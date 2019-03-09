中国两会：官员警告基因编辑和人工智能的法律挑战

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3月8日，在中国“两会”接待媒体通道上，中国科技部官员就基因编辑和人工智能涉及的法律及伦理挑战提出警告。

中共党报《人民日报》去年11月报道，世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生，激起国内外科学界质疑并谴责实验所涉及的伦理问题。

科学研究的伦理监管

中国科技部部长王志刚周五对此回应，“要注意一点，科研人员本身也是人。我们在们在学风作风、倡导科学精神方面也做一些工作。去年，论文造假、基因编辑婴儿等方面也有一些事情发生。哪些属于科研活动方面需要制止的，科学技术部都有明确的态度。”

在基因编辑事件公开近一个月后，据《纽约时报》报道，主导该实验的科学家贺建奎被隔离软禁。

你的器材不支持播放多媒体材料 贺建奎声称，要是自己的婴儿可能有问题，他会率先采用自己的基因编辑手段。

中国官媒《新华社》1月底报道称，当局已经表明，贺建奎及其研究团队实施的以生殖为目的人类胚胎基因编辑是国家明令禁止的，其进行该实验是为了追逐个人名利，并通过自筹资金、私自组织科研人员逃避监管。

报道引述调查组有关负责人称，对贺建奎及涉事人员和机构“将依法依规严肃处理”，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理，意味着贺建奎等可能面临刑事指控。

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人工智能的法律挑战

针对中国在人工智能领域的发展，王志刚说，“现在人工智能已经不再是科学家实验室中的内容，而是开始走向社会、走向应用。”

他说，一方面，人工智能推动产品、产业和社会进步；另一方面，一些如人脸识别、声音识别等应用对社会公德、法律、伦理道德紧密相连。

王志刚期望与其它国家合作，在三个方面“趋利避害”：推动人工智能在基础理论、算法、计算能力、数学模型等方面的进步；加强芯片、器件、部件方面的研发；加强设备、系统等方面的协作。

他还期望与国际社会加强人工智能在在隐私、伦理、法律法规方面的交流合作。

目前中国和美国在人工智能方面的发展竞争激烈。其涉及的知识产权方面的问题也是中美贸易战的重要关注点。