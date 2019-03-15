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2019年中国“两会”进入尾声，中国总理李克强照例在人民大会堂召开记者会回答中外记者提问，谈及中国经济、美朝关系、中美关系等热点话题。

在将近三个小时的记者会中，李克强回答了18个问题。从提问涉及话题看，中国经济、中美关系是媒体关注的焦点。

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中国经济：承认“新的下行压力”

背景：中美贸易战背景下，经济增速一直是中外媒体和大众关注的问题。今年3月5日，中国总理李克强做政府工作报告，报告称2019年经济增长目标为6%-6.5%，相比上一年的“6.5%左右”进一步降低。报告还公布了减税、增加基础设施投资等多项刺激措施。本次总理记者会上，前两个问题都是关于经济和企业。

李克强承认，中国经济确实遇到了新的下行压力，但是，“不管发生什么样的新情况，我们都会立足当前、兼顾长远，保持中国经济稳定”。他表示，会继续推进减税降费、简政、放宽市场准入等措施。

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美朝关系：接触比不接触好

背景：2月底，朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普在河内的第二次峰会以双方未签署任何协议告终，特朗普没有正面回应会否再次与金正恩碰面。在朝美两国之间扮演关键角色的中国如何看待第二次美朝峰会？

李克强认为，“接触总比不接触好”。他指出，半岛问题错综复杂、由来已久，解决起来不可能一蹴而就，应该要保持耐心，推动朝美对话，“中国始终坚持半岛无核化，希望保持半岛的和平稳定，这个立场从来没有改变过”。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

中美关系：共同利益远大于分歧

背景：从中美贸易战到美国制裁中兴，再到最近的华为孟晚舟案，近一年来中美两国的摩擦不断。美国彭博新闻社记者针对中美关系提出了一系列问题：如何看待现在的中美关系和中美关系未来的走向？目前中美面临的一些具体的冲突点？什么样的贸易协议中方可以接受，什么样的不能接受？在技术问题上，中国政府是否会迫使中国的有关企业帮助其监视他国？不过，李克强并未回答该记者的后三个问题。

李克强在记者会上表示，中美关系曲折不断、风云变幻，但是向前走的大趋势没有改变，“因为中美两国之间有着广泛的共同利益，我们的共同利益是远大于分歧的”。他希望，中美双方的磋商能有成果，实现互利双赢。

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两岸关系：更多优惠政策

背景：今年1月2日，中国领导人习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上强调，“世界上只有一个中国”、“台湾为中国一部分”，呼吁以“两制”台湾方案解决统一问题。这些提议遭遇台湾领导人蔡英文强硬回应，称不接受“九二共识”，而且绝对不接受“一国两制”台湾方案。记者会上，台湾媒体记者则关注大陆促进两岸共同发展和民众福祉方面的贯彻和落实措施。

李克强重申，将继续坚持一个中国原则和"“九二共识”，反对“台独”；同时表示，愿意为台湾同胞出台更多的优惠政策，“让台湾同胞在大陆不论是投资兴业、就业就学、生活居住，都能够享受到和大陆同胞同等待遇”。

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《外商投资法》：“保护吸引外商投资”

背景：总理记者会当天早上，中国十三届全国人大二次会议表决通过了《中华人民共和国外商投资法》，该法将在2020年1月1日起施行。这部法律从初次审议到最终表决用时不到三个月，超快速出台背后隐含着不小的忧虑。这次记者会上，两名记者都问到了《外商投资法》。

李克强指出，《外商投资法》是要用法律的手段保护和吸引外商投资，也是用来规范政府行为，要求政府依法行政。而对于这部法律没有涉及到港澳台投资的问题，李克强回应，港澳台投资可以参照、或比照适用刚刚通过的《外商投资法》，而长期以来行之有效的一些制度安排和实际做法还要继续沿用。

他还表示，政府历来高度重视港澳台投资，会进一步发挥港澳作为单独关税区和自由港的作用，会为台胞来大陆投资兴业创造优惠条件。