图片版权 Getty Images Image caption 西藏自治区党委书记吴英杰否认限制外国人进入西藏。

一年一度的中国“两会”正在北京召开。在周三（3月6日）进行的西藏代表团会议上，西藏自治区党委书记吴英杰称，中国未专门限制外国人进入西藏，而是由于考虑到外国游客的健康，才要求办理特殊证件。他还表示，达赖喇嘛在西藏“不受欢迎”。

吴英杰的表态正值西藏的一个敏感纪念日到来之际。今年3月10日是西藏人纪念1959年反抗中国在西藏统治60周年，这次反抗被中国称为武装叛乱。1959年藏人暴动失利后，14世达赖喇嘛及其追随者流亡印度。

限制外国人进藏因气候原因

在西藏代表团周三下午举行的开放日活动上，吴英杰否认西藏地区对于西方人采取特殊限制政策。他对媒体表示，近年来，前往西藏的美国的游客，“特别是老年游客，非常多。”

吴英杰解释称，此前有很多外国游客在西藏高海拔地区旅行时遇到特殊情况，例如缺氧死亡，因此，中国才要求进入西藏的外国人依法办理手续。

“好多外国游客到高海拔的地方自助游后出事了，有老百姓告诉我们，有个帐篷去了一看，人都死了好多天了，”吴英杰说。

图片版权 Getty Images Image caption 会议在人民大会堂西藏厅举行。

“不光是美国人，其他的外国人来也要办理各种手续。其他的外国人都很关心我们对他们的关心和帮助，为什么唯独美国人有点耿耿于怀，”吴英杰说。

西藏位于中国西南边陲，中国政府目前规定，外国人赴西藏旅行需先申请特别许可。中国经常拒绝对记者、外交官等签发许可，美国则一直对此持批评态度。

此外，今年“两会”召开之时正值达赖喇嘛流亡60周年前夕。美联社此前报道称，在此敏感时刻，多家中国旅行社表示，在今年4月1日之前都不会接待外国人进入西藏。

去年12月，美国总统特朗普签署《西藏旅行对等法》，要求中国政府必须允许美国记者、外交官和游客不受限制地前往西藏，否则与此相关的中方官员将被美国“拉黑”，在进入美国时受限。

吴英杰对此回应称，《西藏旅行对等法》是干涉中国内政、不顾事实的法案。他还批评美国对中国采取歧视性签证政策，违背国际关系基本准则。

否认达赖喇嘛“受欢迎”

在会场上，当被外媒记者问及为何不少藏族民众仍“热爱达赖喇嘛”，吴英杰对此否认。他说，西藏民众格外感谢中国共产党为他们带来富足的生活。

“叛逃以来，达赖喇嘛没有为藏族人民办过一件好事……他以宗教身份在国际上获得一些国际势力的支持，但西藏人民心中有杆秤，”吴英杰说。

一名现场的藏族代表发言称，他在基层工作，但在周围“从未听过有藏族民众热爱达赖喇嘛的情况”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国当局被指在敏感年份收缩外国人赴藏名额。

据流亡藏人媒体《西藏之声》报道，达赖喇嘛办公室周四（3月7日）对此回应称，“两会”开放日是中国当局特意安排的“宣传舞台”，对此“无必要回应”。

1959年3月17日，中国人民解放军和西藏军民发生冲突，中国当局随后直接接管西藏，以达赖喇嘛为首的西藏地方政府高官与数万西藏民众流亡印度至今。中国当局随后将该事件定性为叛乱，并自此将达赖喇嘛称之为分裂势力，但达赖喇嘛则强调其只是主张西藏自治。

独立学者邓聿文对BBC中文表示，北京和达赖喇嘛的谈判一直断断续续在进行。不排除双方达成和解的可能性，但这种希望非常小。

“双方谈判陷入僵局的原因仍然是中国政府认为达赖在变相搞西藏独立，也就是‘大藏区’。因为大藏区不止包括西藏，还有四川、青海等地区。中国政府是不会同意的，”邓聿文说。

2008年，西藏再度发生民族冲突，随后更是发生了百余起藏人自焚事件，自焚人士多为抗议汉人统治的达赖喇嘛的支持者。自焚事件后，中国对西藏的管控更加严格，当地藏人被禁止在家中悬挂达赖喇嘛画像。

2018年6月，联合国人权事务高级官员扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）曾称，中国西藏与新疆两地的人权处境正迅速恶化，但中国对该指控予以否认。