2019中国两会：围绕《外商投资法》的几大焦点

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2019年中国“两会”于3月3日至15日在北京举行。今年最大的看点之一，便是《外商投资法》的审议与表决。

如果通过，《外商投资法》将取代目前外商在中国投资所适用的“外资三法”，成为中国外商投资领域的基础性法律。

过去一年，中美贸易摩擦使得中国经济遭遇挫折，美国一直指责中国要求外国公司强制转让技术，且外资的知识产权没有得到充分保护。中国当局表示，这部新法里面回应了这些问题。

“针对外国投资者普遍关心的征收和补偿、知识产权保护、技术转让等问题，草案都作出明确的保护规定，”中国人大新闻发言人张业遂3月4日在新闻发布会上表示。

外商满意吗？

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在中国人大与2018年12月公开的草案中，“促进”与“保护”是重中之重。草案指出，中国鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，且“外商投资过程中技术合作的条件由投资各方协商确定,行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术”。

而在2015的《外国投资法》草案中，只是简单提及中国“依法保护”外国投资者和企业的知识产权。

中国欧盟商会针对新草案回应称，其中仍然为“非行政机关采取其他方式要求技术转让”留下了空间，建议禁止一切形式的技术转让。

除技术转让与知识产权外，新法草案明确实对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，提出外商投资企业利润可以以人民币或外汇自由转出。

“这是一个进步，”瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛对BBC中文表示。“如果要找各种各样的毛病，肯定能找得出来，但要看回应外商诉求的话，各个方面都有回应，”她说。

字数大幅减少

在中国人大网站公开征求意见时，《外商投资法（草案）》全文共有三十九条。作为取代“投资三法”的法律，这部新法“缩水”明显。联合国贸发组织投资司官员梁国勇向内地媒体第一财经称，与18000多字的2015年老版本相比，新版本仅3000多字。

中国欧盟商会在官网发表声明称，草案条款宽泛，语言模糊，诸多条文比起具有法律约束力的条款，更像是方针政策。凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）指出，这种模糊性可能在将来导致争论与分歧。

“基础性法律通常会比较开放、模糊，从而让这个国家在执行时更灵活，”香港大学法学院助理教授郭晓晖告诉BBC中文。不过他承认，从投资者角度来看，这部法律或许不够，中国需要尽快出台详细规定，提供更多细节。

超快速出台背后

图片版权 Getty Images Image caption 过去一年，中美贸易摩擦使得中国经济遭遇挫折。

中国实行三审制，一部法律案要经过三次常委会会议审议后，才能交付表决。而从初次审议到最终表决，《外商投资法（草案）》用时不到三个月。

2018年12月23日，中国十三届全国人大常委会第七次会议上，这部草案首次提请审议，26日常委会分组审议并同日向社会公开征求意见。2019年1月，在征求意见停止后五天，常委会对草案专门加开会议进行二审，并计划在3月两会期间进行三审后表决。

“这比较急，但不意味这不是一部好法律，只能说明中国十分想通过它，”郭晓晖称。

与此同时，中美贸易谈判取得突破。去年12月1日，特朗普与习近平在阿根廷G20峰会见面后设下90天谈判期，就中国结构性改革进行谈判。在90天期限到来前，特朗普又宣布谈判取得实质性进展，推迟原有加征关税计划。

美国《华尔街日报》最近报道称，习近平可能于“两会”结束后访问美国，与特朗普两人亲自为贸易战画下句号。

美国国务卿蓬佩奥周一表示，对美中贸易谈判表示乐观，并称近期将宣布重大事项。

陆修泉认为，快速通过《外商投资法》显示出北京急于达成贸易协议，而在习特会前通过这项法律更加凸显中国的迫切。

“用一项模糊的协议来推动对未来不确定的改革或许是北京最好的选择，”陆修泉说。

港澳台归属

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根据此前由中外合资经营企业法、外资企业法、中外合作经营企业法组成的“外资三法”实施细则，来自香港、澳门、台湾地区的投资虽不属外资，但可参照适用外资待遇。而在目前公布的《外商投资法（草案）》中，没有提及港澳台。

“香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区都是中国的一部分，同时港澳台属于单独关税区，来自港澳台的投资既不同于外资，也不完全等同于内资，”中国人大发言人张业遂在3月4日人大会议新闻发布会上这样表示。

“实践中，对港澳台投资一直参照外商投资进行管理。制定外商投资法不会改变国家对港澳台投资的法律适用安排，”他说。

根据中国商务部数据，2016年中国外商投资前十大来源地中，香港占第一位，占中国吸收外国直接投资（FDI）的60.93 %，台湾排在第九位。