中国两会热话：习近平的白发、台籍政协委员和官媒说唱

图片版权 Getty Images Image caption 今年两会上，习近平灰白的头发引起了外媒的注意

今年中国“两会”已经开幕超过一周，媒体和大众除了关注政府工作报告、人大代表和政协委员的建言献策之外，一些两会的周边花絮也成为热议话题。

习近平的头发和茶杯

作为中国最高领导人，习近平的一举一动都受到注意。今年两会上，他灰白的头发引来了媒体解读。

BBC报道组在3月5日举行的中国人大开幕式上看到，习近平的白发比以往出现在电视画面时多了很多，相比于其前方的栗战书和左侧的李克强十分明显。

另一个值得注意的细节是，习近平在李克强开始发言的短短数十分钟内便显得非常疲惫，数次长时间闭上眼睛和发呆。

《纽约时报》和CNN大篇幅报道了习近平的头发。《纽约时报》报道称，几十年来，中国领导人的头发一直都是不自然地黑，而现年65岁的习近平似乎正在摒弃这种虚荣心，他在为自己塑造一个和蔼可亲的领导人形象。

《南华早报》则把目光投向习近平开会时的茶杯。该报道称，以往中国领导人开会时，往往由女服务员倒茶，而习近平成为最高领导人后，前两排国家领导人的服务员换成了男性。另外，习近平的服务员并不是往杯子里加水，而是把杯子拿走，换上新的杯子。

《南华早报》称，并不清楚这种安排是否与安保有关。

“声情并茂”的台籍港区政协委员

今年参加两会的2000多名政协委员中，台籍港区委员凌友诗因在政协全体会议上的发言收获了网友的关注。

“今天，我站在人民大会堂的发言席，我要说，世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府，是中华人民共和国政府，我以能作为一个堂堂正正的中国人，参与国家的政治体制而自豪，”凌友诗在发言时说。

凌友诗自称在台湾出生，17岁移居香港，随后加入香港特区政府工作。她的发言在现场获得了数次掌声，但她不同于其他政协委员的夸张表情、高昂的声音导致很多网民抨击她姿态做作，像是表演。

“以这种浮夸的音调像朗读般陈述这样严肃与平实的内容，怎样看也像高级黑，令人一听就感觉很不自然与不真诚了，失败的表演。”脸书网友“Wong Kwok Ho”评论。

但网友“Benson Lai”则认为：“尊重个人的选择，因为凌友诗女士是在台湾出生，并在香港读书，才可以有这样的选择自由，可以在共产党的会议上发表如此‘伟大’的言论。”

官媒说唱

今年两会伊始，中国官媒新华社就发布了一首名为《两会：这个三月，聆听中国》（Two Sessions: To the world from China）的英文说唱歌曲，用说唱方式宣传两会。

这首歌由新华网和清华大学博士宿涵合作推出，歌词中提到了月球背面登陆、“墨子号”和克隆猴等中国取得的一些成就，歌曲中反复唱着“看我们的两会，看看中国的方式，曾经我们遭受欺凌，如今我们顽强屹立”。

另外，中国官方媒体《人民日报》也推出说唱动画《word两会我做主》，同样采取流行的说唱形式介绍两会，并明确否认“人大是图章，政协是花瓶”。动画中，一名路人甲说：“不是说吗？人大是图章，政协是花瓶！”随后，片中代表和委员齐声说：“什么？！不对不对。我们听报告，我们在审议，我们有讨论，我们要提问。”

这些新颖的宣传方式显示，中国当局似乎有意在年轻人中扩大影响，而新华社的英文说唱歌曲的英文准确程度受到了一些质疑。微博上，许多评论这两则视频的帖子遭到审查。