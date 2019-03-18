图片版权 MTR Image caption 香港铁路通车40年以来首次列车相撞

香港铁路发生通车40年以来首次列车相撞事故，两列车在中环站隧道内相撞，损毁程度相当严重。

意外发生于星期一（3月18日）凌晨3时许，当时香港铁路公司正为新讯号系统进行试车，两列列车行驶至两条路轨的交汇时，疑信号失灵，两列车均未及煞掣导致意外。

事件中，有两名男车长受轻伤，当时车上并没有乘客。列车损毁程度相当严重，有座位被撞到完全翻侧，部份车门完全脱落，车厢地面充满玻璃碎片。

图片版权 MTR Image caption 车厢内满地玻璃碎，面目全非

香港铁路公司宣布，荃湾线来往金钟到中环站之间星期一全面停驶，并指会彻查列车保护系统失灵的原因。香港铁路公司车务总监刘天成表示，两列车在测试新讯号系统的过程中，自动保护系统没有发挥功效导致列车相撞。

而按照港铁说法，此次追撞事件发生在荃湾线中环站前的轨道交汇点附近，是列车折返点。在清理完成之前，进城上班交通受到莫大阻延。

香港铁路公司作为香港地下铁路公司于1979年通车以来，长年以高于90%的准点率为荣，此外也极少发生列车出轨追撞这类事故，在正线上追撞，记忆所及，闻所未闻。

自2000年地铁公司上市；2017年12月与九广铁路网络合并并更名港铁以来，其海外业务迅速拓展，本地客运业务纵然整体仍维持高效，但调涨票价、列车拥挤、故障增加等事，滋生民怨。

目前港铁正受红磡站改造工程偷工问题困扰，面对多方调查，加上此次车祸，其所要面对之舆论压力，可想而知。

而涉事的讯号系统由香港铁路公司在2015年以33亿元购买，目的是为了加密班次应付人流。由购入新系统后，港铁不断在通宵没有乘客时进行测试，期间曾发生不少事故，包括2018年10月16日引发的四线廷误故障，造成香港交通大瘫痪6小时。

图片版权 MTR Image caption 出现意外的港铁车厢