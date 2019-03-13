Image caption 委内瑞拉断电后首都加拉加斯陷入黑暗

在委内瑞拉发生大规模停电后，中国周三（3月13日）表示要帮助委内瑞拉恢复电网运行。之前委内瑞拉总统指责美国进行网络破坏，导致该国发生最严重的断电。

委内瑞拉停电已经进入了第六天，委内瑞拉医院正努力设法维持医疗设备正常运转。由于停电，委内瑞来的石油出口码头被迫关闭，在那个地处热带的国家，食品很快发生腐烂。停电已经在全国各地产生了许多严重影响。

之前委内瑞拉总统马杜罗曾表示要请求中国，俄罗斯，古巴和伊朗，以及联合国调查最近该国电网遇到的攻击。攻击导致委内瑞拉大部分地区数天停电。

中国外交部发言人陆慷说，中国已经注意到黑客攻击导致委内瑞拉电网瘫痪的消息，“中国深度关注此事”。陆慷还说，“中国希望委内瑞拉能够尽快找到原因，恢复正常供电和社会秩序。中国将向委内瑞拉提供技术帮助。”

与此同时，委内瑞拉通讯信息部部长罗德里格（ Jorge Rodriguez）周二声明说，在断电5天后，委内瑞拉全国电网周二几乎全部恢复正常。

“美国发动攻击”

图片版权 Getty Images Image caption 自从委内瑞拉左翼领袖查韦斯1999年掌权后，中国就一直同委内瑞拉加强联系。在过去15年中国，中国在委内瑞拉投入数十亿美元的巨资，其中70亿美元在能源产业。

委内瑞拉政府指责美国和西方支持的反对派对该国电网实施了“破坏”，委内瑞拉总统马杜罗还宣布他要请求联合国，俄罗斯，中国，古巴和伊朗调查该国供电系统遭受攻击背后的原因。

马杜罗总统说，委内瑞拉全国经过5天断电，当局设法消除了攻击造成的严重后果，攻击“来自美国本土”。

3月7日委内瑞拉发生断电，委内瑞拉国家电力公司（ Corpoelec）在古里大坝（Guri Dam）水电站发现了"破坏活动"。媒体随后报道说在委内瑞拉23个州中21个州发生了停电。

委内瑞拉总统马杜罗指责美国对委内瑞拉发起了一场能源战争，但华盛顿否认对委内瑞拉危机推波助澜。

委内瑞拉停电后，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也指责"马杜罗政权的无能"。蓬佩奥在推特上说，“停电对一般委内瑞拉人民造成的伤害并不是因为美国，也不是哥伦比亚， 更不是厄瓜多尔或巴西、欧洲或其它任何地方。电力短缺和饥饿是马杜罗政权无能的结果。”

美国及许多欧盟国家支持的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Guaidó）在Twitter上说，停电是"篡夺权力者效率低下的证据"，“只有终结马杜罗的政权，委内瑞拉才能迎来光明。”

图片版权 AFP Image caption 委内瑞拉总统马杜罗曾表示要请求中国，俄罗斯，古巴和伊朗，以及联合国调查最近该国电网遇到的攻击。

在美国后院立足？

自从委内瑞拉左翼领袖查韦斯1999年掌权后，中国就一直同委内瑞拉加强联系。根据美国企业研究所的报告，在过去15年期间，中国在委内瑞拉投入数十亿美元的巨资，其中70亿美元在能源产业。

欧佩克报告说，委内瑞拉有世界最大的石油蕴藏量，其石油出口占出口收入的98%。

中国还是仅次于美国的委内瑞拉最大的贸易伙伴，2017年两国贸易总额达30亿万美元。2007年以来，中国还向委内瑞拉政府提供了巨额贷款。

美国《华盛顿邮报》报道分析说，因为巨大的石油利益，中国在委内瑞拉干涉问题上采取谨慎务实态度。

意大利评论员希米亚（Emanuele Scimia）在亚洲新闻网站的文章中认为，如果出现了美国支持的委内瑞拉政权，那么中国在美洲半球的影响会大为缩小。

他认为，中国希望在拉丁美洲这个所谓的美国“地缘政治后院”维持立足点，但选择委内瑞拉有许多风险。如果瓜伊多为首的反对派影响力进一步扩大，中国将面临是否继续支持马杜罗政权的更艰难的抉择。