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2019年中国“两会”日程已接近尾声，尽管每年在北京举行的两会常被外界批评为徒有其表的“橡皮图章”，但代表和委员们的一些提案还是会在网络上引起热议。

让我们看看今年有哪些吸引眼球的代表建言。

拒绝丑校服

据中国媒体报道，两会期间，中国国民党革命委员会（简称“民革”）向全国政协提交提案，建议改进中国校服的美感与舒适度。民革是接受中国共产党领导的“八大民主党派”之一。

民革的提案称，最新调研数据显示，国内校服目前的公众满意度低于30%。因此建议加强功能面料开发与校服款式设计，解决“千校一服”等问题。

图片版权 Getty Images Image caption 中国的校服因为样式臃肿，一直是很多网友吐槽的目标。

中国的校服一直是很多民众吐槽的对象。尽管中国当局并未统一中小学校服的样式，但中国中小学普遍采用样式臃肿、配色单一的运动服，很多网友将其称为“大口袋”。

“民革”在提案中建议，校服可结合中华传统文化，开发“有别于欧美日韩的校服款式”，以帮助中小学生“增强文化自信”。

该提案在网络上受到很多网友欢迎。

“终于有人重视这个问题了，太惊喜了，”一名网友说。“希望我的孩子将来上学有漂亮的校服穿，不要在机场被认为是运动会代表团。”

提高奢侈品税率

全国政协委员、宁夏政协主席崔波带来的提案是提高奢侈品税率。他建议通过立法手段，提高奢侈品税率，抑制奢侈浪费。

崔波说，中国很多年轻人节省一年，“就为了在奢侈品上一掷千金”。他表示，“举债消费、提前消费、过度消费让很多人成为‘月光族’。”

图片版权 SOPA Images Image caption 由于中国大陆较高的奢侈品关税，很多中国消费者前往香港或国外购物。

贝恩（Bain）咨询公司研究报告《2017年中国奢侈品市场研究》显示，2017年中国奢侈品销售额为1420亿美元，增速达20%，其市场规模仅次于美国，位居世界第二。

但崔波对于年轻人的“关怀”似乎并未得到很多网友买账。

“很多奢侈品本来不是奢侈品，就是因为税高才‘奢’了起来好吗？”一名微博网友评论道。

还有网友评论称，“看来崔委员还是不了解我们年轻人”。她称，自己认准的东西再贵也会买，高昂的奢侈品税率只会怂恿更多的中国人前往国外购物。

公职人员带头减肥

全国人大代表罗杰则将他的目光放到了“全民减重”上。他认为，中国应加大对健康管理的投入，设立专门的机构来做关于减重方面的工作。

据中国媒体《文汇报》报道，罗杰建议当局从行政、事业单位的公职人员入手，出台公职人员体重及健康管理规定：男性腰围超过33.5英寸（85厘米）、女性超过35.4英寸（90厘米），且血糖、血压、血脂出现任何一项不合格，必须在3个月内自行减肥。

图片版权 Getty Images Image caption 罗杰认为，中国应加大对健康管理的投入，设立专门的机构来做关于减重方面的工作。

罗杰建议，如果公职人员减肥失败，必须接受饮食控制教育；再过6个月还是超重，单位予以减薪；一年后仍然超标，必须“自动离职”。

罗杰的建议引发一些网友调侃。有网友说，公务员太胖“不是缺乏减重，而是闲的没事”。此外，也有网友对此建议表示支持。

“终于有人重视疾病的预防了。对国民整体健康来说，提前预防比后期治疗更重要，”一名网友评论道。

下调法定最低婚龄

在本次两会上，一名全国人大代表提交的关于修改法定结婚年龄的提议也引发外界关注。

全国人大代表丁列明建议，修改中国《婚姻法》第六条，将结婚年龄“男不得早于22周岁，女不得早于20周岁”，改为“男不得早于20周岁，女不得早于18周岁”，同时删除“晚婚晚育应予鼓励”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国法律现时规定最低结婚年龄，男不得早于22周岁，女不得早于20周岁。

丁列明认为，目前中国人口总量成长大幅减弱，劳动年龄人口和育龄妇女明显减少，老年化程度加深，民众生育意愿发生重大转变，因此需要调整相关政策。

这个话题讨论热烈，一度冲到热搜榜第一的位置上。但中国媒体《南方都市报》报道称，有近6成网友对此表示反对。

“当年你叫我晚生不生，现在你让我赶快生，你在养宠物呢？”一名网友评论道。

实行隔周“三休”

全国人大代表、浙江衢州市委书记徐文光在今年两会上的提案是“隔周三休”。

图片版权 Getty Images Image caption 很多中国游客集中在假期出游，导致热门景点人数井喷。

徐文光建议，将中国现行的每周休息两天的制度，调整为一周公休一天、次周公休三天，形成“1+3”的循环休假模式。

他认为，这将使国人多出26个分布均衡的“三天小长假”。

徐文光的提议在社交媒体上引发两极反应。支持的网友认为，这可以使自己有更多时间出游，而不用专门等到节日。

但批评者说，在很多私营企业“双休”都无法保障的情况下，谈“三休”不现实。