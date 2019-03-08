图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

2019年第十周，中国“两会”在北京开幕，其中提到了多项政治经济议题，在中美贸易战的大背景下，格外引人瞩目。同时，华为案进行的如火如荼，加拿大开启了引渡孟晚舟程序，孟晚舟则提告加拿大政府。另外，华为宣布发起诉讼，控告美国政府，引起全球热议。3月8号是国际妇女节，我们报导了中国女性如何挑战性別刻板印象，以及中国妈妈们在生孕手术中的两难。最后，美国一位教授，授课时替学生照顾宝宝，照片在网上疯传，获得一众网民点赞。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 华为孟晚舟与加拿大官司继续

图片版权 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大温哥华被捕。

华为公司首席财务官孟晚舟与加拿大政府之间就其被捕和引渡的拉据战继续上演。在加拿大启动了引渡孟晚舟至美国的程序后，孟晚舟律师团队已经对加拿大政府、加拿大边境服务局和皇家骑警（即联邦警察）提起诉讼，指控他们在未告知她的情况下，就对她进行逮捕、搜查和审讯，这些做法都侵犯了她的宪法权利。

在3月7日的新闻发布会上，华为指控美国政府涉嫌入侵华为服务器。不过，华为未就此提供证据，也并未表示自己掌握相关证据。

2. 两会开幕，中国经济战略以及台湾关系

图片版权 Getty Images Image caption 军队代表出席2019年两会。

2019年中国"两会"开幕，中国国务院总理李克强周二（3月5日）在政府工作报告中强调，将推进区域全面经济伙伴关系协定、中日韩自贸区、中欧投资协定谈判，继续推动中美经贸磋商。中国主张通过平等协商解决贸易争端。并坚持"一个中国"原则和"九二共识"。

台湾媒体对"两会"上李克强的谈话并未大篇幅报导，反而是关注韩国瑜三月底访问大陆，及是否表态参选2020年台湾总统大选。

3. 中美贸易谈判继续

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3月1日本是中美贸易战的大限——不过，离这个日子不到一周时，特朗普宣布，推迟上调关税的计划，因为双方谈判已有实质性进展，但还需要一些时间完成最终的协议。一些人认为，中美将解决贸易争端，为经济发展带来更多确定性，这种乐观情绪反应在中国股市上，带来一轮暴涨。有专家称，美国的诉求帮助中国推动停滞不前的改革，在长期将会使中国受益。

4. 剖腹产或顺产：中国妈妈、政府和医生谁说了算

图片版权 Daisy Lan Image caption 兰妍（左一）选择顺产。

3月8日是世界妇女节，中国女性正在挑战传统女性的刻板印象，为自己的独立自主发声。世界卫生组织的一份报告显示，中国的剖腹产率一度达到46％。但中国迅速做出改变。中国善于将别人的失败改写成成功，但这也有些令人不安。

在另一视频中，我们看中国女性角色的变化以及新挑战。

5. 上课时替学生照顾宝宝 美国教授"托儿照"成网上热话

图片版权 Twitter/@Original_Vaughn Image caption 亚历山大教授说小宝宝表现得"非常规矩"

美国一名数学教授在授课时替学生照顾小宝宝，被拍下照片后在网上疯传，获得一众网民大讚。因为未能找到托儿服务，於是小宝宝的学生父亲韦恩·阿耶 (Wayne Hayer)直接把宝宝带到教室。

内森斯·亚历山大 (Nathan Alexander) 教授便为他抱着小宝宝直到下课，好让韦恩可以好好的“抄写课堂笔记”！