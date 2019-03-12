图片版权 AFP Image caption 美国驻德国大使理查德•格雷内尔（Richard A. Grenell）说，中国法律能够迫使中国公司帮助国家的间谍活动，再严格的安全检查也不能消除华为设备的"后门"风险。

美国警告德国说，如果德国允许华为参加下一代5G移动网络建设，美国会停止给德国敏感情报。

《华尔街日报》报道，美国在柏林的大使致信给德国的经济部长说，德国不应该相信华为的声明。华为说不会把外国的数据信息传递给北京。

美国国务院高级官员对《华尔街日报》说，“美国会认为我们和德国分享的所有信息都会被中国人得到。”美国媒体报道说，德国和大部分欧洲国家一样，他们的安全机构都严重依赖美国提供反恐情报。

《每日电讯报》报道说，这是在华盛顿就中国电讯巨头华为发出指责引发争议以来，美国第一次就某国使用华为设备发出的直接威胁。

上周德国表示不会禁止华为参加德国的5G网络建设，尽管德国之前一直受到来自美国的压力。

图片版权 Getty Images Image caption 德国拒不听命于美国是华为争端发生以来来自主要西方国家的一个意外。

德国表示，虽然要严格对于所有设备供应商的安全要求，但是德国的网络安全监管当局说没有证据表明网络有间谍攻击的危险。

华为公司一直坚持说该公司不会和北京分享信息，中国政府从未要求华为这么做。

但是《华尔街日报》报道，美国驻德国大使理查德•格雷内尔（Richard A. Grenell）说，中国法律能够迫使中国公司帮助国家的间谍活动，再严格的安全检查也不能消除华为设备的“后门”风险。

美国大使的警告表明美国准备兑现白宫的警告，即限制同那些使用华为设备的国家的情报分享。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上月说，“如果一个国家在他们关键的信息系统中使用了这些设备，我们就不能同他们分享情报，我们不能同这些国家并肩合作。”

Image caption 美国指责中国的华为公司盗窃商业机密，目前正以舞弊罪名努力从加拿大引渡华为的首席财务官孟晚舟。

德国拒不听命于美国是华为争端发生以来来自主要西方国家的一个意外。美国，日本，澳大利亚和新西兰已经禁止他们国家的5G网络使用华为公司的设备，英国据信正在制定限制措施。

不过德国并没有禁止华为，而是采取严格检查措施。德国在未来数周内将开始5G网络带宽拍卖。

德国总理默克尔月初在访问日本期间谈到了网络安全问题，即德国收紧了对电讯供应商限制。她说德国政府正在考虑让华为作出的保证，即华为不会同中国国家分享数据。

今年2月，德国国家网络安全机构的负责人支持同中国达成"不从事间谍活动"的协议的建议，以此消除对华为公司设备的顾虑。联邦信息技术安全署(BSI)署长阿尔内•舍恩博姆(Arne Schönbohm)说，如果中国对数据安全作出更多保证，德国就会允许在高速通讯网络中使用华为设备。

报道说，这可能标志着美国说服盟国抵制华为的努力遭受挫折。美国试图让盟国相信中国政府会利用华为公司进行间谍活动或网络破坏。

华为还提出让联邦的信息技术部检察分析其原代码。但报道说，有些数据安全专家认为德国的信息技术不不可能探测到被隐藏很深的不轨设计。

美国指责中国的华为公司盗窃商业机密，目前正以舞弊罪名努力从加拿大引渡华为的首席财务官孟晚舟。与此同时，华为公司指控美国禁止华为设备违反了美国宪法。