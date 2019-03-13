新疆主席称再教育营为“寄宿学校”，若无需求会“消失”

中国“两会”正在北京召开。在周二（3月12日）举行的新疆代表团开放会议上，新疆自治区主席雪克来提·扎克尔否认新疆存在集中营，而是称其为“寄宿制学校”。

雪克来提·扎克尔还称，新疆职业培训中心的学员“可以吃清真食品，可以定期回家，也可以随时请假”。

但新疆的官员们从头至尾未解释一个关键性问题是：那些被送进去的人选择的标准是什么，他们是否经过合法的审判？