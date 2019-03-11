图片版权 西藏台灣人權連線 Image caption 游行千人参加

近千人包括居住在台湾的藏人与台湾人权团体代表参加10日台北举办 的“310 西藏（图博）抗暴日六十周年大游行”，纪念西藏“抗暴”60周年。值得注意的是，此次游行，台湾行政院发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）参加；同时，民进党秘书长罗文嘉获得授权参与声援，六四民运学生领袖吾尔开希站台。这也是蔡英文就任总统三年以来该党首次“公开”站台支持藏人权益。

在当天的游行中，西藏居民代表与和与会团体特別提到，此次游行要以西藏经验，提醒台湾拒绝近日台湾政治人物提出与中国政府签订的《两岸和平协议》。

西藏“抗暴”60周年: 两岸和平协议成焦点

西藏“抗暴”60周年纪念活动10日在世界各地举行。在台湾本次游行则由“在台西藏人福利协会”、“西藏台湾人权连线”、“台湾图博之友会”、“台湾人权促进会”等团体联合举办。

此次游行行前说明稿声明 “西藏的流亡即将届满60年；经历了充满浩劫的一甲子，西藏的未来会如何，不管是独立或者中间道路（名符其实的自治），我们认为应该由西藏人决定”。

图片版权 西藏台灣人權連線 Image caption 游行海报

台媒报导，行前记者会提到，西藏60多年前与毛泽东簽订《和平协议》之后是军事入侵西藏。因此，他们对于近日国民党提及与中国簽署《两岸和平协议》提出警告。

生于印度藏人流亡社区，西藏台湾人权连线理事长札西.慈仁（Tashi Tsering）於记者会上称“拜托台湾政府你要跟中国政府做任何谈判的时候，不要忘记西藏，香港也在旁边，跟中国谈判要小心，我也是台湾国民，我不想当第二次难民”。

札西.慈仁告诉bbc 中文称，60年前，西藏在半胁迫下与毛泽东簽订17条和平协议之后三年，中共便军事入侵西藏。许多藏人期盼早日回到家园。

然而，法新社报导，正在北京举行的中国“两会”中，中共西藏区委书记吴英杰宣称，西藏人民“对中共给他们带来幸福生活充满了感激”。1959年，毛泽东说“达赖59年不回来，第60年他有可能回来。这里是他的父母之邦，生于斯，长于斯，现在到外国，仰人鼻息”。

图片版权 Getty Images Image caption 2008年中国学生于泰国抗议藏人团体杯葛北京奥运会

两岸和平协议

此次游行，各方代表都将西藏的处境与目前台湾政坛热议的《两岸和平协议》对比。反对者称，西藏当时与中共簽订和平协议，随即便是中共军事占领。

国民党的政治人物，包含宣布参选的朱立伦，王金平还有高雄市长韩国瑜则对和平协议持正面态度。国民党於社交媒体强调，两岸协议会在保障国家主权下簽订，在为两岸和平寻求出路。

国民党主席吴敦义发言，若国民党重返执政，将簽订《两岸和平协议》，以两岸和平统一为目标努力。吴敦义接受台媒专访时，改编毛泽东诗句《沁园春．雪》倡议两岸和平：“两岸如此多娇，引无数英雄竞折腰，惟反攻大陆已成历史，解放台湾又嫌霸道，一国两制、或统或独，都为台海掀波涛。俱往矣，数当前明路，和平最好”

民进党站台支持

图片版权 西藏台灣人權連線 Image caption 民进党秘书长罗文嘉（(左二)获得授权参与声援

此次游行发言人，西藏人权协会林欣怡接受BBC 中文访问时强调，2009年，蔡英文担任民进党主席时，便有参与过抗暴50周年游行，此次是跨党派的声援，媒体似过度聚焦民进党此次声援。

札西.慈仁（Tashi Tsering）告诉BBC 中文，在台居住20年的他，深感台湾或西藏前辈为追求民主做的牺牲。所以他希望年轻人可以了解过去的历史。他又提到这次游行许多党派，以及台湾民众参与比以往更多不同团体参加。

然而，罗文嘉这次声援，确是蔡英文执政三年多以来，首次民进党高层站台表态支持藏人。罗文嘉解释，达赖喇嘛能自由的去任何地方，包含台湾。“以西藏为明例，在极权与自由之间台湾人有权选择；台湾比起澳门以及香港，至少还有民主自由空气呼吸”罗文嘉说。

