中国两会热话：习近平的白发、台籍政协委员和官媒说唱

图片版权 Getty Images Image caption 今年两会上,习近平灰白的头发引起了外媒的注意

今年中国“两会”已经开幕超过一周,媒体和大众除了关注政府工作报告、人大代表和政协委员的建言献策之外,一些两会的周边花絮也成为热议话题。

习近平的头发和茶杯

作为中国最高领导人,习近平的一举一动都受到注意。今年两会上,他灰白的头发引来了媒体解读。

BBC报道组在3月5日举行的中国人大开幕式上看到,习近平的白发比以往出现在电视画面时多了很多,相比于其前方的栗战书和左侧的李克强十分明显。

另一个值得注意的细节是,习近平在李克强开始发言的短短数十分钟内便显得非常疲惫,数次长时间闭上眼睛和发呆。

《纽约时报》和CNN大篇幅报道了习近平的头发。《纽约时报》报道称,几十年来,中国领导人的头发一直都是不自然地黑,而现年65岁的习近平似乎正在摒弃这种虚荣心,他在为自己塑造一个和蔼可亲的领导人形象。

《南华早报》则把目光投向习近平开会时的茶杯。该报道称,以往中国领导人开会时,往往由女服务员倒茶,而习近平成为最高领导人后,前两排国家领导人的服务员换成了男性。另外,习近平的服务员并不是往杯子里加水,而是把杯子拿走,换上新的杯子。

《南华早报》称,并不清楚这种安排是否与安保有关。

“声情并茂”的台籍港区政协委员

今年参加两会的2000多名政协委员中,台籍港区委员凌友诗因在政协全体会议上的发言收获了网友的关注。

“今天,我站在人民大会堂的发言席,我要说,世界上只有一个中国,全中国的唯一合法代表政府,是中华人民共和国政府,我以能作为一个堂堂正正的中国人,参与国家的政治体制而自豪,”凌友诗在发言时说。

凌友诗自称在台湾出生,17岁移居香港,随后加入香港特区政府工作。她的发言在现场获得了数次掌声,但她不同于其他政协委员的夸张表情、高昂的声音导致很多网民抨击她姿态做作,像是表演。

“以这种浮夸的音调像朗读般陈述这样严肃与平实的内容,怎样看也像高级黑,令人一听就感觉很不自然与不真诚了,失败的表演。”脸书网友“Wong Kwok Ho”评论。

但网友“Benson Lai”则认为:“尊重个人的选择,因为凌友诗女士是在台湾出生,并在香港读书,才可以有这样的选择自由,可以在共产党的会议上发表如此‘伟大’的言论。”

官媒说唱

今年两会伊始,中国官媒新华社就发布了一首名为《两会:这个三月,聆听中国》(Two Sessions: To the world from China)的英文说唱歌曲,用说唱方式宣传两会。

这首歌由新华网和清华大学博士宿涵合作推出,歌词中提到了月球背面登陆、“墨子号”和克隆猴等中国取得的一些成就,歌曲中反复唱着“看我们的两会,看看中国的方式,曾经我们遭受欺凌,如今我们顽强屹立”。

另外,中国官方媒体《人民日报》也推出说唱动画《word两会我做主》,同样采取流行的说唱形式介绍两会,并明确否认“人大是图章,政协是花瓶”。动画中,一名路人甲说:“不是说吗?人大是图章,政协是花瓶!”随后,片中代表和委员齐声说:“什么?!不对不对。我们听报告,我们在审议,我们有讨论,我们要提问。”

这些新颖的宣传方式显示,中国当局似乎有意在年轻人中扩大影响,而新华社的英文说唱歌曲的英文准确程度受到了一些质疑。微博上,许多评论这两则视频的帖子遭到审查。