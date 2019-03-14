《外商投资法》出台 为何外资仍戒慎恐惧?

图片版权 Getty Images Image caption 外国公司可能不再需要与当地公司合作进入中国市场。

显然是为了安抚华盛顿，中国正在急忙通过《外商投资法》，因为谈判代表试图将这两个世界最大的经济强国从贸易大战中拉出战场。但这会有效吗？BBC驻华记者麦笛文 （Stephen McDonell）为您分析。

中国人大3000名左右的代表预计将于周五批准新法律。在这里，他们是不否决法案的。

投票时，通常只有少数反对票。其中一些反对票可能是为了“展示”，因为100％的赞成票会显得很荒谬。

如果法案草案和修正案受阻，那么将会在人大会议闭幕前举行一系列常设委员会会议来讨论。此过程可能需数年时间。

但这次只花了三个月。

图片版权 Getty Images Image caption 过去一年，中美贸易摩擦使得中国经济遭遇挫折。

中国递橄榄枝

中美贸易战谈判期间，中国政府似是快速通过此法，以其为“橄榄枝”递给美国。

然而，中国商界许多人认为这项法律只是种意图，而非一套具体的强制性法规。商界担心此法之后仍可被任意解读。

此法触及到外商尤为担忧的议题，包括窃取知识产权，外商与中国当地实体合作的条件，以及对中国公司的不公平补贴。

它还将涉及向在中国公司授予合同中的优惠待遇，和迫使外企将其核心技术作为进入大中国市场之代价。

但此法律不会帮助到每个人。

48项目的黑名单

有一份“黑名单”，列有48个不对外国投资开放，或者在某些情况下有特别条件或许可才能开放的行业。例如，完全禁止投资渔业，基因研究，宗教教育，新闻媒体和电视广播。

石油和天然气开采，核电，航空，机场运营和公共卫生等部门中允许部分投资。非再生能源汽车生产将需要合作伙伴关系几年，然后退场。

至于那些不在名单上的行业，原则上是外商将获得与中国公司相同待遇。

图片版权 Getty Images Image caption 即便制订新法，法院将来如何解释此法，外资还是有所疑虑。

但外商需要保持警惕吗？

其中一项规定将要求国际公司的当地子公司，向中国官员报告其运作之各种细节。

这可能包括与劳动关系，总体人员编制，污染记录等相关绩效指标。这听起来不错，只是外商亦要求 — 但尚未收到回应— 法律保障上述数据不会传送给他们在的中国竞争对手。

新法亦承诺，如果发现任何违法行为，可以投诉。

然而，如果这新规定是通过一般正常中国法院处理，而法院通常保障对中国共产党有利的结果，那么对许多人来说，这不会是个令人满意的执法机制。

图片版权 Getty Images Image caption 只有少数人大代表投票反对立法

法律中的另一部分规定禁止在外商活动中有“非法政府干预。”

然而，越是跟越高之政府层级打官司，在争端中获胜就越不可能 。

多年来，我们报道了许多外商，特别是华裔，在与中国商人的商业纠纷中因“高度可疑之指控”而被送入监狱的案件。这些中国商人得到低阶共产党干部的支持。

对这些事情还记忆犹新的人都明白这一点，并以可理解地对这一新法保持谨慎态度。