民进党立法委员尤美女此刻也在印度达兰萨拉参与抗暴纪念会，与藏人社区“分享台湾民主化经验”。此外，台湾绿党，时代力量以及社会民主党等也参与游行。吾尔开希以新疆当下的处境表示与中国簽订和平协议绝不可行。

Image caption 西藏流亡政府认为，西藏僧俗反抗的根本原因是中国撕毁了"十七条协议"和压迫西藏人。图为西藏武装被解放军缴械的资料照片。

学者李江琳早前发表历史研究，提及毛泽动对西藏的两项重点工作是“占领”以及“改造”。

在台藏人处境

根据台湾官方统计，当下在台湾居留的藏人大概有一千位。但藏传佛教在台湾，约有五十万信徒，若加上泛佛道教的千万人口，在台湾宗教以及社会影响力不小。

早期蒋介石政府迁台后成立“蒙藏委员会”，于台北另立西藏“官方政府单位”，与在印度的西藏流亡政府产生矛盾。直至1980年代，藏传佛教开始传入台湾，台湾政府逐渐认同印度达赖喇嘛政府的地位，台湾与西藏关系逐渐亲近。

图片版权 Getty Images Image caption 达赖喇嘛“因此包括宗教制度在内的某些制度是在过去封建制度下形成的，现在已经过时，我们必须根据新的现实作补充"

学者曾建元指出，许多藏人视台湾为转出到欧美的中介地，在台湾等候其他国家的政治庇护。在台藏民多半来自印度藏民社区，少数在台西藏居民，是从西藏逃至尼泊尔或印度，以“假护照”来台，待簽证期满，便逾期居留。

在台藏人团体表示，2016以前，逾期居留的原因是因为台湾政府不承认由印度或尼泊尔发出的“西藏难民”证件，流亡藏人更不可能持中国护照入境，“导致多数人当初购买尼泊尔或印度护照入境，入台后才发现这些护照无法更新，也无法再出境”；“他们在台湾也因为无合法身份，无法享有工作、健康等基本人权，而过着颠沛流离的生活”。这些藏民在所持证件不被允许下，形同国际难民。

图片版权 西藏台灣人權連線 Image caption 支持者合影

台湾交通大学潘美玲教授研究发现，2016年以前，即便是与台湾人结婚“依亲来台”的藏民，由于台湾政府不承认印度发出的身分证件，藏人配偶只有部分居留权益，每次在台湾最多可住满180天，同时一年在台不少于183天，所以他们必须每年往返印度两次，造成严重的经济负担。

汪小姐告诉BBC中文。强调自2012年她们不断抗争， 争取权益，在2016年之后，政府通过立法，藏籍配偶权益等同外国配偶，大大减轻家庭负担。不过仍须先要在印度结婚，先生​​申请依亲到台湾登入户籍。汪小姐笑说，藏人配偶当时才有22对，比相关业务的官员人数还少，政府或也觉得不需要再刁难, 终于修法。配偶外的家人来依亲还没开放。

图片版权 西藏台灣人權連線 Image caption 各地支持者约1000人以上

达赖喇嘛在台影响力

此次游行现场，团体强调达赖喇嘛为其精神领导“达赖喇嘛要回家”，“Long Live达赖喇嘛”口号反覆出现，显示出达赖喇嘛在台湾藏民以及藏传佛教徒中的地位仍然崇高。

民进党秘书长罗文嘉於记者会上，公开表态欢迎达赖喇嘛再度来台访问。上次达赖喇嘛拜访台湾分別是1997年以及2001年以及2009年，之后，马英九执政时以“时机不宜”拒绝达赖喇嘛再次访台。

18日刚出刊的美国时代杂志封面以“幸存者”(survior)形容达赖喇嘛以及他领导的世界各地藏民。该报导指出，达赖喇嘛的影响力不减。达赖喇嘛知道中国正在“挑选”他的下一任继承者，但他表示，他的接班人由全体藏民决定。

达赖喇嘛在接受BBC采访时谈到了转世问题。他说，转世制度是在封建制度下形成的旧思维，已经过时。他本人支持民主制度，要与时俱进。∶