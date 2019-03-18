“夸夸群”风靡中国大学：你想被数百人同时夸赞吗？

Image caption “夸夸群”近段时间成为中国高校学生中的新潮流。

“最近压力好大，求夸！”在中国河南一个拥有百余人的聊天群里，一名网友发出这条消息后不久便收到了如潮水般的回复。

“压力越大，说明你的能力要爆炸！”、“压力就是前进的动力，说明您志存高远，成功就在眼前！”

如果你认为这是某个在线的心理医生社区，那就错了。实际上，这是一个由数百名河南大学生加入的“夸夸群”，专门用来互相夸奖和安慰。

这样的“夸夸群”近段时间成为中国高校学生中的新潮流。中国媒体报道称，据不完全统计，在中国各地十余所高校都有类似人数众多的微信群组。

“只能夸人”

复旦大学毕业生郝西哲是夸夸群的“资深群友”。他对BBC中文说，“夸夸群”的规则便是群内只能夸人。无论有网友说什么，都会收到大家眼花缭乱的赞美。

图片版权 郝西哲 Image caption 复旦大学的一个“夸夸群”

郝西哲介绍说，“夸夸群”出现的时间并不长，大约在今年2月底陆续出现，但通过相互介绍发展迅速，现在仅复旦校内就至少有九个人数达到500人的“夸夸群”。

他表示，刚来的时候，因为不熟悉，群友们往往只根据头像、昵称、发言的打字风格进行“尬吹”，比如“打字区分大小写体现细心”。但后来有些无聊后，“求安慰”的人也会说清楚自己遇到了什么样的事，群友们便会“对症下药”。

“比如有人吐槽他总是打嗝，我就说人生最困难的事莫过于‘打嗝’，因为这不是钱能解决的，最困难的事都能一笑而过还怕什么，”郝西哲说。

据中国媒体《扬子晚报》报道，目前，上海大学、武汉大学、山东大学等多所高校都建立了自己的“夸夸群”，其中西安交大的群成员更已达到1000人的上限。

除了上述网友自发建立的“夸夸群”，一些商家也看到了商机，开始提供收费的“夸人服务”。

BBC中文在电商平台“淘宝”上看到，有多个卖家正在提供“夸夸服务”。其中一家在商品介绍中写道，该服务可以夸朋友，也可以夸爱人，仅需40元，便可夸一个小时，该商家短短一个月便销售百余次。

“好玩，这顿小语言各种狂夸，我喜欢的女孩都整的美滋滋了，”一名买家留言道。

“无厘头”的群聊

网友“彩虹小白马”来自上海。她对BBC中文说，自己在得知这种形式后，便与朋友建立了自己的“夸夸群”，几天时间已有200多人加入，很多人进来后便拉亲朋好友进来。

图片版权 Getty Images Image caption 大部分中国年轻人使用微信进行在线聊天。

“现在网上有太多负能量，不管做什么都有人来攻击你，所以我想建这种群，我们的初衷就是‘沙雕网友一家亲’，”彩虹小白马说。（“沙雕网友”是中国大陆的网络词汇，常被年轻网友用于自嘲傻或幼稚。）

中国传媒大学新闻传播学部教授曹培鑫对BBC中文说，“夸夸群”是现代化焦虑的产物。“很多人在学习和工作中，都被要求按照理性的规矩生活，而非理性和无厘头的生活空间被不断挤压，夸夸群满足了这种心理需求，”曹培鑫说。

但曹培鑫表示，与此前的一些搞怪群聊类似，“夸夸群”可能只是昙花一现，因为很多人无法在其中获得长期的新鲜感和满足感。

在中国，类似“无厘头”的群聊并非第一次出现。出了“夸夸群”之外，还有试图在群里“找骂”的“喷喷群”。去年6月，“对骂群”异军突起，甚至成为中国主流媒体的关注对象。

所谓“对骂群”，群如其名，指两方在微信群中根据某个主题进行互喷、对骂，而主题则非常广泛，例如喜欢吃香菜的和不喜欢吃香菜的、偏爱吃肯德基的偏爱和吃麦当劳的等。

然而，郝西哲却看法不同。他认为，“夸夸群”满足的，是人们需要得到赞赏和安慰的“刚性需求”，可能长期存在下去。

“大家生活中是需要反馈的。有的事适合和朋友说，有的事适合和家人说，但还有的事与亲朋好友说出来显得矫情，找群友安慰反而是最好的方法，”郝西哲说。