图片版权 Getty Images Image caption 开放会议在人民大会堂新疆厅举行。

中国在新疆设立的再教育营在两会期间再次受到关注。周二（3月12日）在回答记者提问时， 新疆自治区主席雪克来提·扎克尔否认新疆存在“集中营”，而是称其为“寄宿制学校”。

他还称，新疆职业培训中心的学员“可以吃清真食品，可以定期回家，也可以随时请假”。

雪克来提·扎克尔是新疆二号官员，此次表态是新疆当局对于外界持续指责其打压维吾尔人的最新回应。2018年8月，联合国消除种族歧视委员会在一份报告中称，新疆当局未经审判便拘押了数以十万计的维吾尔穆斯林，以进行“洗脑”。

否认虐待学员

雪克来提在会议上发言称，近期有很多国际访客在新疆亲眼所见，教育培训中心“并不像一些媒体讲的，虐待学员、限制自由”。

“实际上我们这个中心，是一所寄宿制的学校。在这里的学员，都是免费食宿，学语言、学法律、学技能，”雪克来提说。

图片版权 Reuters Image caption 印尼民众去年12月举行游行集会，要求中国政府结束对维吾尔人的“虐待”。

他还点名提及路透社的一则报道称，记者“没有看到学员受到虐待，他们可以与家人打电话，他们可以得到清真食品”。他说，学员可以在结业或回家以后，“正常地从事宗教活动。”

在发言中，雪克来提指责国际社会有关新疆开设“集中营”的说法，“纯粹是捏造、说谎。” 但他并没有说这些“学员”是否自愿入学。

“我们这个培训中心是根据实际需要设立的。学员们入学、结业是动态变化的。总体来说，我们这个教育培训中心的人会越来越少。如果有一天社会不需要的话，教育培训中心就会消失了。远远不像有人炒作的，有上百万人之多，”他说道。

雪克来提还表示，正因为实行了这样的政策，新疆连续两年多时间没有发生过任何暴恐案件。“现在的新疆不仅美丽，而且很安全。无论走到天山南北，还是白天黑夜，人们都不再害怕。”

新疆代表团开放日：被忽略的关键问题

BBC两会报道组 发自北京

今年两会，新疆代表团开放日排在所有省区代表团的尾列，但吸引媒体的数量却可能是最多的。

大部分媒体，至少是国际媒体的记者们，无疑带着相同的问题而来，那就是新疆当局究竟羁押了多少维吾尔人，他们被以何种理由拘捕，又经历了怎样的生活。

你的器材不支持播放多媒体材料 新疆主席称再教育营为“寄宿学校”，若无需求会“消失”

在一阵等待后，被指主导了严厉政策的新疆自治区党委书记陈全国和自治区主席雪克来提·扎克尔如约亮相。

雪克来提·扎克尔首先介绍了新疆当局在过去一年间取得的成就，尽管他反复强调这一切都归功于以习近平为核心的党中央的关怀。紧接着，是一名来自基层农村的代表发言。

两人发言后，便迅速进入了记者提问环节。但有经验的记者们仿佛已心领神会，前几个被安排好的问题往往“非常和谐”——他们需要一些铺垫。

让人略感意外的是，第一个问及再教育营（或是中国当局所说的“职业培训中心”）话题的，是官方媒体新华社的记者，他表示希望了解设立这些中心的法律依据。雪克来提回答称，新疆是借鉴了国际社会的反恐经验，并在本地立法，制定了《新疆维吾尔自治区实施<反恐怖主义法>办法》。

其后，唯一被点到的外国媒体——来自英国天空新闻（Sky News）的记者则希望了解再教育营的人数。雪克来提也没有正面回答，只是说再教育中心的人数是一直在变化的，并会“越来越少”。

雪克来提照本宣科，强调了“三股势力”（即恐怖主义、分裂主义和极端主义）的危害，并称一些维吾尔人在再教育中心主要是学习生活技能和语言，可以吃清真餐，还可以随时请假。

新疆的官员们从头至尾未解释一个关键性问题是：那些被送进去的人选择的标准是什么，他们是否经过合法的审判？

去年起，有关新疆当局囚禁近百万维吾尔穆斯林的报道甚嚣尘上。BBC记者前往新疆实地调查发现，的确有大量安保严密的设施正在被迅速扩建。

但新疆当局一直对此矢口否认，并称地图上占地庞大的设施是旨在打击“恐怖主义和宗教极端主义”的特殊“职业学校”。

新疆是中国少数民族维吾尔族的聚居地，大部分民众信仰伊斯兰教。近十年来，当地发生多次暴恐袭击事件，中国官方遂进一步加强对当地的控制。

2016年，原西藏自治区党委书记陈全国接替张春贤成为新疆党委书记，陈全国在西藏时便以强硬政策而知名。《纽约时报》的报道显示，陈全国在上任不到半年后，新疆政府就招募了三万多名新警察，同时还增加了街头流动执勤站。

你的器材不支持播放多媒体材料 消失的维吾尔人：BBC探访新疆“再教育营”

一名今年三月去新疆伊犁了解情况、不愿意透露姓名的人士曾对BBC中文说，伊犁一名电视台记者因为在公司上了外国网站，便被送进“再教育营”学习了一个多月才出来。

“我到了当地，手机网速变慢很多，很多地方都上不了网。大街上每隔20到30米就有一个警务站，警务站里面一般都有十几个全副武装的警察，”上述不愿意透露姓名的人士说。

2018年10月9日，中国公布新通过的《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，以立法的形式打击被当局视为是“极端化”的言行。

图片版权 Getty Images Image caption 两会新疆代表

根据新条例，在新疆地区，“自己或强迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴极端化标志”，“非正常蓄须、起名渲染宗教狂热”，都被条例列入“极端化”范围，成为可能招致法律惩治的行为。

“干涉他人与其他民族或者有其他信仰的人员交往交流交融、共同生活的”，“不允许子女接受国民教育，妨碍国家教育制度实施的”，也被视为是“极端化”的表现。

这也就意味着，父亲不同意女儿嫁给一个汉人或其它不同宗教信仰的人，母亲坚持要儿子讲维吾尔语，在新疆都可以被贴上“极端主义”的标签。