凌友诗：因“声情并茂”发言而出名的台籍港区政协委员

图片版权 xinhua Image caption 凌友诗

今年中国的“两会”上，台湾出生，代表香港的全国政协委员凌友诗因夸张的语调进行“朗诵式发言”引发网络热议，“爆红”的她也引起了台湾当局的注意。

台湾内政部表示，凌友诗担任中国政协委员，违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，且其统战言论极其不当，决议对其罚款新台币50万元。台湾陆委会也表示，如果确认凌友诗入籍中国大陆或持有中国大陆护照，将注销其台湾户籍。

争议言论

3月11日，中国政协十三届二次会议第四次全体会议上，政协委员凌友诗发言时朗诵般夸张表情，高昂音调，引起网民讨论，她发言的视频也在社交媒体上广泛流传。

凌友诗发言时称：“世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府。我以能作为一个堂堂正正的中国人参与国家的政治体制而自豪！”

“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，是中国政权的正统。这个地位，在两岸统一的进程中最为重要。未来两岸和平协商，中国唯一合法政府要守住‘一个国家、一部宪法、一个中央政府、一支军队’这个大原则；一旦‘台独’发生，要担起吊民伐罪的责任。”她说。

凌友诗自称是在台湾出生、眷村长大、十七岁移居到香港的“台籍港区委员”。她在香港拿到博士学位，随后进入香港特区政府工作。凌友诗还说，其父亲曾担任国民党海军副舰长，经历1958年的金门炮战。

根据此前媒体报道，凌友诗1962年出生于台湾高雄，父亲是广东番禺人，16岁全家迁到香港，随后凌友诗考上香港中文大学，先后完成本科和硕士学习。2003年，凌友诗在香港大学取得政治哲学博士学位，2005年进入香港特区政府担任中央政策组高级研究主任。目前，凌友诗是香港中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员。

凌友诗此前的媒体访问也被网民翻出来讨论。她去年3月接受中评社采访时曾表示：“中国达到了实质的民主。而不是像西方一样只能投一票，投完票后就变奴隶了。”

凌友诗“声情并茂”的发言在网上引发吐槽。台湾作家李敖之子、剑桥大学亚洲与中东系博士生李戡在微博上发文批凌友诗恶心，“拜托找样板也找个像样点的”。

北京大学法学院教授贺卫方则作了一首打油诗调侃：“花枝慢摇站讲台，媚语嗲声似招怀。满口不伦不类理，五十七岁一女孩。”

不过，也有中国大陆网民对她表示欣赏：“好！欢迎回到祖国的社会主义大家庭，真正的在大家庭里当家做主。”

台湾反应

据台湾媒体报道，台湾陆委会发言人上周四（3月14日）表示，凌友诗持有中华民国户籍，近年也确实持中华民国护照入境台湾。有关机构正在调查她是否已经入籍大陆或持有大陆护照，如果掌握证据，将注销她的台湾户籍。

随后台湾内政部也作出回应。内政部称，凌友诗担任中国政协委员违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》中的担任中共党政军职务的规定，而且凌友诗发表的言论极其不当，决定处以50万新台币罚款。

台湾陆委会和内政部回应之后，凌友诗接受中国内地官方媒体《环球时报》表示，台湾要对她罚款和撤销户籍，是对台湾人“杀鸡儆猴”，是台湾当局借着她警告其他人，“别像凌友诗一样跑到大陆去当政协委员”。

凌友诗也回应了网民对她诟病较多的语气和措辞的问题。“说这么严肃的话题是不容含糊的，它不是一个普通的陈述，所以我觉得必须要用洪亮、坚定的语气，”她说。

台湾陆委会周一晚间回覆BBC中文记者查询时表示，台湾政府依法行政，台湾人到大陆发展，只要不违反法令，政府均正面看待。而凌友诗担任中国大陆政协委员，违反有关规定。

陆委会称，政治协商会议是中共领导的统战组织，与中华民国宪政体制及台湾自由民主体制并不相容，“中共当局积极拢络在台湾出生，赴陆发展的台籍人士参加政协活动，目的在塑造宣传样板，此等人士的列席或发言，不会获得台湾人民的认同，也不能代表台湾的主流民意”。

两会“表演”

两岸关系观察者和政治学者对凌友诗的表现有各种解读。

李戡认为，中国当局安排这种“样板式”的台湾代表在不同场合亮相，都是在释放对台政治信号。

他对BBC中文表示，2017年中共十九大安排台湾籍代表卢丽安出场，以表明台湾人可申请加入共产党，甚至参加党代表大会，“这次两会安排‘台籍港区’的政协委员凌友诗发言，释放的信号更加具体，因为她同时‘代表’香港和台湾，意味着统一后的台湾问题，将比照香港模式办理”。

不过他也认为，中国大陆透过他们传递政治信号，疏于评估过于‘样板化’的表演方式，会在台港两地引发剧烈反弹。

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还有一些学者指出，凌友诗表演式的讲话折射出中国政协目前在中国体制中的尴尬地位。

中国历史学者章立凡指，政协本来可以作为一种咨询机构，听取不同的声音，但现在政协已经丧失了这个功能，“只会歌功颂德，起不到政治协商的作用”。

章立凡表示，用凌友诗来宣传效果并不好，起不到政治协商的作用，“协商总是因为有不同看法才需要协商，她完全跟中共看法高度一致，只会吹捧，这就跟低级红差不多了”。

贺卫方也认为，如今两会上人大代表和政协委员越来越趋于“娱乐化”、“表演化”，本来两会有如《外商投资法》等很多需要讨论、争辩的话题，“但是他们都不去讨论这些问题，都是去唱赞歌”。