中国两会再提“厕所革命” 四年巨资投入换来什么

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2019年中国两会的部长通道上，中国农业农村部部长韩长赋对媒体说，中央财政计划安排70亿元推动全国3万个村庄改造厕所，共覆盖1000万左右的农户。

中国领导人习近平在2015年启动了“厕所革命”，冀望提升中国环境卫生状况，改善农村生活环境，并履行联合国可持续发展计划中对使用清洁水资源的承诺。四年之后，这一耗资巨大的工程收效如何？

什么是“厕所革命”？

韩长赋说，“农村人居环境确实是城乡差距的典型表现……脏、乱、差影响农民的获得感和幸福感。”

官方数字显示，2015年至2017年，国家旅游发展基金共投入16.4亿元，新建或改造的旅游厕所达7万多座。2018年以来，共新建或改造了近2.4万座旅游厕所，其中1.5万座在中西部地区建成。

图片版权 Getty Images Image caption 要改变中国农村使用传统厕所的习惯，不是一件容易的事。

被丢弃的免费马桶

中国很多农村住户在户外建造茅草房，在房内挖坑作便池。这种厕所没有冲水设施，能储存粪便作有机肥，在春耕时期施肥于农田。这种厕所在中国延续了上千年，有人认为带动了生态循环，但也被诟病影响环境卫生。

这种古老的方式正在经历变化。官方媒体《人民网》周三引述两会代表、浙江省德清县阜溪街道五四村党总支书记孙国文称，自从村里开展“厕所革命”，每家都用上了“洁净、方便的抽水马桶”，村里还建起了“高标准的公共厕所。”

他说，“没有包括公共厕所在内的现代化的旅游基础设施，就谈不上发展乡村旅游，谈不上发家致富。”

图片版权 Getty Images Image caption 厕所革命，到底是振兴乡村，还是劳民伤财？

一位有苏北农村生活经历的历史学者对BBC中文说，从2015年开始，苏北农村一些居民收到组织上发的坐便式马桶设备，鼓励村民改造茅房。但对于配套设施和排水系统的建设，却要村民自己负责。全部改装下来需要几千到万元，很多农户根本负担不起，导致马桶被丢弃在村头巷尾。

后来，苏北农村向村民改发蹲便器，但由于农村的茅房多在户外，设备配套的下水管极容易在冬天被冻，导致管道断裂。于是农民只能将蹲便器作为摆设，领导视察期间摆放，使用时拿下，成为一种“面子工程”。

改善卫生还是竞争评比？

自从推动“厕所革命”以来，中国地方政府之间相互竞争，争相打造“五星级卫生间”。有报道称，重庆、青海等市修建了耗资近100万元的卫生间。有的卫生间还配备微波炉、自动擦鞋器、高科技除臭空调等设备，还有建造在旅游景区的卫生间可让游客观看平板电视。

中国南方都市广州在两会期间宣布进一步开展“厕所革命”。官方英文媒体《中国日报》3月5日报道，广州计划建造、翻新1213个公共厕所，并将采用“环境友善”的新型材料建造。

图片版权 Getty Images Image caption 自从推动“厕所革命”以来，地方政府之间相互竞争，争相打造“五星级卫生间”。

《中国日报》引述广州市城市管理和执法部门称，正在更新一款帮助公众寻找厕所的手机应用程序，以“提高公众幸福感”。政府还将发起一项运动，评选该市20个厕所为“最美厕所”。

一位姓杨的28岁广州市民对BBC中文表示，多建厕所是好事，但日后如何运营、由谁负责管理最好明确清楚，“不要好事反而成为污点”。

另一位在广州定居的刘女士对BBC中文说，干净卫生才是好厕所的核心，不要打着环保的旗号说环保，“要真环保才好。”