图片版权 Sina Weibo Image caption 数百微博用户开始使用"#为广州地铁发自拍"标签，分享她们穿着哥特式服装和化妆的照片。

中国广东一名女生近日因哥特式妆容在乘坐地铁时遭到拒绝，引发哥特文化爱好者的在线抗议。

这名女生在社交媒体发帖称，她在一广州地铁站被保安拦下，并被告知如果她想乘地铁，就必须卸掉其浓妆。

BBC国际媒体观察部记者凯丽（Kerry Allen）报道说，尽管她没有携带任何违禁物品，但地铁保安告知她其被拒的原因是以免“吓到其他乘客”。

事件曝光后，很多微博用户开始使用“#为广州地铁发自拍”的标签，分享她们穿着哥特式服装和妆容的照片。

很多中国网友表示，社会需要尊重着装自由，并呼吁社会地接受个性表达。

发生了什么？

3月10日，一名化着浓眼妆、涂着深色口红的女士，在广州地铁站的安全检查处被拦下。

图片版权 Sina Weibo Image caption 女生在微博上回忆自己的经历。

她在微博上回忆了当时的经历：“一名女安检员叫来班长，说我的妆‘有问题’，‘太恐怖’。”她说，自己被要求“原地卸妆”。

她表示，自己希望通过这个相对公开的平台来询问当局：“这是根据国家哪条法律法规拦下我，耽误我的时间的？”

广州地铁随后道歉，并表示经调查发现，当事工作人员处理不当。

广州地铁表示，已暂停与该事件有关的员工职务，并补充称，将加大安检员的业务培训力度。

社交媒体抗议

这名未透露姓名的女生的微博被转发了5000多次。中国媒体网易则报道称，自2018年以来，广州地铁上至少发生两起类似事件。

这一消息激怒了很多微博网友，成百上千的人们开始上传自己的照片以示声援。

在标签“#为广州地铁发自拍”下，至周二（3月19日）中午有至少5000名网友发帖，大多数人对地铁员工强迫女生卸妆表示批评。很多人公开分享自己的照片，并表示他们不想被当成隐形人。

图片版权 Haruko_Ekov/Weibo Image caption “广州人民对不起，我有时会这样出门。”

有网友调侃道，“我在公交车上，请把卸妆水递给我。”

还有很多人说，选择自己的穿着是他们的权利。

“如果美是千篇一律的，那么艺术将会消亡，”网友@三森宸ww说。“我平时不杀人放火，不当众吸烟吐痰，我只是喜欢哥特装扮。”

“2019年了，女孩有权利决定自己的发型、穿着、妆容，不需要征求陌生人的意见，”网友@Qin-2Y说。

“你们看到的是‘奇装异服’，我看到的是自由”，网友@-Jiolaa-补充道。

哥特文化如何进入中国?

哥特文化是日益流行的“萝莉塔时装”（Lolita fashion）的一部分。“萝莉塔时装”是一种受维多利亚和爱德华时代影响的服装风格。但在中国，这种文化很大程度上受到日本流行文化的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 哥特文化很大程度上因日本文化在中国的流行影响年轻人。

中国的电商网站上有大量卖家提供这种华丽风格的服装，尽管很多时候它只被用于表演或“cosplay”，但有时它也被视为日常穿着的一种选择。

日本漫画和《暮光之城》（Twilight）系列小说促进了哥特文化传入中国。尽管很多带有暗黑主题的书籍因过于暴力或色情被禁，但一些书被中国年轻人视为是一种轻微的反叛。

“硬核”文化

与西方哥特文化有关的音乐在中国的影响有限，但对其需求在持续增长。

美国乐队林肯公园（Linkin Park）和加拿大歌手艾薇儿·拉维尼（Avril Lavigne）2000年代末在中国声名鹊起，中国大城市里也有越来越多的哥特式主题酒吧和夜总会。

然而，总体来看，摇滚乐在中国仍不受待见，很少有摇滚艺人能名声大噪。

中国官方对亚文化一直持谨慎态度，因为亚文化可能会对儿童产生负面影响，尤其如果被指受到海外影响的话。

当局已经采取措施禁止嘻哈文化的元素在公开场合出现，例如，中国的电视台就曾给艺人的纹身或耳环打上马赛克。

不过，随着中国千禧一代拥有更多的消费能力和旅游机会，他们有可能更广泛地接触哥特文化。