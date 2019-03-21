台湾官员的二郎腿 坐姿透露多少内心秘密

图片版权 EPA Image caption 台湾高雄市长韩国瑜批评下属开会翘二郎腿，“就像在夏威夷度假”。

台湾高雄市长韩国瑜怒斥官员开会时跷二郎腿又抖脚，一时间成为台湾舆论的热门话题。

据台湾媒体的报道，事情的经过是这样的：周二（19日）高雄市长韩国瑜在市府开会，商谈市政问题，期间有一名副局长跷起二郎腿，抖脚还不时东张西望。

韩国瑜见状“暴怒呵斥”：“哪个单位的？什么态度！？” 他说这样的坐姿不像是在开市政会议，却像是“在夏威夷海滩度假”。

周三（20日），跷二郎腿的高雄环保局副局长谢汀嵩公开道歉，承认自己一时失态，坐姿的确错误：“错就是错，已经给市长写了报告道歉。”

在他看来，这样的坐姿事关团队的纪律问题，上级及时指出纠正很有必要。而韩国瑜则向媒体表示，希望市政府“每个人都向前冲，大家能够一条心。”

二郎腿

图片版权 Xinhua Image caption 2017年11月29日，国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见美国前总统奥巴马。

开会时跷二郎腿，与传统上显示重视尊重的“正襟危坐”的确天差地别。所谓“正襟危坐”，指整理服装仪容，端正坐好，以示庄重。

台湾已故作家李敖曾批评台湾前总统李登辉为了显示对蒋经国的尊重，“只敢坐三分之一的屁股”，或许能成为戏说“危坐”的一个好例子。

人们常说身体语言能最好地说明一个人的内心态度，所以开会跷二郎腿让长官生气最根本的原因，是态度问题。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年11月10日，美国总统奥巴马与新当选的总统特朗普在白宫会晤，商谈交接问题。

跷着二郎腿，态度仍然认真，是否仍然可能呢？美国前总统奥巴马，经常在拍照时跷二郎腿。然而，喜欢跷二郎腿的美国总统似乎并不只有奥巴马。

值得一提的是，奥巴马跷起二郎腿与人见面，通常是在气氛轻松的场合。

2016年11月，奥巴马在白宫会见新当选的总统特朗普，就放下了他常见的二郎腿。 有身体语言专家评论说，奥巴马两脚分得很开，扎得很稳，他的身体语言表现的是强势的态度：现在我做主。

图片版权 AFP Image caption 1984年12月19日，中国领导人邓小平会见英国首相撒切尔夫人。

图片版权 Getty Images Image caption 两国领导人都跷腿而坐，与身后工作人员的面部表情，显示出会谈轻松的气氛。

当时如果奥巴马换成跷着二郎腿会见特朗普，又会给观众们留下什么印象呢？

现代医学昌明至今，研究出了不少跷腿而坐不宜健康的科学论点。

图片版权 Getty Images Image caption 苏联领导人斯大林（左）、美国总统罗斯福（中）、英国首相丘吉尔（右）1943年底在德黑兰聚会，商讨盟军对德国战略。

图片版权 Getty Images Image caption 1972年，美国总统尼克松和国务卿基辛格访问北京，与中国领导人毛泽东和周恩来会谈。

有人说，长时间跷二郎腿产生的不良后果包括血压升高、静脉曲张和神经损伤。有人说，这样的论点经不起科学的检验。

跷腿而坐虽然舒服放松，但严守东方传统文化的人会说，这样的坐姿给人不甚正式的感觉，在严肃正规场合会见长辈与长官时尤其不宜。

台湾舆论热议的高雄市长韩国瑜对跷二郎腿下属的不满，也正是这样一种传统的体现吧。

跷二郎腿是否有害健康？

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