北京邀“网红”思想政治教师参加座谈会背后

图片版权 Xinhua Image caption 习近平在座谈会上发言称，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导的有用人才，要“从娃娃抓起”。

中国政府利用互联网明星改变过去枯燥的宣传攻势已不是一件新鲜事，但这次的人物有些特殊，他们是两名80后“网红”思想政治老师。

中国共产党高层日前罕见召开中国思想政治理论课教师座谈会，总书记习近平亲自主持，而发言的嘉宾从退休的大学教授到中小学教师兼有，其中就包括两名社交媒体上走红的大学老师陈果和徐川。

习近平在座谈会上发言称，要培养一代又一代拥护中共领导的人才，并强调要“从娃娃抓起”。

有学者认为，北京邀请一些在网络受热捧的马克思主义学者参加高规格会议，说明中国当局已意识到传统思政课的实际效果很差，希望采取更加有效的方式进行意识形态引导。

“网红”思政教师

据中国中央电视台报道，习近平3月18日（周一）上午在北京主持召开学校思想政治理论课教师座谈会，期间有八名来自小学到大学的老师发言。

其中引人关注的，是来自复旦大学马克思主义学院的高级讲师陈果，与南京航空航天大学马克思主义学院副教授徐川。

徐川是南京航空航天大学一名80后思政课老师，他的思政课在学生中颇受欢迎。

中国媒体报道称，每到徐川的思政课，往往大教室的走道也“站无虚席”，甚至有别的学校学生赶来“蹭课”。2018年1月，南航还成立了“思想政治教育研究中心”，聘请徐川为研究中心主任，进一步推广“徐川思政工作法”。

图片版权 Weibo Image caption 陈果在复旦讲课的视频被网友上传至网络后便一炮而红。

与徐川经历类似的陈果，则被誉为“最有型的大学女教师”。公开资料显示，她在2008年博士毕业后，便长期在复旦任教“思想道德修养与法律基础课”课程。

2017年，她在复旦讲课的视频被网友上传至网络后便一炮而红，一些网友甚至在流行于年轻人的短视频app“抖音”上疯狂转载。此次，陈果参会发言的镜头在中国喉舌时政节目《新闻联播》播出后，甚至成为微博的热门话题。

然而，她的言论并非没有争议，尤其是她在课堂上曾说的一句名言——“要学会与黑暗和解，当你与黑暗和解的时候，黑暗已经不那么黑了”。

有批评人士认为，陈果在课堂上传播这些“心灵鸡汤”，本质上是一种“反智主义”，传播“害人的理念”。

“陈果这种人也能去开会，真的呵呵了。鲁迅教人战斗和抗争，陈果教人接受和顺从，”一名微博网友评论道。

“从娃娃抓起”

中国当局近年来不断加紧对学校意识形态的管控，此次座谈会显然是最新的案例。

习近平在座谈会上发言称，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导和中国社会主义制度的有用人才，因此，“要从学校抓起、从娃娃抓起”。

图片版权 Getty Images Image caption 在中国，思想政治课几乎陪伴学生从小学到高中的所有阶段。

他补充称，要推动形成“全党、全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课”的氛围；要鼓励教学名师到思政课堂上讲课，各地区、各部门负责人要积极到学校讲思政课。

在中国，思想政治课几乎陪伴学生从小学到高中的所有阶段。在大学里，无论是什么专业，思想道德修养与法律基础、马克思主义和毛泽东思想都是必修课。而硕士研究生入学考试里，政治也是必考科目。

在进行本国意识形态灌输的同时，来自西方的思想则成为了打击的对象。

2015年，时任中国教育部部长袁贵仁表示，要加强对西方原版教材的使用管理，绝不能让传播西方价值观的教材进入中国课堂。

图片版权 岳昕 Image caption 2018年，岳昕等来自中国多所高校的左翼青年在参与深圳佳士工人声援活动后，从公众视野中消失。

纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学教授陈澄对BBC中文说，习近平上台以来，一直强调意识形态的培养，以使“红色江山永不变色”。但最近一些高校出现马克思团体运动，学生们打着马克思的旗号，却发展出自己的独立性，政府和教育部门必然对思想政治工作的有效性产生怀疑。

伦敦大学亚非学院教授曾锐生则认为，2019年正值五四100周年、八九民运30周年和建国70周年，对于习近平的领导是充满挑战的一年。

“因此，习近平选择在此时加强思想控制并不奇怪。特别是在两会后，还有更好的时机吗？”曾锐生对BBC中文说。

改变方式

中国政治学者、深圳大学特聘教授丁学良对BBC中文分析说，北京选择此时召开思想政治理论课教师座谈会的另一原因是，虽然中国长期有系统性的思想教育体系，但效果却并不尽如人意。

“虽然一直有这样的思想政治课，但一上课，有的学校往往发现，来上课的学生一半还不到，上课的学生中还有很多在睡觉、看小说或交头接耳，”丁学良说。

刚刚结束的中国“两会”上的一份调研显示，57.4%的青年学生认为思政课老师在马克思主义传播中的作用大。

图片版权 Xinhua Image caption 习近平与出席思想政治理论课教师座谈会的老师握手。

虽然勉强超过半数，但这样的比例显然对于中国思政课老师的工作是一个委婉的批评。

丁学良认为，中国的思想政治课虽然有着很长的历史，但老师往往照本宣科，非常呆板，还有很多学生在课堂上问的政治问题，和教的内容差别太大。

“在数字时代，中共领导层要想进行有效的思想控制，拉这些网络明星上船是很有效的方法，”曾锐生补充道。