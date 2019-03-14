中国家长为何在名校示范食堂买不到安全食品

图片版权 学生家长提供照片 Image caption 学生家长在学校食堂发现发霉的面包。

中国四川一所民办学校的食堂过期食品问题被曝光，再次引爆公众对中国长期存在的食品安全卫生痛点。涉事学校虽是一所民办学校，但属于与当地百年名校联办，学费不菲。而涉事食堂还被贴上“示范食堂”的标签。

事件随后的发展进一步引发社会关注——一些参与抗议的家长被警方喷辣椒水或被警方带走，还有家长在当地政府下跪请愿，被曝光的食堂曾被省级政府部门评为示范……在指责官商勾结之余，有评论将指责的矛头指向这所民办学校校名中包含的一所著名成都公立学校。

下跪的维权家长

自3月12日开始，中国社交平台微信上开始流传和曝光位于中国西南的成都市民办学校——成都七中实验学校的过期食品。

一位学生家长告诉BBC，他的两个孩子都在这所学校念书。上初中的孩子，最近胃不舒服，“我以为他在学校运动量过大，我总是安慰他。他现在嘴角生疮。口腔溃疡，脸上长痘。我以为他是青春期。直到小学部家长反映其他孩子也有同样问题，他才意识到可能跟食物有关系。 ”

他说：“（心里）很难受，愧疚也没用啊。毕竟事情已经发生了。”

该家长反映，学校食堂的问题长期存在。去年自己孩子就出现过“肚子痛、胃痛，脸上长痘，口腔溃疡，嘴角生疮，便秘和便血丝等症状。”

此前学生家长有组建微信群商讨应对政策，但家长在压力之下，被迫解散群组。学校去年贴出整改通知，但问题依旧存在，直至3月12日晚的再一次大规模爆发。

该家长回忆说，植树节学校组织活动，家长到学校食堂发现了问题。12日晚有家长发现有车辆转移问题食品，并拦下一辆车，在家长的社交网络里传播。该家长从12日开始维权，并在现场见到“臭臭的猪肉”和僵尸肉等。

维权过程中，家长堵路，呼喊诉求，与政府官员对话，也在当地政府门口下跪。

清华大学社会学系教授郭于华对BBC中文说：“下跪一点意义都没有。下跪是奴隶和乞求的表现。权力是靠乞求就有的吗？”

成都警方的通报显示，民警强制带离12人，“过程中，对个别严重阻挠执法的人员依法最低限度使用了警用催泪喷射器。” 对于警方带离维权家长，现场使用催泪弹的行为，郭于华表示，这些行为“算违宪了”。中国宪法规定，公民有言论、出版、集会、结社、游行和示威的自由。

中国法律学者张雪忠认为：“当看到我们的孩子在学校被虐待、被坏疫苗和有毒食品残害的消息一再出现时，我一点都不觉得意外。并且每次出这种事，政府重点对待的并不是作奸犯科者，而是想讨个说法的家长。为了改变这种情况，单靠对具体事件的关注和义愤填膺是不够的。”

“#成都七中实验学校”一度成为中国社交媒体微博上的热搜话题。但随后招致删贴，话题热度下跌。在四川之外，愤怒蔓延至中国的社交网络。

微博网友“sumoran99”说：“每当这种时候，我都会觉得，读书有什么用？我能为这个吃人的社会做点什么？如果我是鲁迅，我会拿起我的笔，不，现在审核这么严格，怕是十个鲁迅都被抓起来了。”

图片版权 学生家长提供照片 Image caption 家长发现板栗散落在厨房地面上。

成都七中实验学校的“示范食堂”

成都七中实验学校的官网介绍显示，该校由“成都七中强力领办”，是一所民办学校，挂牌在中国名校成都七中旗下，与侨资企业冠城集团于2003年投资3亿元兴办。而成都七中是“天之骄子”的培养摇篮，高考毕业生多被中国的顶级学府清华北大录取。成都七中实验学校有从小学到高中国际部的在校学生约6000人。中国官媒新华社称，2018年四川人均可支配收入约为2万多元，而该校学费每年约为3.9万人民币。

该校的食堂外包给第三方公司“四川德羽后勤管理服务有限公司”。中国媒体报道显示，该公司创建于2015年，除开出事的成都七中实验学校，该公司还承包四川其它约20家学校或单位的食堂，服务学生群体20万余人。

“四川省示范性标准化学生食堂”的“荣誉”被罗列在学校官网的简介上。在过期食品问题被曝光前，外界单位到该食堂参观，参观方称其“规范标准”，值得学习。

图片版权 学生家长提供照片 Image caption 毛肚上有杂物。

维权到底

截至3月13日发稿前，该校发布的情况说明显示，学校已停止让第三方外包公司供餐，并将食品原料封存送检；政府审批后启用新供应商；公司及学校的食堂相关责任人已接受区公安分局的停职调査。四川省教育厅的通报显示，正在核实调查该事件，并将加强学校食品安全管理。

但这并未平息民愤。中国网友希望追责学校和政府负责人。

微博网友“Tsuei-杰”说：“学校领导没责任？？处罚的都是外包公司的人员！学校有监管不力的责任！”微博用户“瞄星阿福”：说“在食品领域天天害孩子。先掩盖，然后对家长抗议行为零容忍零姑息，找几个临时工，再找一两个官员背锅，先撤职再重用，玩的都是三鹿奶粉的套路。其实当时立即反应，立即调查，严肃惩处，大家都不会气愤这么厉害。”

学生家长告诉BBC，至少目前家长没有收到任何满意的答复。“我是不会抱很大的希望。在这之前出现过很多类似的案例，其实要么就是拖很久，要么就是不了了之。但是如果不解决，我能感受到这些家长一定会不依不饶的，会维权到底。”

“包括我，我会一直维权到底。”

图片版权 学生家长提供照片 Image caption 家长们在学校门口维权。

为何钱买不来校园的食品安全？

成都七中实验学校的食品安全丑闻，并不是中国的第一例，也许不会是最后一例。食品安全事件近年来频发，不断挑战公众底线。

清华大学社会学系教授郭于华对BBC中文记者表示，该事件引发公众大怒，大背景源于中国的食品安全问题处于很危急的状态。特别气愤的是落在孩子身上，对孩子下手。

不到半年前，上海国际私立学校——中芯国际学校厨房内的番茄和洋葱腐烂变质，部分食物的加工日期被任意篡改，引发一轮上海校园食堂外包的查处和惩罚。

2015年7月，云南一幼儿园发生疑似食物中毒事件，83个孩子入院检查治疗；同年9月内蒙古一学校疑似饮用水污染，致14名学生住院。2014年5月，海口一幼儿园发生疑似细菌性食物中毒事件，69人符合疑似食物中毒病例。

郭于华说，这不是某一群体，地域或者阶层的问题，这是没有从根本制度上确立标准。中国在市场经济制度下没有真正做到保障消费者的权益。

她说，目前中国解决食品安全的方式是社会分层突出的体现。她举例说，中国目前有特供农场为某些部门和高层专供绿色环保安全无污染食品。“专门供给社会的特殊群体，只要有这样的制度存在，问题就不可能解决。”

有能力支付高价“健康”食物的群体则用价格来确保食品安全。但剩下的贫民和农名工等弱势群体的食品安全没有人管。

张雪忠认为，一种权力不受限制的政体，必然会导致社会治理的崩坏，并在民众生活的各方面造成可怕后果。他说，如果不进行政治革新，这种情况会越来越严重，人们的安全和健康只会越来越没有保障。