波音737 MAX停飞、中国两会、韩国娱乐圈丑闻与本周更多故事
2019年第11周，埃塞俄比亚航空的波音737 MAX8坠机，引发全球禁飞潮；中国2019两会，政府工作报告、总理记者会等受到媒体和读者关注；三月底是英国脱欧的大限，但英国议会否决了梅首相的脱欧修改协议；2019年3月10日是达赖喇嘛流亡60周年，中国政府将1959年发生的藏区骚乱称为“西藏叛乱”，并将军队镇压称为“平叛”；而达赖喇嘛的支持者称事件为“西藏起义”；韩国娱乐圈丑闻被曝光，顶级韩流团体BigBang成员胜利因“性贿赂”丑闻宣布退出演艺圈。
刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。
3月10日埃塞俄比亚航空客机坠机事故后，全球多国监管机构及航空公司陆续禁飞波音737 Max全系列或部分机型，美国是在事故后最晚宣布禁飞的国家。波音和特朗普政府有怎样的联系？本轮停飞潮又对波音意味着什么？
2019年中国“两会”于周五（3月15日）闭幕，媒体和大众除了关注政府工作报告、总理记者会、《外商投资法》、新疆问题以及人大代表和政协委员的建言献策之外，一些两会的周边花絮也成为热议话题。
英国首相特雷莎·梅的脱欧修改协议于周二（3月12日）遭到议员们的否决，这令脱欧前景不明。英国议会仍无法就何时及如何脱欧，或者是否进行二次公投达成共识。针对英国的脱欧辩论已经让英国的企业和银行损失数十亿英镑。因脱欧前景不明，许多企业纷纷将总部移出英国。
今年是达赖喇嘛逃亡60周年。1949年的3月10日，即后来流亡藏人定为“西藏起义日”的一天，拉萨发生大规模武装冲突，解放军镇压藏人骚乱，导致达赖喇嘛流亡印度。中国官方说，当时中国在西藏的最高官员、西藏军区政委张经武邀请达赖喇嘛到西藏军区看戏，但许多藏人认为中共要劫持甚至杀害达赖喇嘛，于是藏人包围达赖喇嘛的夏宫罗布尔卡，阻止达赖喇嘛赴约，并喊口号要求汉人离开西藏。
5. BigBang胜利、郑俊英事件：韩国娱乐圈爆偷拍、夜店性服务
韩国娱乐圈多位明星最近身陷性丑闻。继顶级韩流团体BigBang成员胜利因“性贿赂”丑闻宣布退出演艺圈后，与胜利在同一个聊天群的著名歌手郑俊英也因传播疑似非法拍摄的性爱视频而中断演艺活动。本次事件最早发端于1月，在媒体持续披露及多次警方调查后，受波及的艺人名单越来越长，不断有明星及经济公司出面撇清关系。