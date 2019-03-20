图片版权 学生家长提供照片 Image caption 家长们在学校门口维权。

进入自媒体时代，中国的公众事件往往在社交媒体平台爆发和发酵，随后倒逼官方表态和调查。今年一系列公共危机事件中，政府的处置能力一路拉拽着公信力疾驰而下。近期中国四川一所学校“示范食堂”的食物丑闻应急处理再次将地方政府岌岌可危的公信力呈现在公众面前。

自3月12日开始，中国社交媒体上关于四川省学费昂贵的私立学校成都七中实验学校的“过期食品”文章和图片迅速传播，搅动民间舆论场。一时间，愤怒和疑惑情绪充斥互联网。人们在社交网络奔走相告，想要真相和说法。

官方和其所严控的传统媒体保持沉默数日。此后官方宣布的调查结果广受质疑，政府公信力再次遭受打击。学者称，当地政府陷入塔西拓陷阱。

“塔西佗陷阱”（Tacitus Trap）指当政府部门或某一组织失去公信力时，无论说真话还是假话，做好事还是坏事，都会被认为是说假话、做坏事。

争议中的视频证据

图片版权 Wenjiang Government Weibo

3月12日伊始，一批在社交媒体上迅速流传的“发霉食物”照片引发舆论关注和公众愤怒。接下来的一两天，家长与官方“激烈”对话，官方使用辣椒水和催泪弹驱散人群。事态扩大，引发全网关注后，传统媒体和官方微博号开始发布通告。

3月17日，官方的通报显示，成都七中实验学校校长被解聘，要求学校落实校长陪餐制；粉条样品有霉斑不合格，其余17个样品经检测未发现问题；而另外三人因 "造假"食材照片，涉嫌寻衅滋事罪被捕。

成都警方称：“文某某、王某某等3人于3月12日晚10时许，强行进入小学，撕破部分食材包装，抛洒踩踏食材，就地取物撒在食材上（姜黄粉撒在鸡翅，毛肚上撒红曲米），改变了食材原有形态，并故意摆拍成为照片视频，上传到网上。”

但官方沉默后的“权威”发布并未赢回公信力，反而引来质疑声一片。

该学校一位不愿具名的家长对BBC中文说，“对现在的处理结果不满意。”他说，17日所谓的官方发布会，并没有家长参加。而官方的视频证据为什么最后才拿出来？

该家长说，他加入了几个社交媒体上的家长群，这些家长群的总人数约有4000人。“如果我们有家长被处理，我们会反应很大。我们没有家长说被抓了。” BBC中文记者试图向成都警方求证，但截至发稿前，电话一直无人接听。

质疑声

图片版权 学生家长提供照片 Image caption 学生家长在学校食堂发现发霉的面包，但被官方称为伪造。

来自官方的说法引发中国社交网络上舆情的新一轮讨论和质疑。微博网友@jiangdong1974评论道： “如果有人造假，不该撤校长，如果无人作假，不该抓人。” 用户“民建小石子”说：“请学生来辨认家长，看是不是真的学生家长？”。

用户“人若只如初见”说：“平时学校一出事视频就坏，这咋就好了?” 这是网友对官方在关键性证据“总是丢失”的调侃。

一年多前，北京红黄蓝幼儿园虐童事件的官方通报说涉事班级视频监控存储硬盘已有损坏。这引来对政府公信力的质疑。

而中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进在微博上对七中实验学校食物事件评论道：“当政府公信力在互联网时代有所不足的时候，互联网舆论场的部分抵制性回应是很正常的。这是多元化舆论场的普遍规律，首先我希望官方对一些激烈的声音予以包容。”

中国外国语大学国际新闻与传播系退休教授展江对BBC中文表示，当地官方陷入了“塔西佗陷阱”。

展江表示，最开始的宣传禁令造成了先天被动。互联网就开始流传（谣传）了。官方的舆论场在最初的时候没有启动，民间的舆论场启动了，而且信息公开滞后。有的人只愿相信他们认定的事实和真相。

中国官方的公信力丧失并非一日之寒。上月，中国最高人民法院丢失“陕西千亿矿权案”卷宗案的调查结果受到中国舆论的高度关注。中国官方称，承办该案的法官王请林故意盗取相关卷宗。而此前王林清曾在一段公开视频中表示卷宗离奇失踪，并称为“免遭不测”才录制影片。

与成都七中实验学校食物丑闻的路数一样，最高法法官也最先在社交媒体平台发声，占得民间舆论场的先机。官方发布“权威”视频，确认偷卷宗的凶手是王清林本人后，却引来一片质疑声和骂声。

“老百姓根本斗不过共产党”

一名中国新闻门户网站编辑对BBC中文透露，该网站周日（3月17日）接到网信部门关于成都七中实验学校食品问题的报道通知，要求从当日下午3点开始“全面降温”，“视频网站、相关音视频内容，采取先审后发措施，严控有害信息。” 而“成都七中实验学校”的关键词已不再占据中国社交媒体微博的热搜榜。

家长称“很明确，政府要平息这个事。老百姓根本斗不过共产党。这个事情就验证了这一点。”

他说家长们都在抱怨，但都没办法，事情就这样不了了之。BBC中文记者联系的其他多位家长均婉拒采访，并表示对目前的处理结果基本认可，不愿再多说。

该家长说：“我们也没办法。娃娃就这样白吃了这么久的发霉食物。”

“塔西佗陷阱”背后的官员逻辑

以寻衅滋事的罪名刑事拘留发布假消息的三人，展江对此表示："太简单粗暴了"。官方虽然做了一些沟通的努力，包括见面、媒体发布但是最后采取比较严厉的做法。这对缓和和解决矛盾，恢复政府公信力没有帮助。

展江表示，缓和和对话有助于解决问题。但它不符合现实的中国官场维稳和立马平息事态的逻辑。源于维稳地方责任制的存在，官员首先想到的解决办法是让负面消息消失。

他说，中国的老百姓不会轻易挑战政府。（七中实验学校事件）对于中国全国范围来说，不是大事。但从不敏感的地方性事件变成舆论场上的大事件，已经有很多教训。反复循环的历史证明社会治理水平比较低下。