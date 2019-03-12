图片版权 OFFICE OF THE PRESIDENT,ROC(TAIWAN) Image caption 蔡英文11日召开国家安全会议提出反制一国两制的指导纲领。

台湾总统蔡英文11日针对习近平提出的“一国两制台湾方案”召开“国家安全会议”，针对各层面听取相关部门报告，会后提出反制指导纲领，内容包括增加国防预算及防止统战渗透台湾。国民党批评蔡英文，此时间点刻意提出这些内容是要拉抬自身声望，并呼吁政府不应刻意吓唬民众。专家分析，该会议举办的目的，纯粹是选举考量。

针对一国两制明订反制战略

台湾总统府11日发布新闻稿表示，蔡英文当天召开国家安全会议，针对两岸丶经济及国防等层面，提出反制一国两制的指导纲领。她在会议中指出，北京已经将统一台湾的工作纳入政治议程，使两岸关系进入极为严峻复杂的阶段。

她还表示，目前两岸政策主张是维持现状，就是捍卫中华民国主权独立的现状，并重申，强迫台湾与中国统一，台湾绝大多数民众无法接受。蔡英文强调，两岸和平发展，关键在於中国是不是能够走向民主化。

中国的两会正在北京举行，期间不断有官员呼吁台湾接受以“一国两制。”蔡英文召开“国家安全会议”的前一天，国台办副主任陈元丰在北京表示，一国两制在香港成功实施，他相信将来国家统一後，台湾实施一国两制也一定会取得成功。

他说，即使大陆对台湾在军事上有动作，也不是针对老百姓，而是针对台独分裂势力。

针对蔡英文大动作召开国安会议并提出反制一国两制的纲领，国民党党团书记长吴志扬对台湾媒体表示，蔡英文借此拉抬自身声望，他认为，政府应开创新局避免冲突，不该刻意放大吓唬民众。

蔡英文在国安会议中批评中国军舰军机绕台挑衅，并不断挖走台湾邦交国及矮化丶甚至阻断台湾的国际组织参与。

她表示，中国窃取台湾高科技产业的机密技术，并制造大量“假消息”，从内部直接破坏民主体制的公平与开放。地方政治上，渗透社会内部，以政治性采购利诱台湾地方政府，甚至招纳村里长出任大陆村委执行主任。

蔡英文所指的事件是福建平潭县有八名台湾村里长，担任九个村委会或社区居委会执行主任。

蔡英文再次强应拒绝两制台湾方案，并明确定出反制纲领，国民党立委陈宜民对媒体表示，应该是针对3月16日立法委员补选而来。他说，国民党可能拿下所有补选立委席次，蔡英文当然要继续打恐中牌来就选情。

选举考量

中山大学政治学研究所特聘教授廖达琪认为蔡英文在这个时机点针对反制一国两制举办国安会议，是选举考量，而且是为自己铺路，目的是要连任，赢得2020年总统大选。

廖达琪对BBC中文说：“当然是为了选举，没有什麽好遮掩的。” 廖达琪解释，蔡英文此次发言是因为她的民调偏低，所以以总统身份，在两岸关系及主权主张上帮自己争取话语权，也为自己在两岸关系定调，以争取反对“一国两制”以及反中的民意。

她进一步分析，蔡英文的选举策略会接近陈水扁在2004年竞选连任时相同，“打统独牌，刺激两岸议题”以求胜选。

廖达琪另外举例，像是针对马英九以及吴敦义卸任总统，副总统或退休官员拜访中国大陆，更加严格。就是有所考量，因为卸任官员来往两岸已经不是新鲜事，过去一直没有清楚界线。

民主考量

台湾政治评论员丶美国密西根州大政治所博士候选人陈方隅则持相反意见。他认为，面对习近平对台湾的论述态度转强，台湾政府本来就应该加以反制。

他对BBC中文说：“这件事情跟选举没有关系，不管有没有选举，都应该反制中国统战。”

他强调，民主国家的政府做任何事情都是回应民意，而不是单纯为了选举考量。他表示，“中国是我们的敌人，我们的军队假想敌就是中共。”

陈方隅支持蔡英文对两岸关系的强硬态度，他认为国安会议的谈话，是回应过去一年多，中国对台湾的打压。他指出，接下来必须观察蔡英文所提出的“反制纲领”会如何实行。