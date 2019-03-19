Image caption 中国投资巨大的"一带一路"计划通过在60多个国家修建港口，铁路和其他基础设施促进联系南太平洋，亚洲，欧洲和非洲的商业活动。

中国外交部透露，中国国家主席习近平周四（21日）开始访问意大利，法国和摩纳哥等欧洲三国。报道说，意大利计划在习近平访问期间对中国的“一带一路”计划表达正式支持，但中国雄心勃勃的“一带一路”计划遭到欧盟主要国家的抵制。

意大利如果同习近平签署价值1.2万亿美元的“一带一路”项目，就成为西方“七国集团”中第一个加入“一带一路”项目的国家。英国《每日电讯报》评论作者布罗斯·埃文斯·皮瑞乍得（Ambrose Evans-Pritchard）说，“七国集团”的其它国家都对这个被称为“中国特色的全球化”项目保持距离，他们怀疑中国的计划背后有战略和军事野心。

《金融时报》报道说，在习近平访问欧洲前，中欧关系紧张加剧，令人担心北京会对欧盟采取分化政策。此前美联社报道，意大利联合政府对于是否签署协议加入中国庞大的"一带一路"计划的表态并不一致。

据《每日电讯报》报道，意大利副外长圭列莫·皮基本月早些时候在推特上说，意大利不应该同中国签署有关的协议。

中国投资巨大的“一带一路”计划通过在60多个国家修建港口，铁路和其他基础设施促进联系南太平洋，亚洲，欧洲和非洲的商业活动。不过中国的“一带一路”计划使许多参与国家背负沉重的债务，而且当地公司并没有得到许多合同。

Image caption 中国推行的"一带一路"这个人类历史上最大的基础设施项目被称为“由中国特色的全球化”。

意大利离心？

欧盟在上周发布的战略报告中表达了对中国的强硬立场，首次把中国列为5G等关键领域的“经济竞争者”和政治上“系统性的对手”。欧盟还威胁，如果北京不停止所谓不公平投资做法以及对待欧洲公司的不公平做法，欧盟要在多个领域对中国采取报复措施，包括对中国在欧洲的利益采取行动。

《每日电讯报》报道认为，意大利倒向中共，背离了欧美对北京采取强硬态度的新立场，对欧盟法德轴心表达了蔑视。

布罗斯·埃文斯·皮瑞乍得说，意大利政党五星运动是促使该国拥抱习近平专制的主要因素。该党领导人以为中国遍地黄金，可以用来支撑罗马无节制的开支计划。

意大利向北京靠拢是对欧盟政策精英多年来实行紧缩政策以及没有兑现大量投资的"新政"承诺的报复。但是布罗斯·埃文斯·皮瑞乍得认为，意大利此举的风险是同美国产生外交隔阂。

图片版权 Alamy Image caption 亚得利亚海的意大利港口的里雅斯特（Trieste）可能成为中国“一带一路”进入欧洲的门户

“特洛伊木马”

在中国领导人习近平访问欧洲前，北京驳斥了欧盟有关中国是“系统性对手”的说法。中国外长王毅周一在布鲁塞尔表示，中欧间的竞争不可避免，但是更重要的是双方要努力实现双赢。王毅说，合作仍然是中欧关系的主流。

在习近平访问欧洲前，意大利的民粹政府面对强大压力已经表现出摇摆。彭博社报道，意大利政治领导层的分歧似乎也让他们认识到同加入中国的“一带一路”除了外交曝光外，还有深远的地缘政治含义。

3月11日，意大利经济发展部宣布在习近平访问时，不会签署任何关于5G网络的协议。彭博社报道说，意大利已经受到了以国家安全为理由的批评压力。周二（3月19日）持反移民立场的意大利副总理马泰奥·萨尔维尼(Matteo Salvini) 对记者说，他不愿意“外国公司殖民意大利”。

《每日电讯报》评论员布罗斯·埃文斯·皮瑞乍得说，面对中国的投资影响，欧洲国家形成越来越清晰的看法，那就是要保护欧洲的工业和工程基地。布鲁塞尔警告说，欧洲不能让中国随意施加影响，左右个别国家。

希腊已经让中国远洋运输集团取得了雅典的比雷埃夫斯港(Piraeus)，作为进入欧洲的跳板。周二（3月19日）香港《南华早报》报道，习近平访问意大利期间要签署合作协议还涉及意大利的4个港口：热那亚（Genoa），巴勒莫（Palermo），的里雅斯特（Trieste）和拉文纳（Ravenna）。