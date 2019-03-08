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3月8日，2019中国“两会”迎来外交部长记者发布会，中国国务委员兼外交部长王毅回答中外记者提问。会上王毅就孟晚舟案、中美关系、习近平访朝可能、中非关系等问题作出回应，并在会后“临场发挥”回答了关于美国议员邀请蔡英文访美的问题。BBC中文为您整理了几个关键话题上王毅的表述。

中国外交

2018年中央外事工作会议确立了习近平外交思想的指导地位，这是新中国外交理论建设具有划时代意义的重大成果，为进入新时代的中国外交提供了根本遵循，也为探索解决当今世界各种复杂问题指明了方向。

咄咄逼人从来不是中国的传统，国强必霸压根不是我们的选择。

作为绵延五千年而未中断的文明，中国可以说是世界上最具连续性和最具可预测性的国家。中国必将走向强大，但不会更加强硬。中国崇尚独立自主，但不会独断专行。中国当然要坚定维权，但不会谋求霸权。

中美关系

中美关系历来是合作与摩擦并存，中国始终认为，合作大于分歧。目前现象并不代表中美关系发展的大趋势。

与中国“脱钩”，就是与机遇“脱钩”，就是与未来“脱钩”，某种意义上也是与世界“脱钩”。

孟晚舟案

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最近针对中国特定企业和个人的行为根本不是什么单纯的司法案件，而是蓄意的政治打压。中国已经并将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业和公民的正当合法权益，这是中国政府义不容辞的职责。中国支持相关企业和个人拿起法律武器来维护自身权益，不当“沉默的羔羊”。

中国今天要维护的，不仅仅是一个企业的权益，而是一个国家、一个民族的正当发展权利，更是世界上所有希望提高自身科技发展水平国家的应有权利。

现场观察：中国外长的霸气、自信和委婉

BBC报道组 发自北京

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每年中国“两会”，十余场密集记者会中最吸引各界关注目光的，除了压轴的总理答记者问，一定还包括外交部长的记者会。在今年，这似乎更加毋庸置疑。

中美贸易谈判还在进行、华为事件持续发酵、朝鲜问题也暂陷入瓶颈……有关中国的议题数量正在国际媒体版面猛增，这也直接反映在今天外交部记者会受到的重视程度上——现场多加了两排座位，但依然水泄不通。

在今天上午王毅一共回答的20个中外媒体记者提问中，中美、中日和朝鲜问题等每年必问的话题被悉数提及。其中，中美关系被提及两次，王毅的回答都显得相当的自信。

他说，“有个别人声称要让中美脱钩。我认为这显然是不现实的，与中国脱钩，就是与机遇脱钩，就是与未来脱钩，某种意义上也是与世界脱钩。”而在谈及孟晚舟案时，他表示，“公道自在人心，正义终将到来……中国支持相关企业和个人拿起法律武器来维护自身权益，不当沉默的羔羊。”

外长记者会受到关注，除了中国外交近年来更加具有野心的姿态转变，还与外长王毅本身的性格有关。

曾担任驻日大使一职的王毅，在习近平上台后便担任外长一职。他公开直言、甚至有些时候过于鲜明的性格，在中国高级官员中并不常见，以至于在中国社交媒体上长期被称为“霸气外长”，拥有自己的粉丝团。

王毅的个性过去常体现在对一些争议问题的强硬表态上，例如去年记者会后，当一名记者大声问其对“精日”分子怎么看？"王毅严肃地挥手怒斥说，“这是中国人的败类”，一时在中国社交媒体引发争议。

今年的记者会，王毅首次以国务委员身份参加，“升官”后被中国媒体称为“王国委”的王毅，似乎在自信之外，变得委婉一些。

在面对一名彭博社记者尖锐质疑，为何中国外交官常在世界舞台上使用侵略性的语言，王毅回复称，“中国必将走向强大，但不会更加强硬”，而在会后，一名中国媒体记者冲上前去提问，“王国委！今年拿掉台湾几个邦交国？”他亦并未正面回答，而是大笑几声。

朝核问题

不应从一开始就设置过高的门槛，也不应单方面提出不切实际的要求。解决问题的关键是各方都要跳出历史的局限，打破互不信任的魔咒。

中国在朝鲜半岛问题上始终坚持无核化目标，坚持对话协商解决问题，坚持维护半岛和平稳定。我们已经为此努力了20多年，中国的作用不可替代。

中朝关系

中朝之间的友谊由两国老一辈领导人亲手缔造和培育，不应也不会受到一时一事的影响。中国将全力支持朝方走符合自身国情的发展道路，在社会主义建设事业中不断取得新的进展；我们将全力支持朝方实施新的国家战略，集中力量发展经济、改善民生；我们将全力支持朝方坚持半岛无核化大方向，在实现无核化进程中解决自身正当关切。

中非关系

当前，中国同非洲关系处于历史最好时期，任何势力都无法撼动中非合作。

中非合作越来越成功，也招来一些指责和抹黑。不实之词在非洲都没有市场。

中俄关系

只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分稳定。

南海问题

我们欢迎善意的建议，但反对别有用心的炒作和干涉。南海和平稳定的钥匙应该掌握在地区国家自己手中，“南海行为准则”应当由地区国家共同制定、共同遵守，并共同承担责任。

蔡英文访美

记者会结束后，有中国记者就美国议员邀请台湾总统蔡英文访美一事向王毅喊道，“能同意吗？”王毅回答称，“当然不能同意”。