每日电讯报》报道，克里斯托弗·雷说，这无关贸易，也和政治无关，甚至也不属于外交事务。这件事关系到法制。我们要做的一切都是以独立事实为依据，不管最后牵涉到哪里发生的事情，也不管牵涉什么人，也不管什么人愿意不愿意。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在美国旧金山举行的RSA网络安全会议发言说，“这意味着，如果我们发现什么人对美国人和美国公司犯下了涉及联邦的罪行，我们都要将他们绳之以法。”

Image caption 美国安全部门负责人说，华为争夺同美中贸易战无关，纯属法律问题（华为的深圳总部）。

周三（3月6日）在加拿大被捕的中国电讯巨头华为公司首席财务官孟晚舟将再次出庭，加拿大法庭将决定其引渡听证日期。加拿大上周宣布继续进行关于孟晚舟引渡案件的审理。

孟晚舟引渡庭审

去年12月加拿大应美国的引渡要求，逮捕了过境加拿大的华为公司首席财务官、华为公司创始人任正非的女儿孟晚舟，引发中国和加拿大外交争端。华盛顿希望将孟晚舟引渡到美国接受审判。孟晚舟受到舞弊指控，美国指她违反了对伊朗制裁的法律禁令。

随后中国逮捕了加拿大前外交官康明凯(Kovrig)和加拿大商人斯帕弗(Spavor)。加拿大公民在中国被捕被认为是北京针对加拿大采取的报复行动。

中国媒体周一（3月4日）报道，被捕的加拿大人康明凯被指窃取、刺探中国敏感信息和情报，触犯中国法律。中国当局还指控斯帕弗是康明凯的情报关系人，首次将两人的案件相联系。

Image caption 英国历史学者尼尔·弗格森（Niall Ferguson）认为，中美在华为问题上的较量的本质是争夺技术制高点；比美中贸易战更重要的是技术争夺战，"在技术争夺战中，看不到和平，只有升级"。

上周，梦晚舟对加拿大边境服务局，加拿大皇家骑警和联邦政府的多人提出法律诉讼，控告他们侵犯她的权力，在发出逮捕通知前拘禁她长达3小时并对她进行盘问。

华为争取西方信任

克里斯托弗·雷发表此番言论的时候，正值华为公司在布鲁塞尔设立一个新的网络安全透明中心。华为此举在于让其欧洲的电讯客户核证华为产品的安全性和源代码。

周二（3月5日）该中心在比利时首都布鲁塞尔揭幕时，华为公司负责人承诺华为要和欧洲的监管机构，运营商和标准组织等所有利益相关方密切合作，促进信任。

中国电讯巨头华为去年11月已经在德国波恩设立了类似的网络安全中心，还资助在英国牛津郡2010年建立了一处由英国政府管理的检查设施。

图片版权 AFP Image caption 中国和加拿大外交争端升级：中国逮捕了前外交官康明凯(右)和商人斯帕弗(左)，指控他们窃取国家机密，将两人的案件相联系。

华为公司一直否认关于该公司设备可能被用于间谍活动的指控。

美中技术争夺战

不过英国历史学者尼尔·弗格森（Niall Ferguson）认为，中美在华为问题上的较量的本质是争夺技术制高点。《澳洲金融时报》引述弗格森说，包括人工智能在内地技术竞赛有如冷战初期的核军备竞赛。

弗格森认为，特朗普总统已经无力平息他开始的美中贸易战。他说比贸易战更重要的是技术争夺战，“在技术争夺战中，看不到和平，只有升级”。

但是美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在前面发言中强调，华为的争端是法律事务，同美中贸易战无关。在《每日电讯报》报道引述他的话说，来自中国的威胁已经达到前所未有的水平，并且说50多个办事机构“调查经济间谍”的特工都发现“指向中国的线索”。

他警告说，这是前所未有的事情，“我不是个虚张声势的人，但是让我有生以来感到意外的是反间谍面临来自中国的威胁，其广度，深度和规模。”