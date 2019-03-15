美国指中国要“消灭伊斯兰文化和宗教”

图片版权 Reuters Image caption 周五新西兰清真寺发生导致49人死亡的恐怖袭击，引发舆论谴责，也引起9/11恐怖攻击以来“对伊斯兰的仇视"情绪的讨论。

新西兰清真寺发生导致49人死亡的恐怖袭击，引发舆论谴责，又引起9/11恐怖攻击以来“对伊斯兰的仇视”情绪的讨论。

美国政府周三指中国“在侵犯人权方面达到前所未有”的程度，而且中国正努力“消灭”伊斯兰文化和宗教。特朗普政府的官员在发布国务院全球侵犯人权报告时说，中国在新疆对穆斯林少数民族的压迫达到1930年代以来最恶劣的程度。

政府报告还提到伊朗，南部苏丹和尼加拉瓜等国的侵犯人权状况，但是华盛顿特别指出北京在所谓的再教育营中拘禁了数百万维吾尔人和哈萨克人的情况。

美国国务院人权事务局的负责人迈克尔·科扎克(Michael Kozak) 说，在他看来，这是自1930年代以来前所未闻的事情。他说中国“拘禁了数百万人，把他们关入集中营，折磨他们，侵犯他们的权利，而且努力消灭他们的文化，宗教和基因。这十分可怕。”

英国《独立报》记者贝恩斯（Chris Baynes）在报道中说，显然这位美国官员把中国同纳粹德国和斯大林的苏联相提并论。

在美国国务院发布人权报告时，国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)也对记者说，中国“在侵犯人权方面达到前所未有”的程度。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国务院人权事务局的负责人迈克尔·科扎说，中国在新疆“拘禁了数百万人，把他们关入集中营，折磨他们，侵犯他们的权利，而且努力消灭他们的文化，宗教和基因。这十分可怕。"

“意识形态偏见”

中国对美国的指责作出措词强烈的回应 。《独立报》报道说，中国外交部发言人陆慷周四（3月14日）说，美国的报告充满意识形态偏见，罔顾事实，混淆是非，对中国进行种种无端指责。

陆慷说中国坚决反对美国的指责，并已向美方提出严正交涉。他还还告诫美国要审视自己的国内人权纪录，先把自己的事管好。

周二（3月12日）新疆自治区政府主席说，新疆的那些营地和“寄宿学校”一样。北京一直反驳外部对新疆穆斯林拘留营地的批评，说那些营地是职业培训机构，旨在改造激进的伊斯兰分子。

但是国际人权机构把新疆的拘留营地比作“战争时期的集中营”。他们还援引从前被关押过的人作证说他们在营地中被用刑，被迫放弃他们的宗教，宣誓效忠中共。

科扎克说，至少美国开始让中国人意识到他们的做法受到许多国际关注，这是目前世界最严重的违反人权事例之一。

图片版权 Getty Images Image caption 周三在美国国务院发布人权报告时，美国国务卿蓬佩奥也对记者说，中国"在侵犯人权方面达到前所未有"的程度。

《独立报》报道说，美国总统特朗普一直受到批评，说他没有对中国的压制政策采取有效措施 。有消息说，特朗普政府正在考虑是否对新疆高级官员实行制裁，但是北京已经警告说，美国那样做会招致中国的严厉报复。

“伊斯兰恐惧症”

新西兰的两座清真寺发生枪击导致49人死亡，该国总理说这次“恐怖袭击”是新西兰的“最黑暗的时刻”。

美国总统特朗普说，新西兰清真寺发生屠杀后他对新西兰人民致以同情的慰问。他说美国和新西兰站在一起，要提供全力支持。但是许多人批评说，特朗普上台和欧美右翼势力抬头助长了仇视伊斯兰情绪。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）对恐怖袭击发出强烈谴责，强调说恐怖主义没有宗教。他还在推特上把这次恐怖袭击归咎于9/11以来有增无减的"对伊斯兰的仇视"情绪。

美国媒体报道也关注过中国所谓的“伊斯兰恐惧症”。《纽约时报》曾刊登评论文章说中国也染上了“伊斯兰恐惧症”，作者例举清真饮食和伊斯兰教规定在中国引发的争议说，中国的穆斯林恐惧症同近年发生在中国的暴恐事件，长期存在的地域和身份歧视，以及当局限制公开讨论穆斯林问题有关。